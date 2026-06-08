OnlyFans Soruşturmasında Düğmeye Basıldı: 27 Fenomen İçin Hapis İstemi!

Özellikle abonelik sistemiyle çalışan platformların yaygınlaşmasıyla birlikte birçok fenomen, geleneksel reklam anlaşmalarının dışına çıkarak farklı mecralarda içerik üretmeye başladı. İşte uzun süredir gündemde olan OnlyFans soruşturması da tam olarak bu noktada başladı.

Türkiye'de erişim engeli bulunan platform üzerinden gelir elde edildiğine yönelik iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk etapta sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan bazı fenomenlerin hesapları incelemeye alınırken süreç kısa sürede büyüdü. Soruşturma kapsamında yalnızca paylaşımlar değil, banka hesapları, para transferleri, şirket kayıtları ve mal varlıkları da mercek altına alındı.

Soruşturmanın en çok konuşulan aşaması ise şubat ayında gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyon olmuştu. İstanbul merkezli yürütülen operasyonda birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken sosyal medyada tanınan isimler hakkında gözaltı kararları verildi. Günlerce konuşulan operasyonun ardından gözaltına alınan 17 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında bazı isimlerin yurt dışında bulunduğu, bazı isimlerin ise başka soruşturmalar kapsamında zaten cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı süreçte milyonlarca lira değerindeki mal varlıkları, araçlar, taşınmazlar ve şirket hesaplarıyla ilgili tedbir kararları da alınmıştı.

Günlerce televizyon programlarında konuşulan dosya, fenomen ekonomisinden sosyal medya gelirlerine kadar birçok başlığın yeniden masaya yatırılmasına neden olmuştu.

Aylar boyunca devam eden incelemelerin ardından dosyada yeni bir aşamaya geçildi. Hazırlanan iddianamede 27 sosyal medya fenomeni hakkında dava açıldığı ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan dosyada şüpheliler hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi. Böylece uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan soruşturma, resmi olarak yargı sürecine taşınmış oldu.