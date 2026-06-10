article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İki Haftada 400 Erkekle Birlikte Olup Hamile Kaldığını Açıklamıştı: Yeni Kararı Şaşkına Çevirdi!

İki Haftada 400 Erkekle Birlikte Olup Hamile Kaldığını Açıklamıştı: Yeni Kararı Şaşkına Çevirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.06.2026 - 19:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

12 saatte 1.057 erkekle birlikte olduğunu iddia ederek dünya çapında gündem olan Bonnie Blue, birkaç ay önce iki haftada 400 erkekle korunmasız ilişki yaşadığını açıklamış ve ardından hamile olduğunu duyurmuştu. 'Bebeğin babası kim?' sorusu hala yanıt beklerken, fenomen isim bu kez yeni kararıyla şaşkınlık yarattı. Bonnie Blue, doğmamış bebeğinin adını açık artırmayla belirlemek istediğini açıklayarak sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son birkaç yılda sosyal medyada gündem olan isimleri düşününce birçok kişi birkaç gün konuşulup unutuluyor. Ancak bazı isimler var ki yaptıkları her yeni açıklamayla çıtayı biraz daha yukarı taşıyor.

Son birkaç yılda sosyal medyada gündem olan isimleri düşününce birçok kişi birkaç gün konuşulup unutuluyor. Ancak bazı isimler var ki yaptıkları her yeni açıklamayla çıtayı biraz daha yukarı taşıyor.

İngiliz yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue, gerçek adıyla Tia Billinger de tam olarak bu isimlerden biri. Bonnie Blue'nun adı ilk olarak yetişkin içerik platformlarındaki paylaşımlarıyla duyulsa da onu dünya çapında bir fenomene dönüştüren şey içeriklerinden çok yarattığı tartışmalar oldu. Özellikle son iki yıldır yaptığı açıklamalar ve düzenlediği etkinliklerle sık sık dünya basınının manşetlerine taşınan Blue, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından konuşuluyor.

Şöyle bir geçmişe dönersek onu küresel çapta gündeme taşıyan asıl olay 2024 yılında yaşandı. Bonnie Blue, kendi organize ettiği bir etkinlik kapsamında 12 saat içerisinde toplam 1.057 erkekle birlikte olduğunu iddia etti. Bu açıklama yalnızca sosyal medyayı değil, uluslararası medyayı da ayağa kaldırdı. Bir kesim bunu internet çağının en sıra dışı viral şovlarından biri olarak değerlendirirken, bir kesim ise etik boyutu nedeniyle sert şekilde eleştirdi.

Olayın yankısı o kadar büyük oldu ki Channel 4 tarafından '1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story' isimli bir belgesel hazırlandı. Belgeselde etkinlik günü yaşananlar, Bonnie Blue'nun hazırlık süreci ve organizasyonun sosyal medyada nasıl bir etki yarattığı ele alındı. Paylaşılan görüntülerde etkinliğe katılmak isteyen erkeklerin uzun kuyruklar oluşturduğu görülürken, olay yalnızca İngiltere'de değil dünyanın birçok ülkesinde günlerce konuşuldu.

Fakat Bonnie Blue'nun kariyerinde dikkat çeken şey yalnızca yaptığı açıklamalar değildi. Kendisi sosyal medyanın çalışma mantığını çok iyi bilen isimlerden biri olarak görülüyor. Her yeni açıklamasıyla daha büyük bir tartışma yaratmayı başaran fenomen isim, eleştirilerin de desteğin de merkezinde kalmayı başarıyor. Tanımayanlar için anlayacağınız Bonnie Blue bugün yalnızca bir içerik üreticisi değil; internet çağının en tartışmalı fenomenlerinden biri olarak görülüyor.

Bonnie Blue'nun gündeme gelmesinin üzerinden çok geçmeden yeni bir açıklama daha gelmiş ve bu kez olayın boyutu çok daha farklı bir noktaya taşınmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Bonnie Blue'nun gündeme gelmesinin üzerinden çok geçmeden yeni bir açıklama daha gelmiş ve bu kez olayın boyutu çok daha farklı bir noktaya taşınmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

O dönemde takipçilerine yeni bir 'deney' üzerinde çalıştığını duyuran Bonnie Blue, iki hafta içerisinde 400'den fazla erkekle korunmasız ilişki yaşayacağını söylemişti. Açıklama kısa sürede sosyal medyada viral olmuş, birçok kişi bunun yeni bir provokasyon ya da dikkat çekme girişimi olduğunu düşünmüştü.

Ancak Bonnie Blue geri adım atmamış, sürecin sonunda deneyini tamamladığını açıklamış ve bunu 'breeding mission' olarak tanımlamıştı. Bu ifade bile tek başına günlerce tartışma yaratmış, sosyal medya kullanıcıları, gazeteciler ve yorumcular haftalar boyunca Bonnie Blue'nun açıklamalarını konuşmuştu.

Daha sonra ise ağızları iyice açık bırakan başka bir gelişme yaşanmıştı.

YouTube hesabında yayınladığı bir videoda kendisini iyi hissetmediğini anlatan Bonnie Blue, baş ağrıları yaşadığını ve ilk başta bunun sıradan bir rahatsızlık olduğunu düşündüğünü söylemiş ancak belirtilerin farklı olduğunu fark ettiğini belirten fenomen isim, hamilelik testi yapmaya karar verdiğini anlatmıştı.

Videonun ilerleyen dakikalarında test sonucunu kameraya gösteren Bonnie Blue, 'Arkadaşlar... Kesinlikle hamileyim. Tam anlamıyla hamileyim' ifadelerini kullanmıştı. Herkesin aklındaki soru da aynıydı tabii; 'Bu bebeğin babası kim?'

Bonnie Blue'nun hamilelik açıklaması henüz gündemden düşmemişken, fenomen isim bu kez yeni kararıyla şaşkınlık yarattı.

Bonnie Blue'nun hamilelik açıklaması henüz gündemden düşmemişken, fenomen isim bu kez yeni kararıyla şaşkınlık yarattı.

Normal şartlarda birçok kişi hamilelik haberinin ardından bebeğin sağlık durumunu, hazırlıkları ya da gelecek planlarını konuşmayı tercih ederdi. Ancak Bonnie Blue yine kendi bildiği yoldan gitmeye karar verdi.

Fenomen isim yaptığı yeni açıklamada bebeğinin ismini açık artırmayla belirlemek istediğini duyurdu. Evet, yanlış okumadınız.

Bonnie Blue'ya göre bebeğinin ismine kendisi karar vermek yerine bu hakkı takipçilerine bırakmak daha ilginç olacaktı.

Yaptığı açıklamada 'Hayranlarım seçsin' diyen fenomen isim, bebeğin adını belirleme hakkını açık artırmayla satışa çıkarabileceğini söyledi. Böylece en yüksek teklifi veren kişinin bebeğin adını seçebileceğini ima etti.

Tahmin edileceği üzere açıklama kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Birçok kişi bu fikri son derece sıra dışı bulurken, bazı kullanıcılar Bonnie Blue'nun her olaydan yeni bir sosyal medya şovu üretmeyi başardığını savundu. Özellikle hamilelik sürecinin henüz başında böyle bir karar açıklaması yapılması, eleştirilerin daha da artmasına neden oldu.

İşin ilginç tarafı ise bebeğin babasına ilişkin tartışmaların hala devam etmesi. Hamilelik haberinin ardından milyonlarca kişinin aklındaki soru yanıtsız kalırken, Bonnie Blue bu kez odağı tamamen bebeğin adına çevirmeyi başardı. Kimi kullanıcılar durumu mizahi bulurken, kimileri ise olayın artık sınırları fazlasıyla zorladığını düşünüyor.

Ancak Bonnie Blue'nun geçmişine bakıldığında bu durum pek de şaşırtıcı görünmüyor. Çünkü internet dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen fenomen, yıllardır her yeni hamlesiyle gündemi ele geçirmeyi başarıyor. Görünen o ki bu kez de bebeğinin ismi üzerinden uzun süre konuşulacak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın