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"Bikini İzi Sevmem" Diyen Eda Taşpınar'ın Güneşlenirken Verdiği Poz Olay Oldu!

"Bikini İzi Sevmem" Diyen Eda Taşpınar'ın Güneşlenirken Verdiği Poz Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.06.2026 - 22:06
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Yıllardır bronz teni, cesur tarzı ve yaz mevsimiyle özdeşleşen paylaşımlarıyla konuşulan Eda Taşpınar, bu kez güneşlenirken verdiği pozla gündeme oturdu. 'Bikini izi sevmem' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, fit görünümü ve iddialı tarzı yine çok konuşuldu. Peki Eda Taşpınar nasıl bir fenomene dönüştü ve son paylaşımı neden bu kadar ses getirdi?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk magazin dünyasında bazı isimler vardır ki yıllar geçse de belirli bir imajla özdeşleşir.

Türk magazin dünyasında bazı isimler vardır ki yıllar geçse de belirli bir imajla özdeşleşir.

Eda Taşpınar da hiç şüphesiz bu isimlerden biri. Uzun yıllardır ekranlarda, davetlerde ve sosyal medyada karşımıza çıkan Taşpınar, özellikle bronz teni, cesur tarzı ve özgüvenli tavrıyla adeta kendi markasını yarattı.

1979 doğumlu olan Eda Taşpınar, aslında ilk olarak sosyete dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olarak tanındı. Ancak zamanla yalnızca cemiyet hayatının değil, magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle 2000'li yılların ortalarından itibaren verdiği röportajlar, tatil pozları ve kendine has yaşam tarzıyla sık sık gündeme oturdu.

Eda Taşpınar denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri de yıllara meydan okuyan görüntüsü. 40'lı yaşlarının ortasında olmasına rağmen fit görünümü, enerjisi ve bakımlı haliyle sık sık övgü toplayan Taşpınar, sosyal medya kullanıcılarının da en çok konuştuğu isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında yaptığı paylaşımlar, çoğu zaman magazin gündeminin ilk sıralarında kendine yer buluyor.

Kendine has tarzı, özgüveni ve 'ne düşünülürse düşünülsün ben bildiğimi yaparım' tavrıyla dikkat çeken Eda Taşpınar, yıllar içinde yalnızca bir magazin figürü olmaktan çıkıp adeta bir yaşam tarzı ikonuna dönüştü. Bu nedenle yaptığı en sıradan paylaşım bile kısa sürede sosyal medyada konuşulmayı başarıyor.

Eda Taşpınar'ın magazin dünyasındaki en belirgin özelliklerinden biri de hiç kuşkusuz güneş ve yaz tutkusu.

Eda Taşpınar'ın magazin dünyasındaki en belirgin özelliklerinden biri de hiç kuşkusuz güneş ve yaz tutkusu.

Öyle ki yıllardır onun adı geçtiğinde insanların aklına ilk olarak bronz teni geliyor.

Uzun yıllardır yılın büyük bölümünü sıcak iklimlerde geçiren Taşpınar, sık sık Yunan adaları, İspanya, Fransa ve Akdeniz kıyılarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Takipçileri arasında sık sık 'Eda Taşpınar sezonu hiç kapatmıyor' yorumlarının yapılmasının sebebi de tam olarak bu. Birçok kişi kış aylarını yaşarken onun güneşlenmeye ve denizin tadını çıkarmaya devam ettiği görülüyor.

Ancak bu tutku zamanla yalnızca bir yaşam tarzı tercihi olarak kalmadı. Eda Taşpınar, bronzlaştırıcı ürünler ve kişisel bakım alanında kurduğu markayla önemli bir ticari başarı da yakaladı. Özellikle bronzlaştırıcı kremleri ve kendisiyle özdeşleşen kokuları yıllardır büyük ilgi görüyor. Bir dönem yalnızca magazin haberlerinde gördüğümüz isim, zamanla kendi markasını yaratan başarılı bir girişimci kimliğiyle de öne çıkmayı başardı.

Elbette özel hayatı da sık sık gündeme geliyor. İlişkileri, sevgilileri ve tatil kaçamakları yıllardır magazin sayfalarının vazgeçilmez konuları arasında yer alıyor. Bunun yanında sosyal medya paylaşımlarındaki cesur tavrı da çoğu zaman dikkat çekiyor. Kimileri onun bu öz güveni duruşunu takdir ederken kimileri ise sınırları fazla zorladığını düşünüyor. Ancak yıllardır değişmeyen tek şey, Eda Taşpınar'ın gündem yaratmayı çok iyi bilmesi.

Eda Taşpınar'ın sosyal medya hesabı uzun yıllardır yaz mevsiminin resmi başlangıç noktalarından biri gibi görülüyor.

Eda Taşpınar'ın sosyal medya hesabı uzun yıllardır yaz mevsiminin resmi başlangıç noktalarından biri gibi görülüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte takipçileri yeni tatil karelerini beklemeye başlıyor ve çoğu zaman beklediklerini de fazlasıyla alıyor.

Geçtiğimiz saatlerde yaptığı son paylaşım da kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Güneşlenirken verdiği pozunu takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, gönderisine eklediği 'Bikini izi sevmem' notuyla dikkat çekti.

Paylaşımda özellikle tercih ettiği tanga bikini altı ve güneşlenme stili konuşulurken, birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğraf hakkında yorum yapmadan duramadı. Kimileri Taşpınar'ın fit görünümüne ve yıllardır koruduğu fiziğine övgüler yağdırırken, kimileri ise paylaşımın oldukça iddialı olduğunu savundu.

Ancak bu ilk kez yaşanmıyor. Eda Taşpınar'ın sosyal medya paylaşımları yıllardır benzer şekilde gündem yaratıyor. Özellikle yaz aylarında yaptığı tatil paylaşımları çoğu zaman magazin dünyasında geniş yankı buluyor. Bu nedenle son paylaşımı da takipçileri için büyük bir sürpriz olmadı. 

Bize sadece güneşiniz bol olsun demek düşer!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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