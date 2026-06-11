Nadiren Görüntülenen 71 Yaşındaki Sezen Aksu'nun Sade Zarafeti Hayran Bıraktı!
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Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Sezen Aksu, Atina'da geçirdiği aile tatilinin ardından İstanbul'a dönüşte havalimanında görüntülendi. Yıllardır sahnelerden ve kameralardan uzak bir hayat süren Minik Serçe, beyazlar içindeki şık kombini ve zarif duruşuyla dikkat çekti. 71 yaşındaki sanatçı, sade ama etkileyici tarzıyla hayranlarından bir kez daha tam not aldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de hangi kuşaktan olursanız olun mutlaka hayatınızın bir döneminde Sezen Aksu'nun bir şarkısına sığınmışsınızdır.
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Sezen Aksu'nun hayranlarını en çok üzen kararlardan biri ise sahnelere veda etmesi olmuştu.
Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, bu kez Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaptığı aile tatilinin ardından İstanbul'a dönüşte görüntülendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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