Su Burcu Yazgı Coşkun'un Bir Şarkıcıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi: Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Henüz çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Coşkun, yıllar içerisinde yalnızca büyümekle kalmadı; oyunculuk kariyerini de adım adım inşa etti. Bugün milyonlarca hayrana sahip olmasının en önemli nedeni de aslında izleyicinin onu çocukluğundan beri tanıyor olması.

2005 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. İlk yıllarında reklam filmlerinde ve çeşitli televizyon projelerinde yer aldı. Daha sonra 'Sana Bir Sır Vereceğim', 'Karadayı', 'Aşk Yeniden', 'Bizim Hikaye', 'Kırmızı Oda' ve 'Bir Gece Masalı' gibi farklı yapımlarda rol aldı. Çocuk yaşta başladığı kariyerinde dramatik sahnelerdeki başarısıyla dikkat çeken oyuncu, sektörün gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilmeye başlandı.

Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan asıl proje hiç kuşkusuz Kardeşlerim oldu. Dizide canlandırdığı Asiye karakteriyle milyonların sevgisini kazanan genç oyuncu, özellikle yaşıtları arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Kardeşlerim'in yıllarca süren başarısında en çok öne çıkan oyunculardan biri olan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada da ciddi bir popülarite yakaladı. Dizinin yurt dışındaki başarısıyla birlikte yalnızca Türkiye'de değil, birçok ülkede tanınan bir isim haline geldi.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen onlarca projede yer alan oyuncu, kariyerinin en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Güzelliği, tarzı ve ekran enerjisiyle sık sık gündeme gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemde magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.