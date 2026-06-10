51 Yaşındaki Leonardo DiCaprio'nun 28 Yaşındaki Sevgilisiyle Pozları Olay Oldu!

şte Leonardo DiCaprio tam olarak böyle bir fenomen. Henüz çocuk yaşlarda oyunculuğa başlayan DiCaprio, 1990'lı yılların başından itibaren dikkat çekmeye başladı. Ancak onu dünya çapında bir fenomene dönüştüren asıl kırılma noktası elbette Titanic oldu.

1997 yılında vizyona giren Titanic'te canlandırdığı Jack Dawson karakteri yalnızca sinema tarihine değil, milyonlarca kişinin kalbine de kazındı. O dönem dünyanın dört bir yanında genç kızlar odalarının duvarlarını Leonardo posterleriyle dolduruyor, dergiler onun fotoğraflarını kapak yapıyordu. Yakışıklılığı, karizması ve oyunculuk yeteneği bir araya gelince ortaya gerçek anlamda küresel bir yıldız çıktı.

Üstelik DiCaprio kariyerini yalnızca romantik filmler üzerine kurmadı. The Aviator, Blood Diamond, Shutter Island, Inception, Django Unchained, The Wolf of Wall Street ve The Revenant gibi yapımlarla Hollywood'un en saygın oyuncularından biri haline geldi. Yıllarca Oscar alamaması bile başlı başına bir internet fenomenine dönüşmüştü. Nihayet 2016 yılında The Revenant ile Oscar'a uzandığında bunu kutlayanlar arasında yalnızca sinemaseverler değil, yıllardır onun adına üzülen sosyal medya kullanıcıları da vardı.

Fakat Leonardo DiCaprio'nun gizemi yalnızca kariyerinden ibaret değil. 50 yaşına yaklaşmasına rağmen hiç evlenmemiş olması, özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesi ve ilişkileriyle ilgili konuşmaması da yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor. Hatta zaman zaman oynadığı filmlerden çok aşk hayatı konuşuluyor desek abartmış olmayız.