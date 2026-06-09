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Ayşe Nazlı'dan Babası Reha Muhtar'a Yürek Burkan Son Veda

Ayşe Nazlı'dan Babası Reha Muhtar'a Yürek Burkan Son Veda

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.06.2026 - 17:13
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Reha Muhtar'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğarken, geride bıraktığı ailesinden gelen paylaşımlar da yürekleri dağladı. Yıllar önce Nilüfer'le birlikte evlat edindikleri kızları Ayşe Nazlı, günler süren sessizliğini bozarak babasına duygusal bir veda mesajı yayınladı. Reha Muhtar'ın kariyerinden Nilüfer'le yaşadığı büyük aşka ve Ayşe Nazlı'nın yürek burkan sözlerine kadar tüm detayları derledik.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri olan Reha Muhtar, yalnızca bir haber sunucusu değildi.

Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri olan Reha Muhtar, yalnızca bir haber sunucusu değildi.

Bir dönemin televizyon anlayışını değiştiren, haber bültenlerini milyonlarca kişinin izlediği bir gösteriye dönüştüren ve ekran başındaki izleyiciyle kendine has bir bağ kuran bir fenomendi. TRT muhabirliğiyle başlayan kariyeri, Show TV'de sunduğu haber bültenleri ve Ateş Hattı gibi programlarla bambaşka bir noktaya taşındı. Reha Muhtar'ın kendine özgü sunum tarzı, yüksek enerjisi ve zaman zaman gündem olan çıkışları onu yalnızca bir gazeteci değil, popüler kültürün önemli figürlerinden biri haline getirdi.

Elbette Reha Muhtar'ın hayatı yalnızca ekranlardan ibaret değildi. Yıllar boyunca özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuldu. Nilüfer, Gülşen ve Deniz Uğur gibi magazin dünyasının çok konuşulan isimleriyle yaşadığı ilişkiler uzun süre gündemde kaldı. Özellikle aşk hayatı, kariyerinin en parlak dönemlerinde bile magazin sayfalarının vazgeçilmez başlıklarından biri olmuştu.

Son yıllarda ise sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığın ardından sevenleri onun için yeni bir başlangıç umut etmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Ünlü televizyoncu tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi yalnızca medya dünyasında değil, onu ekranlardan izleyerek büyüyen milyonlarca kişi arasında da büyük üzüntü yarattı.

Ardından peş peşe taziye mesajları yayınlandı. Ancak hiç şüphesiz en çok dikkat çeken paylaşımlardan biri, hayatında çok özel bir yere sahip olan Nilüfer'den geldi.

Reha Muhtar'ın hayatındaki en özel isimlerden biri şüphesiz Nilüfer'di

Reha Muhtar'ın hayatındaki en özel isimlerden biri şüphesiz Nilüfer'di

İkili 2001 yılında birlikte olmaya başladı ve ilişkileri kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan aşklarından biri haline geldi. Magazin dünyasının göz önündeki çiftlerinden biri olsalar da ilişkilerinin merkezinde yalnızca aşk yoktu; aynı zamanda güçlü bir aile hayali vardı. Her ne kadar evlenmeseler de birlikte çok önemli bir karar aldılar.

Nilüfer ve Reha Muhtar, henüz dört aylıkken Ayşe Nazlı'yı evlat edindi. Böylece ilişkileri yalnızca iki kişinin birlikteliği olmaktan çıktı ve gerçek anlamda bir aileye dönüştü. Çift 2003 yılında yollarını ayırsa da Ayşe Nazlı ikisinin de hayatındaki en önemli bağlardan biri olarak kaldı. Reha Muhtar, ayrılığın ardından da kızının hayatında aktif rol almaya devam etti. Ayşe Nazlı'nın büyüme sürecinde yanında oldu, onunla güçlü bir baba-kız ilişkisi kurdu ve yıllar boyunca bu bağ hiç kopmadı.

Reha Muhtar'ın vefatının ardından Nilüfer'in yaptığı paylaşım da aslında aralarındaki bağın yıllar içinde hiç kaybolmadığını gösteriyordu. Ünlü sanatçı, eski hayat arkadaşına şu sözlerle veda etmişti:

'Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda.'

Bu satırlar yalnızca eski bir sevgilinin vedası gibi değildi. Bir dönemi birlikte paylaşmış, aynı çatı altında bir çocuk büyütmüş iki insanın birbirine son selamı gibiydi. Belki aşkları yıllar önce sona ermişti ama aile olma halleri hiçbir zaman tamamen bitmemişti.

Reha Muhtar'ın cenazesinde en çok dikkat çeken görüntülerden biri çocuklarına aitti.

Reha Muhtar'ın cenazesinde en çok dikkat çeken görüntülerden biri çocuklarına aitti.

Ayşe Nazlı, babasına son görevini yerine getirirken kardeşleri Mina ve Poyraz'la birlikte kameralara yansımıştı. O gün boyunca gözyaşlarını tutmakta zorlanan genç isim, cenazenin ardından uzun süre sessiz kalmayı tercih etti.

Günlerdir kabuğuna çekilen Ayşe Nazlı, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Paylaşımında babasına duyduğu sevgiyi, özlemi ve yaşadığı büyük kaybı son derece içten cümlelerle anlattı.

Ayşe Nazlı'nın mesajında en dikkat çeken nokta, babasını yalnızca televizyonların ünlü Reha Muhtar'ı olarak değil, kendisine 'kızım' diye seslenen, birlikte güldüğü, konuştuğu ve hayatını paylaştığı baba olarak anlatmasıydı. Paylaşım boyunca, onu tanıyan herkesin anlattığı güzel anılardan söz ederken, aslında ne kadar büyük bir boşlukla baş başa kaldığını da satır aralarında hissettirdi.

Ayşe Nazlı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Canım babam,

Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki... Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı.

Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim.

Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın.

İyi ki benim babamsın.

Seni çok seviyorum.'

Bu satırlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılırken, birçok kullanıcı da Ayşe Nazlı'nın mesajını 'son günlerin en yürek burkan vedalarından biri' olarak yorumladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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