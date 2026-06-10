İki Haftada 400 Erkekle Birlikte Olup Hamile Kaldığını Açıklamıştı: Yeni Kararı Şaşkına Çevirdi!

İngiliz yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue, gerçek adıyla Tia Billinger de tam olarak bu isimlerden biri. Bonnie Blue'nun adı ilk olarak yetişkin içerik platformlarındaki paylaşımlarıyla duyulsa da onu dünya çapında bir fenomene dönüştüren şey içeriklerinden çok yarattığı tartışmalar oldu. Özellikle son iki yıldır yaptığı açıklamalar ve düzenlediği etkinliklerle sık sık dünya basınının manşetlerine taşınan Blue, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından konuşuluyor.

Şöyle bir geçmişe dönersek onu küresel çapta gündeme taşıyan asıl olay 2024 yılında yaşandı. Bonnie Blue, kendi organize ettiği bir etkinlik kapsamında 12 saat içerisinde toplam 1.057 erkekle birlikte olduğunu iddia etti. Bu açıklama yalnızca sosyal medyayı değil, uluslararası medyayı da ayağa kaldırdı. Bir kesim bunu internet çağının en sıra dışı viral şovlarından biri olarak değerlendirirken, bir kesim ise etik boyutu nedeniyle sert şekilde eleştirdi.

Olayın yankısı o kadar büyük oldu ki Channel 4 tarafından '1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story' isimli bir belgesel hazırlandı. Belgeselde etkinlik günü yaşananlar, Bonnie Blue'nun hazırlık süreci ve organizasyonun sosyal medyada nasıl bir etki yarattığı ele alındı. Paylaşılan görüntülerde etkinliğe katılmak isteyen erkeklerin uzun kuyruklar oluşturduğu görülürken, olay yalnızca İngiltere'de değil dünyanın birçok ülkesinde günlerce konuşuldu.

Fakat Bonnie Blue'nun kariyerinde dikkat çeken şey yalnızca yaptığı açıklamalar değildi. Kendisi sosyal medyanın çalışma mantığını çok iyi bilen isimlerden biri olarak görülüyor. Her yeni açıklamasıyla daha büyük bir tartışma yaratmayı başaran fenomen isim, eleştirilerin de desteğin de merkezinde kalmayı başarıyor. Tanımayanlar için anlayacağınız Bonnie Blue bugün yalnızca bir içerik üreticisi değil; internet çağının en tartışmalı fenomenlerinden biri olarak görülüyor.