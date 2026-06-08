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OnlyFans Soruşturmasında Düğmeye Basıldı: 27 Fenomen İçin Hapis İstemi!

OnlyFans Soruşturmasında Düğmeye Basıldı: 27 Fenomen İçin Hapis İstemi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.06.2026 - 17:59
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Aylar önce başlayan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran OnlyFans soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Operasyonlar, gözaltılar ve tutuklamalarla gündeme gelen dosyada aralarında Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek ve Ciciş Kardeşler'den tanıdığımız Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 fenomen hakkında dava açıldı. Savcılığın hazırladığı iddianamede şüpheliler için 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yıllarda sosyal medya dünyasında yaşanan en büyük kırılmalardan biri, içerik üreticilerinin gelir modellerinin değişmesi oldu.

Son yıllarda sosyal medya dünyasında yaşanan en büyük kırılmalardan biri, içerik üreticilerinin gelir modellerinin değişmesi oldu.

Özellikle abonelik sistemiyle çalışan platformların yaygınlaşmasıyla birlikte birçok fenomen, geleneksel reklam anlaşmalarının dışına çıkarak farklı mecralarda içerik üretmeye başladı. İşte uzun süredir gündemde olan OnlyFans soruşturması da tam olarak bu noktada başladı.

Türkiye'de erişim engeli bulunan platform üzerinden gelir elde edildiğine yönelik iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk etapta sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan bazı fenomenlerin hesapları incelemeye alınırken süreç kısa sürede büyüdü. Soruşturma kapsamında yalnızca paylaşımlar değil, banka hesapları, para transferleri, şirket kayıtları ve mal varlıkları da mercek altına alındı.

Soruşturmanın en çok konuşulan aşaması ise şubat ayında gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyon olmuştu. İstanbul merkezli yürütülen operasyonda birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken sosyal medyada tanınan isimler hakkında gözaltı kararları verildi. Günlerce konuşulan operasyonun ardından gözaltına alınan 17 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında bazı isimlerin yurt dışında bulunduğu, bazı isimlerin ise başka soruşturmalar kapsamında zaten cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı süreçte milyonlarca lira değerindeki mal varlıkları, araçlar, taşınmazlar ve şirket hesaplarıyla ilgili tedbir kararları da alınmıştı.

Günlerce televizyon programlarında konuşulan dosya, fenomen ekonomisinden sosyal medya gelirlerine kadar birçok başlığın yeniden masaya yatırılmasına neden olmuştu.

Aylar boyunca devam eden incelemelerin ardından dosyada yeni bir aşamaya geçildi. Hazırlanan iddianamede 27 sosyal medya fenomeni hakkında dava açıldığı ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan dosyada şüpheliler hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi. Böylece uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan soruşturma, resmi olarak yargı sürecine taşınmış oldu.

Dava açılan isimlerin açıklanmasıyla birlikte gözler listedeki fenomenlere çevrildi.

Dava açılan isimlerin açıklanmasıyla birlikte gözler listedeki fenomenlere çevrildi.

Dava açılan isimlerin açıklanmasıyla birlikte gözler listedeki fenomenlere çevrildi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre haklarında dava açılan isimler arasında Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Azranur Ay Vandan, Zeynep Alkan, Ebru Arman, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Ceyda Ersoy, Derin Gür, Dilber Doğan, Eda Alboya, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu, Burçin Erol ve Serpil Cansız yer alıyor.

Listede özellikle kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin bulunması dikkat çekti.

Dosyada adı geçen Merve Taşkın da kamuoyunun yabancı olmadığı isimlerden biri. Yıllardır sosyal medya fenomenliği yapan Taşkın, daha önce yaptığı açıklamalar, televizyon programlarına katılması ve hakkında çıkan haberlerle sık sık gündeme gelmişti. Soruşturmanın ilk günlerinden itibaren adı en çok konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürdü.

Listede yer alan Ceyda Ersoy, kamuoyunun 'Ciciş Kardeşler' olarak tanıdığı Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler yıllardır magazin gündeminin tanınan figürleri arasında yer alıyor. Televizyon programlarından sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok nedenle gündeme gelen Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da dosyada yer aldığı görüldü.

Listede yer alan Azranur Ay Vandan da daha önce yaşadığı süreçlerle gündeme gelmiş, operasyon döneminde hakkında çıkan haberlerle dikkat çekmişti. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Yağmur Şimşek'in de dava açılan isimler arasında bulunması kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Dosyada adı geçen bir diğer isim özellikle futbol camiası tarafından tanınan Gizem Bağdaçiçek oldu. Bağdaçiçek, sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan fenomenler arasında bulunuyordu.

Dava haberinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya yeniden hareketlendi.

Dava haberinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya yeniden hareketlendi.

Özellikle dosyada yer alan isimlerin bazıları uzun yıllardır kamuoyunun tanıdığı kişiler olduğu için konu kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi. X, Instagram ve TikTok'ta binlerce kullanıcı gelişmeyle ilgili paylaşım yaptı.

Bir kesim alınan kararın uzun süredir devam eden soruşturmanın doğal sonucu olduğunu savunurken, başka bir kesim ise dijital platformlar üzerinden gelir elde eden içerik üreticileriyle ilgili hukuki çerçevenin daha net belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle sosyal medyanın son yıllarda başlı başına bir ekonomi yaratması, bu tarz davaların kamuoyunda daha geniş yankı uyandırmasına neden oluyor.

Öte yandan dosyada adı geçen isimlerin tamamı açısından yargı sürecinin devam ettiği ve nihai kararın mahkeme tarafından verileceği unutulmamalı. Ancak şimdiden kesin olan bir şey var ki, aylar önce başlayan OnlyFans soruşturması sosyal medya dünyasının en çok konuşulan dosyalarından biri olmayı sürdürüyor.

Fenomenlerin gelir modelleri, dijital platformların geleceği ve sosyal medya ekonomisinin sınırlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken gözler şimdi mahkeme sürecine çevrilmiş durumda.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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