Yine Başa Sardık: Kanye West'in Ortadan Kaybolan Karısı Bianca Censori'nin Son Hali Dillere Fena Düştü!
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Kanye West'in son yıllarda en az kendisi kadar konuşulan eşi Bianca Censori, uzun süren sessizliğini bozdu. Amsterdam sokaklarında görüntülenen Censori'nin tercih ettiği iddialı kombin kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Kanye West'in eşinin tarzı üzerindeki etkisine dair tartışmalar da yeniden alevlendi. Peki Bianca Censori neden yıllardır bu kadar konuşuluyor ve son görüntüler neden yine olay oldu?
Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
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Kanye West'i yalnızca bir rapçi olarak tanımlamak uzun yıllardır mümkün değil.
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Peki Kim Kardashian'dan sonra hayatına giren Bianca Censori neden bu kadar konuşuldu?
Ancak görünen o ki Bianca Censori geri döndü!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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