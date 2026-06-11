article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nadiren Görüntülenen 71 Yaşındaki Sezen Aksu'nun Sade Zarafeti Hayran Bıraktı!

Nadiren Görüntülenen 71 Yaşındaki Sezen Aksu'nun Sade Zarafeti Hayran Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.06.2026 - 11:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Sezen Aksu, Atina'da geçirdiği aile tatilinin ardından İstanbul'a dönüşte havalimanında görüntülendi. Yıllardır sahnelerden ve kameralardan uzak bir hayat süren Minik Serçe, beyazlar içindeki şık kombini ve zarif duruşuyla dikkat çekti. 71 yaşındaki sanatçı, sade ama etkileyici tarzıyla hayranlarından bir kez daha tam not aldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'de hangi kuşaktan olursanız olun mutlaka hayatınızın bir döneminde Sezen Aksu'nun bir şarkısına sığınmışsınızdır.

Türkiye'de hangi kuşaktan olursanız olun mutlaka hayatınızın bir döneminde Sezen Aksu'nun bir şarkısına sığınmışsınızdır.

Kimi ilk aşkında, kimi ayrılığında, kimi de hayatının en mutlu gününde onun sözlerine eşlik etmiştir. Çünkü Sezen Aksu yalnızca şarkı söyleyen bir sanatçı değil; birkaç kuşağın ortak duygularını dile getiren bir hikaye anlatıcısı olarak görülüyor.

1970'li yıllarda başlayan müzik yolculuğu boyunca sayısız albüme, yüzlerce şarkıya ve unutulmaz esere imza atan Sezen Aksu, yıllar içerisinde 'Minik Serçe' lakabını çoktan aşarak Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri haline geldi. Gülümse, Hadi Bakalım, Vazgeçtim, Tükeneceğiz, Git, Kutlama, Şinanay, Kaçın Kurası, Firuze ve daha onlarca eser bugün hala milyonlarca kişi tarafından dinlenmeye devam ediyor.

Üstelik Sezen Aksu'nun etkisi yalnızca kendi seslendirdiği şarkılarla sınırlı değil. Türkiye'nin en önemli sanatçılarının kariyerlerinde onun imzası bulunuyor. Yazdığı sözler, yaptığı besteler ve müziğe kazandırdığı isimlerle adeta bir okul görevi gördü. Tarkan'dan Sertab Erener'e, Levent Yüksel'den Aşkın Nur Yengi'ye kadar pek çok sanatçının kariyerinde Sezen Aksu dokunuşu bulunuyor.

Bu yüzden Sezen Aksu denince akla yalnızca bir şarkıcı değil; Türk pop müziğinin mimarlarından biri geliyor. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen, her neslin yeniden keşfettiği ve her dönemde gündemde kalmayı başaran çok özel bir isim olarak görülüyor.

Sezen Aksu'nun hayranlarını en çok üzen kararlardan biri ise sahnelere veda etmesi olmuştu.

Sezen Aksu'nun hayranlarını en çok üzen kararlardan biri ise sahnelere veda etmesi olmuştu.

Ünlü sanatçı, yıllar önce verdiği konserlerde artık eskisi kadar sahne almak istemediğini açık açık dile getirmişti. Özellikle 2016 yılında verdiği büyük konserlerin ardından sahne hayatını büyük ölçüde sonlandırdı ve bir daha uzun soluklu konser programlarına dönmedi. O dönem yaptığı açıklamalarda kalabalık konser temposunun kendisini yorduğunu, hayatının daha sakin bir dönemine geçmek istediğini söylemişti.

Fakat bu karar hiçbir zaman müzikten tamamen uzaklaştığı anlamına gelmedi.

Tam tersine, Sezen Aksu perde arkasında üretmeye devam etti. Yeni şarkılar yazdı, genç sanatçılara destek oldu ve müzik dünyasındaki etkisini sürdürdü. Uzun süre albüm çıkarmasa da adı sık sık yeni projelerle anıldı.

Özellikle yıllardır kameralardan uzak durması da dikkat çekmeye başladı. Bir dönem neredeyse her gün ekranlarda gördüğümüz Sezen Aksu, zamanla gözlerden uzak bir hayat kurdu. Röportaj vermemeye başladı, televizyon programlarında görünmedi ve sosyal yaşamını oldukça dar bir çevrede sürdürdü.

Bu nedenle yıllar içerisinde yalnızca şarkılarını değil, kendisini de özlemeye başladık.

Ne zaman yeni bir fotoğrafı ortaya çıksa sosyal medyada gündem oluyor, insanlar ilk olarak 'Sezen Aksu'nun son hali'ni konuşuyordu. Özellikle 2025'te yayınlanan ve yıllar sonra gelen Paşa Gönül Şarkıları albümü için kamera karşısına geçmesi büyük ses getirmişti. Siyah beyaz kareleri günlerce paylaşılmış, hayranları Minik Serçe'yi yeniden görmenin heyecanını yaşamıştı.

Kısacası Sezen Aksu sahnelerden uzaklaşmış olabilir ama müzik dünyasındaki ağırlığını ve merak uyandıran gizemini hiçbir zaman kaybetmedi.

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, bu kez Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaptığı aile tatilinin ardından İstanbul'a dönüşte görüntülendi.

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, bu kez Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaptığı aile tatilinin ardından İstanbul'a dönüşte görüntülendi.

Minik Serçe'yi son olarak yıllar sonra çıkardığı albüm için verdiği pozlarla görmüştük. O günden sonra yine kendi dünyasına çekilen Sezen Aksu, magazin kameralarına çok sık yakalanmayan isimlerden biri olmaya devam etti. Bu nedenle havalimanında görüntülenmesi kısa sürede dikkat çekti.

Ancak konuşulan yalnızca görüntülenmesi değildi. Sosyal medyada en çok yorum alan detaylardan biri ünlü sanatçının tercihi olan kombin oldu.

Baştan aşağı beyaz tonlardan oluşan görünümüyle dikkat çeken Sezen Aksu, rahat ama son derece şık bir tarz sergiledi. Uçuş konforunu ön planda tutan bol kesimli beyaz kıyafeti, omuzlarından dökülen üst parçası, büyük güneş gözlükleri ve sivri burunlu beyaz topuklu ayakkabılarıyla oldukça zarif görünüyordu.

Özellikle beyaz topuklu ayakkabıları ve sade şıklığı sosyal medyada övgü topladı. Pek çok kullanıcı, yıllardır göz önünde olmamasına rağmen Sezen Aksu'nun her zamanki gibi güçlü bir aura taşıdığını yorumladı.

71 yaşındaki sanatçının enerjisi de dikkatlerden kaçmadı. Yıllardır sahnelerden uzak olmasına rağmen dinç görünümü ve kendine has duruşuyla hayranlarından tam not aldı. Birçok kişi onun yıllardır değişmeyen zarafetinden bahsederken, bazı kullanıcılar da 'Sezen Aksu yaş almıyor, sadece efsaneleşiyor' yorumları yaptı.

Kısacası Minik Serçe yine çok konuşulacak bir şey yapmadı. Ne yeni bir açıklama yaptı ne de gündem yaratacak bir çıkışta bulundu. Ama yıllardır olduğu gibi yalnızca görünmesi bile hayranlarını mutlu etmeye ve gündem olmaya yetti. Çünkü söz konusu kişi Sezen Aksu olunca, bazen tek bir kare bile binlerce kelimeden daha fazla şey anlatabiliyor. Gayet şık, zinde ve sağlıklı gözüküyor, artık sahnelere dönüp bizim yüzümüzü de bir güldürse ne güzel olur!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın