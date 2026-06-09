"Bikini İzi Sevmem" Diyen Eda Taşpınar'ın Güneşlenirken Verdiği Poz Olay Oldu!
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Yıllardır bronz teni, cesur tarzı ve yaz mevsimiyle özdeşleşen paylaşımlarıyla konuşulan Eda Taşpınar, bu kez güneşlenirken verdiği pozla gündeme oturdu. 'Bikini izi sevmem' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, fit görünümü ve iddialı tarzı yine çok konuşuldu. Peki Eda Taşpınar nasıl bir fenomene dönüştü ve son paylaşımı neden bu kadar ses getirdi?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk magazin dünyasında bazı isimler vardır ki yıllar geçse de belirli bir imajla özdeşleşir.
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Eda Taşpınar'ın magazin dünyasındaki en belirgin özelliklerinden biri de hiç kuşkusuz güneş ve yaz tutkusu.
Eda Taşpınar'ın sosyal medya hesabı uzun yıllardır yaz mevsiminin resmi başlangıç noktalarından biri gibi görülüyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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