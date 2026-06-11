Nadiren Görüntülenen 71 Yaşındaki Sezen Aksu'nun Sade Zarafeti Hayran Bıraktı!

Kimi ilk aşkında, kimi ayrılığında, kimi de hayatının en mutlu gününde onun sözlerine eşlik etmiştir. Çünkü Sezen Aksu yalnızca şarkı söyleyen bir sanatçı değil; birkaç kuşağın ortak duygularını dile getiren bir hikaye anlatıcısı olarak görülüyor.

1970'li yıllarda başlayan müzik yolculuğu boyunca sayısız albüme, yüzlerce şarkıya ve unutulmaz esere imza atan Sezen Aksu, yıllar içerisinde 'Minik Serçe' lakabını çoktan aşarak Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri haline geldi. Gülümse, Hadi Bakalım, Vazgeçtim, Tükeneceğiz, Git, Kutlama, Şinanay, Kaçın Kurası, Firuze ve daha onlarca eser bugün hala milyonlarca kişi tarafından dinlenmeye devam ediyor.

Üstelik Sezen Aksu'nun etkisi yalnızca kendi seslendirdiği şarkılarla sınırlı değil. Türkiye'nin en önemli sanatçılarının kariyerlerinde onun imzası bulunuyor. Yazdığı sözler, yaptığı besteler ve müziğe kazandırdığı isimlerle adeta bir okul görevi gördü. Tarkan'dan Sertab Erener'e, Levent Yüksel'den Aşkın Nur Yengi'ye kadar pek çok sanatçının kariyerinde Sezen Aksu dokunuşu bulunuyor.

Bu yüzden Sezen Aksu denince akla yalnızca bir şarkıcı değil; Türk pop müziğinin mimarlarından biri geliyor. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen, her neslin yeniden keşfettiği ve her dönemde gündemde kalmayı başaran çok özel bir isim olarak görülüyor.