Seda Sayan, Dünya Üzerinde En Yakışıklı Bulduğu Erkeği Açıkladı!
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Yıllardır ilişkiler, evlilikler ve erkekler hakkında yaptığı yorumlarla gündem olan Seda Sayan, bu kez tüm dünyada en yakışıklı bulduğu erkeği açıkladı. Erkekler konusunda dillere pelesenk olan kuralları ve tespitleriyle tanınan ünlü sanatçı, tercihini Hollywood'un ünlü yıldızı Javier Bardem'den yana kullandı. Üstelik Bardem'i tarif ederken kullandığı sözler de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Buyurun, detaylar beraber inceleyelim.
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Türkiye'de bazı isimler vardır, yaptıkları işle tanınmayı çoktan aşar ve başlı başına bir fenomene dönüşür. Seda Sayan da tam olarak böyle bir isim.
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Seda Sayan'ın kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.
Yıllardır erkekler hakkında sayısız yorum yapan, ilişkilere dair yüzlerce tavsiye veren ve aşk konusunda ezber bozan açıklamalarda bulunan Seda Sayan, bu kez takipçilerini şaşırtan bir itirafta bulundu.
Yorumlar da eksik olmadı tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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