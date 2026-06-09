Yine Başa Sardık: Kanye West'in Ortadan Kaybolan Karısı Bianca Censori'nin Son Hali Dillere Fena Düştü!

Müzik kariyerine yapımcı olarak başlayan, ardından rap sahnesine adım atarak dünya çapında bir fenomene dönüşen Kanye, bugün popüler kültürün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle 2000'li yılların başında yayımladığı albümlerle hip hop müziğin yönünü değiştiren West; Grammy ödülleri, rekor satış rakamları ve müzik dünyasına kazandırdığı yeni seslerle adını kısa sürede zirveye yazdırdı. 'Stronger', 'Gold Digger', 'Heartless', 'Power' ve 'Runaway' gibi parçaları yalnızca kendi kariyerinin değil, rap tarihinin de unutulmazları arasına girdi.

Ancak Kanye West hiçbir zaman yalnızca müziğiyle gündemde kalan bir isim olmadı. Yıllar içerisinde yaptığı açıklamalar, siyasi çıkışları, sosyal medya paylaşımları ve zaman zaman tepki çeken davranışlarıyla da adından sıkça söz ettirdi. Bipolar bozukluk teşhisi aldığını açıklamasıyla birlikte ruh sağlığı uzun süre dünya basınının gündeminde yer aldı. Hayranları bir yandan müzikal dehasını konuşurken diğer yandan yaptığı sıra dışı çıkışları tartışmaya devam etti.

Elbette Kanye West denildiğinde akla gelen ilk başlıklardan biri de Kim Kardashian'la yaşadığı aşk. 2014 yılında evlenen çift, uzun yıllar magazin dünyasının en güçlü çiftlerinden biri olarak gösterildi. North, Saint, Chicago ve Psalm isimli dört çocuk sahibi olan ikilinin ilişkisi dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Ancak zamanla yaşanan krizler ve West'in kamuoyuna yansıyan davranışları nedeniyle evlilik sona erdi. Boşanma süreci de en az ilişkileri kadar olaylı geçti.

Son dönemde ise Kanye West yeniden müziğiyle gündeme geldi. Birkaç gün önce İstanbul'da verdiği dev konser, yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Aylar boyunca beklenen organizasyonda binlerce kişi stadyuma akın ederken, kilometreleri bulan kuyruklar ve yaşanan yoğunluk sosyal medyada günlerce konuşuldu. Kariyerinin en büyük stadyum konserlerinden birine imza atan Kanye West, rap dünyasındaki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Konserden paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izlenirken, birçok kişi bu performansı sanatçının son yıllardaki en etkileyici sahnelerinden biri olarak değerlendirdi.