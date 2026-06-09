Ayşe Nazlı'dan Babası Reha Muhtar'a Yürek Burkan Son Veda

Bir dönemin televizyon anlayışını değiştiren, haber bültenlerini milyonlarca kişinin izlediği bir gösteriye dönüştüren ve ekran başındaki izleyiciyle kendine has bir bağ kuran bir fenomendi. TRT muhabirliğiyle başlayan kariyeri, Show TV'de sunduğu haber bültenleri ve Ateş Hattı gibi programlarla bambaşka bir noktaya taşındı. Reha Muhtar'ın kendine özgü sunum tarzı, yüksek enerjisi ve zaman zaman gündem olan çıkışları onu yalnızca bir gazeteci değil, popüler kültürün önemli figürlerinden biri haline getirdi.

Elbette Reha Muhtar'ın hayatı yalnızca ekranlardan ibaret değildi. Yıllar boyunca özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuldu. Nilüfer, Gülşen ve Deniz Uğur gibi magazin dünyasının çok konuşulan isimleriyle yaşadığı ilişkiler uzun süre gündemde kaldı. Özellikle aşk hayatı, kariyerinin en parlak dönemlerinde bile magazin sayfalarının vazgeçilmez başlıklarından biri olmuştu.

Son yıllarda ise sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığın ardından sevenleri onun için yeni bir başlangıç umut etmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Ünlü televizyoncu tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi yalnızca medya dünyasında değil, onu ekranlardan izleyerek büyüyen milyonlarca kişi arasında da büyük üzüntü yarattı.

Ardından peş peşe taziye mesajları yayınlandı. Ancak hiç şüphesiz en çok dikkat çeken paylaşımlardan biri, hayatında çok özel bir yere sahip olan Nilüfer'den geldi.