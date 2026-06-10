51 Yaşındaki Leonardo DiCaprio'nun 28 Yaşındaki Sevgilisiyle Pozları Olay Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hollywood'un altın çocuğu Leonardo DiCaprio, bu kez yeni filmiyle değil aşk hayatıyla gündemde. Yıllardır 25 yaş üstü kadınlarla ilişki yaşamadığı yönündeki internet efsanesinin merkezinde yer alan ünlü oyuncu, 28 yaşındaki sevgilisi Vittoria Ceretti ile St. Barts tatilinde görüntülendi. Çiftin arasındaki yaş farkı sosyal medyada yeniden tartışma yaratırken, DiCaprio'nun yıllardır konuşulan ilişki geçmişi de tekrar gündeme geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir düşünün: Dünyanın en büyük yıldızlarından birisiniz, Oscar kazanıyorsunuz, gişe rekorları kırıyorsunuz ama internet yıllardır sizin aşk hayatınızla ilgili aynı şakayı yapmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leonardo DiCaprio hakkında yıllardır devam eden bir internet efsanesi var.
Yıllarca süren bu tartışmaların ardından Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatında dikkat çeken bir istisna Camila Morrone.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın