Su Burcu Yazgı Coşkun'un Bir Şarkıcıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi: Yaş Farkı Dikkat Çekti!
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Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı'yla adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. Genç oyuncunun Balkanların ünlü şarkıcılarından Butrint İmeri ile birlikte olduğu öne sürülürken, birçok kişi 'Butrint İmeri kimdir?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İkili hakkında ortaya atılan iddialar kadar aralarındaki yaş farkı da sosyal medyada dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son yıllarda adını en sık duyduğumuz genç oyunculardan biri olan Su Burcu Yazgı Coşkun, küçük yaşlardan itibaren ekranlarda gördüğümüz isimlerden biri.
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Su Burcu Yazgı Coşkun'un kariyerindeki son büyük adımlardan biri Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı olmuştu.
Bugün de tam olarak böyle bir şey yaşandı. Su Burcu Yazgı Coşkun bu kez bir dizi ya da film projesiyle değil, ortaya atılan yeni aşk iddiasıyla gündeme geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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