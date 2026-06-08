OnlyFans Soruşturmasında Düğmeye Basıldı: 27 Fenomen İçin Hapis İstemi!
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Aylar önce başlayan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran OnlyFans soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Operasyonlar, gözaltılar ve tutuklamalarla gündeme gelen dosyada aralarında Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek ve Ciciş Kardeşler'den tanıdığımız Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 fenomen hakkında dava açıldı. Savcılığın hazırladığı iddianamede şüpheliler için 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son yıllarda sosyal medya dünyasında yaşanan en büyük kırılmalardan biri, içerik üreticilerinin gelir modellerinin değişmesi oldu.
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Dava açılan isimlerin açıklanmasıyla birlikte gözler listedeki fenomenlere çevrildi.
Dava haberinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya yeniden hareketlendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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