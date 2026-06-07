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Su Burcu Yazgı Coşkun'un Bir Şarkıcıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi: Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Su Burcu Yazgı Coşkun'un Bir Şarkıcıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi: Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.06.2026 - 23:33
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Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı'yla adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. Genç oyuncunun Balkanların ünlü şarkıcılarından Butrint İmeri ile birlikte olduğu öne sürülürken, birçok kişi 'Butrint İmeri kimdir?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İkili hakkında ortaya atılan iddialar kadar aralarındaki yaş farkı da sosyal medyada dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yıllarda adını en sık duyduğumuz genç oyunculardan biri olan Su Burcu Yazgı Coşkun, küçük yaşlardan itibaren ekranlarda gördüğümüz isimlerden biri.

Son yıllarda adını en sık duyduğumuz genç oyunculardan biri olan Su Burcu Yazgı Coşkun, küçük yaşlardan itibaren ekranlarda gördüğümüz isimlerden biri.

Henüz çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Coşkun, yıllar içerisinde yalnızca büyümekle kalmadı; oyunculuk kariyerini de adım adım inşa etti. Bugün milyonlarca hayrana sahip olmasının en önemli nedeni de aslında izleyicinin onu çocukluğundan beri tanıyor olması.

2005 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. İlk yıllarında reklam filmlerinde ve çeşitli televizyon projelerinde yer aldı. Daha sonra 'Sana Bir Sır Vereceğim', 'Karadayı', 'Aşk Yeniden', 'Bizim Hikaye', 'Kırmızı Oda' ve 'Bir Gece Masalı' gibi farklı yapımlarda rol aldı. Çocuk yaşta başladığı kariyerinde dramatik sahnelerdeki başarısıyla dikkat çeken oyuncu, sektörün gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilmeye başlandı.

Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan asıl proje hiç kuşkusuz Kardeşlerim oldu. Dizide canlandırdığı Asiye karakteriyle milyonların sevgisini kazanan genç oyuncu, özellikle yaşıtları arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Kardeşlerim'in yıllarca süren başarısında en çok öne çıkan oyunculardan biri olan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada da ciddi bir popülarite yakaladı. Dizinin yurt dışındaki başarısıyla birlikte yalnızca Türkiye'de değil, birçok ülkede tanınan bir isim haline geldi.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen onlarca projede yer alan oyuncu, kariyerinin en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Güzelliği, tarzı ve ekran enerjisiyle sık sık gündeme gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemde magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un kariyerindeki son büyük adımlardan biri Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı olmuştu.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un kariyerindeki son büyük adımlardan biri Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı olmuştu.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un kariyerindeki son büyük adımlardan biri Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı olmuştu. Dizi yayınlanmaya başladığı andan itibaren hikayesi kadar başrol oyuncuları arasındaki yaş farkıyla da gündeme geldi. Çünkü Su Burcu Yazgı Coşkun henüz kariyerinin başındaki genç bir oyuncuyken, Burak Deniz uzun yıllardır ekranların en tanınan erkek oyuncularından biri olarak biliniyordu.

İkili arasındaki yaş farkı sosyal medyada günlerce tartışıldı. 2005 doğumlu Su Burcu Yazgı Coşkun ile 1991 doğumlu Burak Deniz arasında 14 yaş bulunuyordu. Bazı izleyiciler ekrandaki uyumu başarılı bulurken bazıları ise partner seçimlerinde yaş farkının artık daha fazla dikkate alınması gerektiğini savundu. Özellikle son yıllarda televizyon dünyasında sık sık gündeme gelen 'partnerler arasındaki yaş farkı' tartışmaları Bir Gece Masalı sayesinde yeniden alevlenmişti. Su Burcu Yazgı Coşkun'un adı da bu tartışmaların merkezindeki isimlerden biri oldu.

Özel hayatı konusunda genellikle sessiz kalmayı tercih eden genç oyuncu, bugüne kadar kariyeriyle ön plana çıktı. Magazin basınında zaman zaman çeşitli aşk iddialarıyla anılsa da bunların büyük bölümü doğrulanmadı. Bu yüzden de adı yeni bir isimle her anıldığında sosyal medyada yorumlar peş peşe gelmeye, magazin kulisleri hareketlenmeye devam etti.

Bugün de tam olarak böyle bir şey yaşandı. Su Burcu Yazgı Coşkun bu kez bir dizi ya da film projesiyle değil, ortaya atılan yeni aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Bugün de tam olarak böyle bir şey yaşandı. Su Burcu Yazgı Coşkun bu kez bir dizi ya da film projesiyle değil, ortaya atılan yeni aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre genç oyuncunun bir süredir Arnavutluk'un ünlü şarkıcılarından Butrint İmeri ile yakınlaştığı öne sürüldü. İddialar kısa sürede sosyal medyada yayılırken ikilinin birlikte olduğuna dair söylentiler de gündemin üst sıralarına yerleşti.

Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmemiş olsa da sosyal medya kullanıcıları ortaya atılan iddiaları konuşmaya başladı. Özellikle Butrint İmeri'nin Balkanlar'da sahip olduğu büyük hayran kitlesi nedeniyle haber kısa sürede Türkiye sınırlarını da aştı.

Butrint İmeri Kimdir?

1996 yılında dünyaya gelen Butrint İmeri, Arnavutluk ve Kosova'nın en popüler pop sanatçılarından biri olarak gösteriliyor. Genç yaşta müzik kariyerine başlayan şarkıcı, özellikle Balkan ülkelerinde milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başardı. 'Bella', 'Xhanem', 'Lejla', 'Dujem' ve 'Anuloje' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan İmeri, dijital platformlarda yüz milyonlarca dinlenme elde etti.

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen şarkıcı, Balkan magazininin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak biliniyor. Sosyal medya paylaşımları ve sahne performanslarıyla dikkat çeken Butrint İmeri, özellikle genç kuşağın yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Ortaya atılan aşk iddiasının en çok konuşulan detaylarından biri ise yaş farkı oldu. 2005 doğumlu Su Burcu Yazgı Coşkun ile 1996 doğumlu Butrint İmeri arasında yaklaşık 9 yaş bulunuyor. Daha önce Burak Deniz'le rol aldığı projede yaş farkı tartışmalarının merkezinde kalan genç oyuncunun adı bu kez de yaş farkı nedeniyle gündeme geldi. 

İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar Butrint İmeri'nin geçmişte Balkan basınında gündem olan bazı tartışmaları da yeniden hatırlattı. Ünlü şarkıcının adı yıllar önce bir kadın sunucunun ortaya attığı rahatsız edilme iddialarıyla anılmış, konu uzun süre sosyal medyada tartışılmıştı. İmeri cephesinden söz konusu iddialarla ilgili farklı açıklamalar gelirken, olay yıllar sonra Su Burcu Yazgı Coşkun'la ilgili aşk söylentilerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden gündeme taşındı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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