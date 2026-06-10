İki Haftada 400 Erkekle Birlikte Olup Hamile Kaldığını Açıklamıştı: Yeni Kararı Şaşkına Çevirdi!
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12 saatte 1.057 erkekle birlikte olduğunu iddia ederek dünya çapında gündem olan Bonnie Blue, birkaç ay önce iki haftada 400 erkekle korunmasız ilişki yaşadığını açıklamış ve ardından hamile olduğunu duyurmuştu. 'Bebeğin babası kim?' sorusu hala yanıt beklerken, fenomen isim bu kez yeni kararıyla şaşkınlık yarattı. Bonnie Blue, doğmamış bebeğinin adını açık artırmayla belirlemek istediğini açıklayarak sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son birkaç yılda sosyal medyada gündem olan isimleri düşününce birçok kişi birkaç gün konuşulup unutuluyor. Ancak bazı isimler var ki yaptıkları her yeni açıklamayla çıtayı biraz daha yukarı taşıyor.
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Bonnie Blue'nun gündeme gelmesinin üzerinden çok geçmeden yeni bir açıklama daha gelmiş ve bu kez olayın boyutu çok daha farklı bir noktaya taşınmıştı, belki denk gelmişsinizdir.
Bonnie Blue'nun hamilelik açıklaması henüz gündemden düşmemişken, fenomen isim bu kez yeni kararıyla şaşkınlık yarattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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