Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel Hamile Olduğunu Duyurdu!

Güneşin Kızları ile başlayan yükselişini Sen Çal Kapımı, Bambaşka Biri ve dijital platform projeleriyle sürdüren güzel oyuncu, yıllardır milyonlarca kişinin yakından takip ettiği isimlerden biri olmayı başarıyor. Ancak Hande Erçel'in hikayesinde yalnızca kariyeri değil, ailesi de önemli bir yer tutuyor. Özellikle ablası Gamze Erçel ile olan bağı yıllardır herkesin dikkatini çekiyor. Hande'nin hayatımıza girdiği ilk yıllardan itibaren sık sık yanında gördüğümüz Gamze Erçel, zamanla yalnızca 'Hande Erçel'in ablası' olmaktan çıkıp kendi kitlesini oluşturan bir isim haline geldi.

İki kardeşin arasındaki bağ ise özellikle anneleri Aylin Erçel'i kaybettikten sonra daha da güçlendi. Hande ve Gamze, hayatlarının en zor dönemlerinden birini birlikte atlatırken birbirlerine sıkı sıkıya tutundu. O dönemden sonra yalnızca kardeş değil, adeta birbirlerinin en yakın arkadaşı haline geldiler. Üstelik bu sıcak aile tablosunun içinde Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım da önemli bir yere sahip. Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren çift ile Hande Erçel'in kurduğu samimi ilişki, sosyal medya paylaşımlarına da sık sık yansıyor. Birlikte çıktıkları tatiller, aile yemekleri, kutlamalar ve özel günlerde verdikleri kareler sayesinde milyonlarca kişi kendilerini büyük bir ailenin parçası gibi hissediyor.

Bu nedenle Erçel ailesinden gelen her yeni haber, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başarıyor.