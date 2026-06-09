Ayşe Nazlı'dan Babası Reha Muhtar'a Yürek Burkan Son Veda
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Reha Muhtar'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğarken, geride bıraktığı ailesinden gelen paylaşımlar da yürekleri dağladı. Yıllar önce Nilüfer'le birlikte evlat edindikleri kızları Ayşe Nazlı, günler süren sessizliğini bozarak babasına duygusal bir veda mesajı yayınladı. Reha Muhtar'ın kariyerinden Nilüfer'le yaşadığı büyük aşka ve Ayşe Nazlı'nın yürek burkan sözlerine kadar tüm detayları derledik.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri olan Reha Muhtar, yalnızca bir haber sunucusu değildi.
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Reha Muhtar'ın hayatındaki en özel isimlerden biri şüphesiz Nilüfer'di
Reha Muhtar'ın cenazesinde en çok dikkat çeken görüntülerden biri çocuklarına aitti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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