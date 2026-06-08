Avrupa Yakası'nı Meğer Böyle Çekmişler: Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Görüntüler Şaşırttı!
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2004 yılında yayın hayatına başlayan Avrupa Yakası'nın neden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmadığını bir kez daha hatırladık. Türk televizyon tarihinin en sevilen komedi dizilerinden biri olan yapımın yıllar sonra ortaya çıkan plato görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İlksen Jöntürk'e ait olan ve yeniden gündeme oturan videolar sayesinde izleyiciler, ekranlarda gerçek bir ev gibi görünen mekanların perde arkasını ilk kez bu kadar detaylı görme fırsatı buldu.
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2004 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Avrupa Yakası, Türk televizyon tarihinin en özel işlerinden biri olacağının sinyallerini daha ilk bölümlerden vermişti.
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Televizyon tarihinde çok izlenen birçok dizi oldu. Ancak çok azı yıllar geçtikten sonra bile ilk günkü kadar sevilebildi.
Tam da bu yüzden geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Tam da bu yüzden geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Yıllardır kendi evimiz gibi hissettiğimiz, karakterlerle birlikte yaşadığımızı düşündüğümüz o mekanların gerçekte nasıl göründüğünü ilk kez bu kadar net şekilde görmüş olduk!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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