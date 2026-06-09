article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yine Başa Sardık: Kanye West'in Ortadan Kaybolan Karısı Bianca Censori'nin Son Hali Dillere Fena Düştü!

Yine Başa Sardık: Kanye West'in Ortadan Kaybolan Karısı Bianca Censori'nin Son Hali Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.06.2026 - 21:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanye West'in son yıllarda en az kendisi kadar konuşulan eşi Bianca Censori, uzun süren sessizliğini bozdu. Amsterdam sokaklarında görüntülenen Censori'nin tercih ettiği iddialı kombin kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Kanye West'in eşinin tarzı üzerindeki etkisine dair tartışmalar da yeniden alevlendi. Peki Bianca Censori neden yıllardır bu kadar konuşuluyor ve son görüntüler neden yine olay oldu? 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanye West'i yalnızca bir rapçi olarak tanımlamak uzun yıllardır mümkün değil.

Kanye West'i yalnızca bir rapçi olarak tanımlamak uzun yıllardır mümkün değil.

Müzik kariyerine yapımcı olarak başlayan, ardından rap sahnesine adım atarak dünya çapında bir fenomene dönüşen Kanye, bugün popüler kültürün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle 2000'li yılların başında yayımladığı albümlerle hip hop müziğin yönünü değiştiren West; Grammy ödülleri, rekor satış rakamları ve müzik dünyasına kazandırdığı yeni seslerle adını kısa sürede zirveye yazdırdı. 'Stronger', 'Gold Digger', 'Heartless', 'Power' ve 'Runaway' gibi parçaları yalnızca kendi kariyerinin değil, rap tarihinin de unutulmazları arasına girdi.

Ancak Kanye West hiçbir zaman yalnızca müziğiyle gündemde kalan bir isim olmadı. Yıllar içerisinde yaptığı açıklamalar, siyasi çıkışları, sosyal medya paylaşımları ve zaman zaman tepki çeken davranışlarıyla da adından sıkça söz ettirdi. Bipolar bozukluk teşhisi aldığını açıklamasıyla birlikte ruh sağlığı uzun süre dünya basınının gündeminde yer aldı. Hayranları bir yandan müzikal dehasını konuşurken diğer yandan yaptığı sıra dışı çıkışları tartışmaya devam etti.

Elbette Kanye West denildiğinde akla gelen ilk başlıklardan biri de Kim Kardashian'la yaşadığı aşk. 2014 yılında evlenen çift, uzun yıllar magazin dünyasının en güçlü çiftlerinden biri olarak gösterildi. North, Saint, Chicago ve Psalm isimli dört çocuk sahibi olan ikilinin ilişkisi dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Ancak zamanla yaşanan krizler ve West'in kamuoyuna yansıyan davranışları nedeniyle evlilik sona erdi. Boşanma süreci de en az ilişkileri kadar olaylı geçti.

Son dönemde ise Kanye West yeniden müziğiyle gündeme geldi. Birkaç gün önce İstanbul'da verdiği dev konser, yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Aylar boyunca beklenen organizasyonda binlerce kişi stadyuma akın ederken, kilometreleri bulan kuyruklar ve yaşanan yoğunluk sosyal medyada günlerce konuşuldu. Kariyerinin en büyük stadyum konserlerinden birine imza atan Kanye West, rap dünyasındaki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Konserden paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izlenirken, birçok kişi bu performansı sanatçının son yıllardaki en etkileyici sahnelerinden biri olarak değerlendirdi.

Peki Kim Kardashian'dan sonra hayatına giren Bianca Censori neden bu kadar konuşuldu?

Peki Kim Kardashian'dan sonra hayatına giren Bianca Censori neden bu kadar konuşuldu?

Kanye West'in özel hayatı uzun yıllardır en az müzik kariyeri kadar ilgi görüyor. Ancak Kim Kardashian'la yollarını ayırmasının ardından hayatına giren Bianca Censori, magazin dünyasının tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Mimar olarak çalışan ve uzun süre Kanye West'in markası Yeezy bünyesinde görev yapan Bianca Censori'nin adı ilk kez 2023 yılının başlarında Kanye ile anılmaya başladı. İkilinin kısa süre sonra evlilik benzeri bir tören gerçekleştirdiği ortaya çıkınca magazin gündemi adeta karıştı. O günden bu yana çiftin ilişkisi kadar Bianca'nın kıyafet tercihleri de konuşuldu.

Özellikle son iki yılda Bianca Censori'nin giydiği son derece iddialı kombinler dünya basınında manşetlere taşındı. Kimi zaman şeffaf kıyafetlerle, kimi zaman neredeyse iç çamaşırı görünümündeki parçalarla, kimi zaman da yarı çıplak görüntülenen Bianca, birçok ülkede günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hatta bazı moda yorumcuları, bu kombinlerin artık bir stil tercihinden çıkıp performans sanatına dönüştüğünü savundu.

Ancak tartışmalar yalnızca kıyafetlerle sınırlı kalmadı. Sosyal medyada ve yabancı basında sık sık 'Bu kombinlerin arkasında Kanye West mi var?' sorusu gündeme geldi. Bazı yorumcular, Kanye'nin Bianca'nın görünümünü bilinçli olarak yönlendirdiğini öne sürerken bazıları ise bunun tamamen Bianca'nın kendi tercihi olduğunu savundu. Özellikle eski çalışanların ve çiftin çevresinden geldiği iddia edilen bazı açıklamalar, Kanye'nin Bianca'nın gardırobu üzerinde oldukça etkili olduğu yönündeki tartışmaları daha da büyüttü.

Bir süredir ise Bianca Censori'nin gözlerden uzak kaldığı dikkat çekiyordu. Peş peşe gelen tartışmalı görüntülerin ardından daha sakin bir döneme giren Censori, magazin gündeminde eskisi kadar yer almıyordu. Hatta Kanye West'in İstanbul konseri öncesinde birçok kişi Bianca'yı Türkiye'de görmeyi beklemişti. Ancak ünlü isim konser sürecinde ortaya çıkmadı ve bir süreliğine adeta ortadan kayboldu.

Ancak görünen o ki Bianca Censori geri döndü!

Ancak görünen o ki Bianca Censori geri döndü!

Kanye West'in doğum günü kutlamaları kapsamında Amsterdam'da görüntülenen çift, kısa sürede yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Fakat bu kez de konuşulan şey değişmedi: Bianca'nın kıyafeti.

Görüntülerde Bianca Censori'nin vücudunu tamamen saran, ten rengine oldukça yakın tonlarda tek parça bir kıyafet tercih ettiği görülüyor. İlk bakışta kıyafet ile ten renginin neredeyse ayırt edilememesi, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özellikle kıyafetin göğüs kısmındaki tasarım detayları ve son derece dar kalıbı birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Çift Amsterdam sokaklarında el ele yürürken Kanye West her zamanki gibi siyah deri kombinini tercih etti. Ancak kameralar doğal olarak yine Bianca'ya çevrildi. Fotoğrafların yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında adeta yorum yağmuru başladı. Bazı kişiler Bianca'nın istediği gibi giyinmekte özgür olduğunu savunurken, bazıları ise son iki yıldır tekrar eden bu görüntüler nedeniyle 'Artık yeter' yorumları yaptı.

Elbette tartışmanın merkezinde yine aynı soru vardı: Bu kombinlerin arkasında gerçekten Kanye West mi bulunuyor?

Bianca Censori'nin her yeni görüntüsünün ardından yeniden gündeme gelen bu iddia, Amsterdam kareleriyle birlikte bir kez daha alevlendi. Çift bugüne kadar bu konuda net bir açıklama yapmadığı için tartışmalar da devam ediyor. E haliyle dillere de düşüyorlar. Gelin, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın