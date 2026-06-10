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Seda Sayan, Dünya Üzerinde En Yakışıklı Bulduğu Erkeği Açıkladı!

Seda Sayan, Dünya Üzerinde En Yakışıklı Bulduğu Erkeği Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.06.2026 - 22:02
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Yıllardır ilişkiler, evlilikler ve erkekler hakkında yaptığı yorumlarla gündem olan Seda Sayan, bu kez tüm dünyada en yakışıklı bulduğu erkeği açıkladı. Erkekler konusunda dillere pelesenk olan kuralları ve tespitleriyle tanınan ünlü sanatçı, tercihini Hollywood'un ünlü yıldızı Javier Bardem'den yana kullandı. Üstelik Bardem'i tarif ederken kullandığı sözler de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detaylar beraber inceleyelim.

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Türkiye'de bazı isimler vardır, yaptıkları işle tanınmayı çoktan aşar ve başlı başına bir fenomene dönüşür. Seda Sayan da tam olarak böyle bir isim.

Türkiye'de bazı isimler vardır, yaptıkları işle tanınmayı çoktan aşar ve başlı başına bir fenomene dönüşür. Seda Sayan da tam olarak böyle bir isim.

Şarkıcılık, sunuculuk, oyunculuk, televizyonculuk derken yıllardır ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmayı başaran Seda Sayan, bugün artık yalnızca bir sanatçı değil; başlı başına bir magazin karakteri olarak görülüyor.

Kariyerine sahnelerde başlayan Sayan, özellikle 1990'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla büyük bir çıkış yakaladı. Ardından televizyon dünyasına adım attı ve sabah kuşağı programlarının en çok izlenen isimlerinden biri haline geldi. Yıllarca ekran başındaki milyonlarla kurduğu samimi ilişki sayesinde evlerin adeta bir ferdi gibi görüldü.

Ancak Seda Sayan'ı Seda Sayan yapan şey yalnızca kariyeri değil. Yıllardır söylediği sözler, yaptığı çıkışlar ve kendine has tavırları sosyal medyada ayrı bir fenomen haline geldi. Bir dönem dillere pelesenk olan 'çorap kadınlığı' çıkışı, ilişkilere dair yaptığı yorumlar, hayat tavsiyeleri ve kendine özgü kuralları hala konuşuluyor. Hatta birçok kişi için Seda Sayan artık yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda ilişki danışmanı, hayat koçu ve 'Seda Bacı' olarak da görülüyor.

Üstelik yıllar geçmesine rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiş değil. Sosyal medya çağında da gündemi yakalamayı başaran Seda Sayan, yaptığı her açıklamayla haber olmayı sürdürüyor. Bir cümlesi günlerce konuşulabiliyor, bir tavsiyesi sosyal medyada viral olabiliyor. Kısacası Seda Sayan'ın yıllardır değişmeyen bir özelliği var: Ne söylerse söylesin insanlar onu dinlemeye devam ediyor.

Seda Sayan'ın kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Seda Sayan'ın kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Yıllar boyunca yaptığı evlilikler ve ilişkiler sık sık gündeme gelirken, Seda Sayan bu konuda hiçbir zaman suskun kalmayı tercih etmedi. Aşkı savunan, evliliğe inanan ve ilişkiler hakkında açık açık konuşan isimlerden biri oldu.

Bugün eşi olan Çağlar Ökten'e gelene kadar hayatında birçok önemli ilişki yaşadı. Seda Sayan bugüne kadar 7 kez evlilik yaptı ve her evliliği ile ayrılığı uzun süre konuşuldu. Ancak Seda Sayan hiçbir zaman aşk fikrinden vazgeçmedi. Tam aksine, her yeni ilişkisinde yeniden heyecanlanmayı ve yeniden mutlu olmayı savundu.

Özellikle 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmesi uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Yaş farkı nedeniyle eleştirilse de çift bu yorumlara kulak asmamış ve ilişkilerini sürdürmeye devam etmişti. Hatta Seda Sayan, birçok röportajında Çağlar Ökten'le son derece mutlu olduğunu dile getirmişti.

Tabii Seda Sayan denince akla yalnızca ilişkileri değil, erkekler hakkında yaptığı efsaneleşmiş yorumlar da geliyor.

Bir dönem erkeklerin evlenmeden önce detaylı şekilde araştırılması gerektiğini savunması günlerce konuşulmuştu. 'GBT'sine bakılmalı' çıkışı sosyal medyada viral olmuş, binlerce kişi bu sözleri paylaşmıştı. Bunun dışında uyuyan erkeklerden hoşlanmadığını söylemesi, ilişkilere dair katı kuralları olduğunu açıklaması ve erkeklerle ilgili yaptığı net tespitler de yıllardır magazin tarihine geçmiş durumda.

Hal böyle olunca birçok kişi Seda Sayan'ın erkekler konusunda adeta profesyonel bir yorumcuya dönüştüğünü düşünüyor. Malum tecrübesi hepimizden bol, 7 kocalı Hürmüz'den eksiği an itibariyle yok!

Yıllardır erkekler hakkında sayısız yorum yapan, ilişkilere dair yüzlerce tavsiye veren ve aşk konusunda ezber bozan açıklamalarda bulunan Seda Sayan, bu kez takipçilerini şaşırtan bir itirafta bulundu.

Yıllardır erkekler hakkında sayısız yorum yapan, ilişkilere dair yüzlerce tavsiye veren ve aşk konusunda ezber bozan açıklamalarda bulunan Seda Sayan, bu kez takipçilerini şaşırtan bir itirafta bulundu.

Bugüne kadar belirli bir isim vermekten kaçınan ünlü sanatçı, geçtiğimiz saatlerde tüm dünya üzerinde en yakışıklı bulduğu erkeği ilk kez açıkladı.

Üstelik seçimi birçok kişiyi şaşırttı. Seda Sayan'ın tercihi dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem oldu.

Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Bardem; No Country for Old Men, Skyfall, Being the Ricardos ve Dune gibi yapımlardaki performanslarıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinmiş durumda. Karizmatik tavrı, kendine özgü yüz hatları ve klasik Hollywood yakışıklısı kalıplarının dışında kalan görüntüsüyle yıllardır dikkat çeken Bardem, görünüşünden çok yarattığı etkiyle öne çıkan isimlerden biri olarak görülüyor.

Seda Sayan da tam olarak bu noktaya dikkat çekti.

Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada: 'Mesela Javier Bardem çok çirkin bir adam. Ama bana göre dünyanın en yakışıklı adamı.' ifadelerini kullandı.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi Seda Sayan'ın değerlendirmesini oldukça ilginç buldu. Çünkü Sayan, klasik anlamda yakışıklılığı değil, karizma ve çekiciliği ön plana koyduğunu ima etmiş oldu.

Öte yandan açıklamanın en eğlenceli tarafı ise takipçilerin yaptığı yorumlardı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Seda Sayan'ın yıllar boyunca hayatına giren tüm erkekleri ve hatta mevcut eşi Çağlar Ökten'i bile geride bırakıp dünyanın en yakışıklı erkeği olarak Javier Bardem'i seçmesine takıldı.

Anlayacağınız Seda Sayan yine yaptı yapacağını. Yıllardır ilişkilere dair yaptığı çıkışlarla konuşulan ünlü sanatçı, bu kez de dünyanın en yakışıklı erkeğine dair yorumu sayesinde magazin gündemine damga vurmayı başardı!

Yorumlar da eksik olmadı tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Yorumlar da eksik olmadı tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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