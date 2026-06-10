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51 Yaşındaki Leonardo DiCaprio'nun 28 Yaşındaki Sevgilisiyle Pozları Olay Oldu!

51 Yaşındaki Leonardo DiCaprio'nun 28 Yaşındaki Sevgilisiyle Pozları Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.06.2026 - 23:57
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Hollywood'un altın çocuğu Leonardo DiCaprio, bu kez yeni filmiyle değil aşk hayatıyla gündemde. Yıllardır 25 yaş üstü kadınlarla ilişki yaşamadığı yönündeki internet efsanesinin merkezinde yer alan ünlü oyuncu, 28 yaşındaki sevgilisi Vittoria Ceretti ile St. Barts tatilinde görüntülendi. Çiftin arasındaki yaş farkı sosyal medyada yeniden tartışma yaratırken, DiCaprio'nun yıllardır konuşulan ilişki geçmişi de tekrar gündeme geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir düşünün: Dünyanın en büyük yıldızlarından birisiniz, Oscar kazanıyorsunuz, gişe rekorları kırıyorsunuz ama internet yıllardır sizin aşk hayatınızla ilgili aynı şakayı yapmaya devam ediyor.

Bir düşünün: Dünyanın en büyük yıldızlarından birisiniz, Oscar kazanıyorsunuz, gişe rekorları kırıyorsunuz ama internet yıllardır sizin aşk hayatınızla ilgili aynı şakayı yapmaya devam ediyor.

şte Leonardo DiCaprio tam olarak böyle bir fenomen. Henüz çocuk yaşlarda oyunculuğa başlayan DiCaprio, 1990'lı yılların başından itibaren dikkat çekmeye başladı. Ancak onu dünya çapında bir fenomene dönüştüren asıl kırılma noktası elbette Titanic oldu.

1997 yılında vizyona giren Titanic'te canlandırdığı Jack Dawson karakteri yalnızca sinema tarihine değil, milyonlarca kişinin kalbine de kazındı. O dönem dünyanın dört bir yanında genç kızlar odalarının duvarlarını Leonardo posterleriyle dolduruyor, dergiler onun fotoğraflarını kapak yapıyordu. Yakışıklılığı, karizması ve oyunculuk yeteneği bir araya gelince ortaya gerçek anlamda küresel bir yıldız çıktı.

Üstelik DiCaprio kariyerini yalnızca romantik filmler üzerine kurmadı. The Aviator, Blood Diamond, Shutter Island, Inception, Django Unchained, The Wolf of Wall Street ve The Revenant gibi yapımlarla Hollywood'un en saygın oyuncularından biri haline geldi. Yıllarca Oscar alamaması bile başlı başına bir internet fenomenine dönüşmüştü. Nihayet 2016 yılında The Revenant ile Oscar'a uzandığında bunu kutlayanlar arasında yalnızca sinemaseverler değil, yıllardır onun adına üzülen sosyal medya kullanıcıları da vardı.

Fakat Leonardo DiCaprio'nun gizemi yalnızca kariyerinden ibaret değil. 50 yaşına yaklaşmasına rağmen hiç evlenmemiş olması, özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesi ve ilişkileriyle ilgili konuşmaması da yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor. Hatta zaman zaman oynadığı filmlerden çok aşk hayatı konuşuluyor desek abartmış olmayız.

Leonardo DiCaprio hakkında yıllardır devam eden bir internet efsanesi var.

Leonardo DiCaprio hakkında yıllardır devam eden bir internet efsanesi var.

Leonardo DiCaprio hakkında yıllardır devam eden bir internet efsanesi var. Hatta bu artık efsane olmaktan çıkıp grafiklere, tablolara ve sayısız sosyal medya paylaşımına konu olmuş durumda.

Leonardo DiCaprio'nun bugüne kadar kamuoyuna yansıyan ilişkilerine bakıldığında, birlikte olduğu kadınların büyük bölümünün 25 yaş ve altında olduğu görülüyor. Leonardo'nun uzun yıllar boyunca birlikte olduğu kadınlara bakıldığında gerçekten dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. 1990'ların sonunda Gisele Bündchen vardı. Ardından Bar Refaeli geldi. Sonrasında Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach ve Nina Agdal gibi modellerle ilişkiler yaşadı. Daha sonra Camila Morrone dönemi başladı.

İnternet kullanıcılarının dikkat çektiği şey ise şu: Leonardo'nun yaşı sürekli ilerliyor ama sevgililerinin yaş ortalaması neredeyse aynı kalıyor. Öyle ki yıllar içerisinde bu durum sosyal medyada büyük bir espri malzemesine dönüştü. Her yeni ilişki haberi çıktığında insanlar ilk olarak sevgilinin yaşını araştırmaya başladı. Bir dönem internette 'Leonardo DiCaprio sevgilisinin 26. yaş gününü görünce ilişkiyi sonlandırıyor' şeklinde yüz binlerce kez paylaşılan espriler yapılmıştı. Elbette bu tamamen mizahi bir yaklaşım olsa da yıllardır devam eden yaş tercihi nedeniyle birçok kişi bu şakaları yapmaya devam ediyor.

Özellikle Bar Refaeli, Toni Garrn ve Nina Agdal ilişkilerinin son dönemlerinde yaş tartışmaları yeniden gündeme gelmişti. Her ayrılığın ardından sosyal medya kullanıcıları meşhur tabloyu yeniden dolaşıma sokuyor ve 'grafik yine çalıştı' yorumları yapıyordu. İş öyle bir noktaya geldi ki artık Leonardo'nun yeni sevgilisi ortaya çıktığında insanların ilk baktığı şey mesleği değil, doğum tarihi oluyor.

Yıllarca süren bu tartışmaların ardından Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatında dikkat çeken bir istisna Camila Morrone.

Yıllarca süren bu tartışmaların ardından Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatında dikkat çeken bir istisna Camila Morrone.

Yıllarca süren bu tartışmaların ardından Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatında dikkat çeken bir istisna ortaya çıktı: Camila Morrone. Arjantin asıllı model ve oyuncu Camila Morrone ile Leonardo DiCaprio'nun ilişkisi ilk olarak 2017 yılında gündeme gelmişti. Başlangıçta gözlerden uzak ilerleyen ilişki zamanla ciddi bir birlikteliğe dönüştü. Çift kırmızı halıda yan yana görünmese de tatillerde, davetlerde ve özel organizasyonlarda sık sık görüntüleniyordu.

Üstelik bu ilişki Leonardo standartlarına göre oldukça uzun sürdü. Yaklaşık beş yıl devam eden birliktelik boyunca sosyal medyada en çok konuşulan konu yine yaş farkıydı. Camila ilişki başladığında 20 yaşlarının başındaydı. Ayrılık haberi geldiğinde ise 25 yaşını geçmişti. İnternet elbette bunu da kaçırmadı.

Tam da bu nedenle Camila Morrone, yıllarca süren '25 yaş sınırı' teorisinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Ancak bugün Leonardo DiCaprio'nun hayatında başka bir isim var: İtalyan model Vittoria Ceretti. 2023 yılından bu yana birlikte oldukları konuşulan çift, son dönemde ilişkilerini oldukça rahat yaşamaya başladı. Daha önce ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden Leonardo, Vittoria ile birçok kez görüntülendi. Geçtiğimiz saatlerde ise çift bu kez St. Barts tatilinde objektiflere takıldı. Sahilde çekilen fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bir kesim çiftin uyumunu konuşurken, bir kesim yine yaş farkına takıldı. 28 yaşındaki Vittoria Ceretti ile 51 yaşındaki Leonardo DiCaprio arasındaki 23 yıllık yaş farkı sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Özellikle Vittoria'nın genç görüntüsüyle Leonardo'nun yıllar içindeki değişiminin aynı karede görülmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Her ne kadar Vittoria Ceretti ile birlikte olması, yıllardır konuşulan o meşhur '25 yaş sınırı' teorisini teknik olarak boşa çıkarmış gibi görünse de tartışmalar bitmiş değil. Sonuçta çift arasında yaklaşık 23 yıllık bir yaş farkı bulunuyor ve bu da sosyal medyanın dikkatinden kaçmıyor. Oscar ödülleri, gişe rekorları ve unutulmaz filmleri bir yana; Leonardo DiCaprio yıllardır aşk hayatıyla da internetin en büyük fenomenlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ve görünen o ki bu yaş farkı tartışmaları daha uzun yıllar gündemde kalmaya devam edecek.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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