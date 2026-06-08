article/comments
article/share
Haberler
TV
Avrupa Yakası'nı Meğer Böyle Çekmişler: Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Görüntüler Şaşırttı!

Avrupa Yakası'nı Meğer Böyle Çekmişler: Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Görüntüler Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.06.2026 - 20:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2004 yılında yayın hayatına başlayan Avrupa Yakası'nın neden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmadığını bir kez daha hatırladık. Türk televizyon tarihinin en sevilen komedi dizilerinden biri olan yapımın yıllar sonra ortaya çıkan plato görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İlksen Jöntürk'e ait olan ve yeniden gündeme oturan videolar sayesinde izleyiciler, ekranlarda gerçek bir ev gibi görünen mekanların perde arkasını ilk kez bu kadar detaylı görme fırsatı buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2004 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Avrupa Yakası, Türk televizyon tarihinin en özel işlerinden biri olacağının sinyallerini daha ilk bölümlerden vermişti.

2004 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Avrupa Yakası, Türk televizyon tarihinin en özel işlerinden biri olacağının sinyallerini daha ilk bölümlerden vermişti.

Ancak o günlerde hiç kimse bu dizinin yıllar sonra bile milyonlarca kişi tarafından tekrar tekrar izleneceğini, sahnelerinin sosyal medyada dolaşmaya devam edeceğini ve yeni nesiller tarafından keşfedileceğini tahmin etmiyordu.

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı dizi, Nişantaşı'nda yaşayan Sütçüoğlu ailesi ve Avrupa Yakası dergisi çevresinde gelişen olayları konu alıyordu. İlk bölümden itibaren güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Gülse Birsel'e Gazanfer Özcan, Hümeyra, Ata Demirer, Levent Üzümcü, Engin Günaydın, Şenay Gürler, Vural Çelik, Hasibe Eren ve daha sonra kadroya katılan birçok önemli isim eşlik etti. Yıllar içinde bazı oyuncular ayrıldı, yeni karakterler geldi, hikayeler değişti ama Avrupa Yakası'nın yarattığı sıcaklık hiç kaybolmadı.

Diziyi özel yapan şey yalnızca komik olması değildi. Avrupa Yakası, dönemin şehir hayatını, aile ilişkilerini, iş hayatını, arkadaşlıkları ve gündelik hayatın küçük krizlerini son derece tanıdık bir dille anlatıyordu. İzleyici kendinden mutlaka bir şey buluyordu. Kimi zaman aile sofralarında, kimi zaman ofis koridorlarında, kimi zaman da apartman dairelerinde geçen sahneler birçok kişinin kendi hayatından kesitler taşıyordu.

Aradan geçen 21 yıla rağmen Avrupa Yakası'nın hala konuşulmasının en önemli nedeni de bu aslında. Dizi yalnızca bir dönemin fenomeni olmadı; nesiller arasında aktarılan bir televizyon klasiğine dönüştü. Bugün herhangi bir sosyal medya platformuna girdiğinizde diziden kesitlerle karşılaşmanız, televizyon kanallarındaki tekrarlarının hala yüksek izlenme oranlarına ulaşması ya da gençlerin diziyi ilk kez izleyip hayran kalması tesadüf değil. Avrupa Yakası, yayınlandığı dönemi aşmayı başaran nadir yapımlardan biri olarak hafızalara kazındı.

Televizyon tarihinde çok izlenen birçok dizi oldu. Ancak çok azı yıllar geçtikten sonra bile ilk günkü kadar sevilebildi.

Televizyon tarihinde çok izlenen birçok dizi oldu. Ancak çok azı yıllar geçtikten sonra bile ilk günkü kadar sevilebildi.

Avrupa Yakası'nın farkı da tam olarak burada yatıyordu. 2004 yılında başlayan dizi, 2009 yılında final yaptı ve toplam 190 bölüm sürdü. Beş yıl boyunca ekranlarda kalan yapım, final yaptığında yalnızca bir diziyi değil, izleyicilerin hayatında yer etmiş bir alışkanlığı da bitirmişti. Çünkü Avrupa Yakası birçok kişi için haftanın belirli bir gününde ailesiyle televizyon karşısına geçmek anlamına geliyordu.

Dizinin başarısının arkasında elbette güçlü oyunculuklar ve unutulmaz senaryo vardı. Ancak asıl mesele samimiyetti. Avrupa Yakası hiçbir zaman ulaşılmaz insanların hikayesini anlatmadı. Karakterler zaman zaman abartılı olsa da yaşadıkları sorunlar son derece gerçekti. İş yerindeki çekişmeler, aile içindeki küçük krizler, maddi sıkıntılar, aşk hayatındaki karmaşalar ve arkadaş ilişkileri herkesin hayatında karşılığı olan meselelerdi.

Üstelik Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nın ardından Yalan Dünya, Jet Sosyete ve Aile Arasında gibi çok sevilen işlere de imza attı. Bu yapımların her biri kendi kitlesini oluşturdu ve ciddi başarılar elde etti. Ancak birçok izleyicinin ortak fikri değişmedi: Hiçbiri Avrupa Yakası'nın bıraktığı boşluğu tam anlamıyla dolduramadı.

Tam da bu yüzden geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tam da bu yüzden geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Avrupa Yakası plato serisiyle tanınan İlksen Jöntürk'ün paylaştığı görüntüler, dizinin perde arkasını yıllar sonra yeniden gündeme taşıdı.

Videolarda dikkat çeken detaylardan biri, yıllardır gerçek bir ev gibi gördüğümüz mekanların aslında ne kadar farklı olduğunun ortaya çıkmasıydı. Özellikle Sütçüoğlu ailesinin evi olarak hafızalara kazınan mekanın salon bölümü izleyicileri şaşırttı. Ekranda son derece geniş ve ferah görünen salonun hemen arkasında aslında bir mutfak dekorunun bulunduğu, kamera açıları sayesinde bunun yıllarca fark edilmediği görüldü.

Daha da ilginci, televizyon ekranında devasa görünen evin gerçekte birbirine bağlı küçük dekor alanlarından oluşmasıydı. Koridorlar, odalar ve yaşam alanları aslında izleyicinin düşündüğünden çok daha dar ve sıkışık şekilde tasarlanmıştı. Kamera açıları, ışık kullanımı ve dekor yerleşimi sayesinde yıllarca gerçek bir ev izliyormuş hissine kapılmışız.

Yıllardır kendi evimiz gibi hissettiğimiz, karakterlerle birlikte yaşadığımızı düşündüğümüz o mekanların gerçekte nasıl göründüğünü ilk kez bu kadar net şekilde görmüş olduk, görüntüleri izleyen birçok kişi de aynı yorumu yaptı: 'Meğer ekranda gördüğümüzden çok farklıymış.'

Tam da bu yüzden geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Avrupa Yakası plato serisiyle tanınan İlksen Jöntürk'ün paylaştığı görüntüler, dizinin perde arkasını yıllar sonra yeniden gündeme taşıdı.

Videolarda dikkat çeken detaylardan biri, yıllardır gerçek bir ev gibi gördüğümüz mekanların aslında ne kadar farklı olduğunun ortaya çıkmasıydı. Özellikle Sütçüoğlu ailesinin evi olarak hafızalara kazınan mekanın salon bölümü izleyicileri şaşırttı. Ekranda son derece geniş ve ferah görünen salonun hemen arkasında aslında bir mutfak dekorunun bulunduğu, kamera açıları sayesinde bunun yıllarca fark edilmediği görüldü.

Daha da ilginci, televizyon ekranında devasa görünen evin gerçekte birbirine bağlı küçük dekor alanlarından oluşmasıydı. Koridorlar, odalar ve yaşam alanları aslında izleyicinin düşündüğünden çok daha dar ve sıkışık şekilde tasarlanmıştı. Kamera açıları, ışık kullanımı ve dekor yerleşimi sayesinde yıllarca gerçek bir ev izliyormuş hissine kapılmışız.

Yıllardır kendi evimiz gibi hissettiğimiz, karakterlerle birlikte yaşadığımızı düşündüğümüz o mekanların gerçekte nasıl göründüğünü ilk kez bu kadar net şekilde görmüş olduk!

Görüntüleri izleyen birçok kişi de aynı yorumu yaptı: 'Meğer ekranda gördüğümüzden çok farklıymış.' Daha devamı da var, eğer tamamını izlemek isterseniz @yesilcamkosesi_ hesaptan İlksen Jöntürk'e ait videoların kısaltılmış haline ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın