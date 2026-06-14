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Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel Hamile Olduğunu Duyurdu!

Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel Hamile Olduğunu Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.06.2026 - 16:55
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Yıllar önce kızları Mavi'nin verdiği sağlık mücadelesiyle sevenlerini üzen Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, bu kez müjdeli haberle gündeme geldi. Beyazlar içindeki romantik pozlarıyla hamileliklerini açıklayan çift, sosyal medyada tebrik mesajlarına boğulurken Hande Erçel'in de ikinci kez teyze olacağı ortaya çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en popüler oyunculardan biri olan Hande Erçel, yalnızca projeleriyle değil, ailesine olan düşkünlüğüyle de sık sık gündeme geliyor.

Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en popüler oyunculardan biri olan Hande Erçel, yalnızca projeleriyle değil, ailesine olan düşkünlüğüyle de sık sık gündeme geliyor.

Güneşin Kızları ile başlayan yükselişini Sen Çal Kapımı, Bambaşka Biri ve dijital platform projeleriyle sürdüren güzel oyuncu, yıllardır milyonlarca kişinin yakından takip ettiği isimlerden biri olmayı başarıyor. Ancak Hande Erçel'in hikayesinde yalnızca kariyeri değil, ailesi de önemli bir yer tutuyor. Özellikle ablası Gamze Erçel ile olan bağı yıllardır herkesin dikkatini çekiyor. Hande'nin hayatımıza girdiği ilk yıllardan itibaren sık sık yanında gördüğümüz Gamze Erçel, zamanla yalnızca 'Hande Erçel'in ablası' olmaktan çıkıp kendi kitlesini oluşturan bir isim haline geldi.

İki kardeşin arasındaki bağ ise özellikle anneleri Aylin Erçel'i kaybettikten sonra daha da güçlendi. Hande ve Gamze, hayatlarının en zor dönemlerinden birini birlikte atlatırken birbirlerine sıkı sıkıya tutundu. O dönemden sonra yalnızca kardeş değil, adeta birbirlerinin en yakın arkadaşı haline geldiler. Üstelik bu sıcak aile tablosunun içinde Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım da önemli bir yere sahip. Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren çift ile Hande Erçel'in kurduğu samimi ilişki, sosyal medya paylaşımlarına da sık sık yansıyor. Birlikte çıktıkları tatiller, aile yemekleri, kutlamalar ve özel günlerde verdikleri kareler sayesinde milyonlarca kişi kendilerini büyük bir ailenin parçası gibi hissediyor.

Bu nedenle Erçel ailesinden gelen her yeni haber, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başarıyor.

Her ne kadar birçok kişi onu ilk olarak Hande Erçel'in ablası olarak tanımış olsa da Gamze Erçel son yıllarda kendi kimliğiyle de dikkat çekiyor.

Her ne kadar birçok kişi onu ilk olarak Hande Erçel'in ablası olarak tanımış olsa da Gamze Erçel son yıllarda kendi kimliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımları, moda içerikleri, aile hayatı ve markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde geniş bir takipçi kitlesi oluşturan Gamze Erçel, influencer dünyasının en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Ancak son birkaç yıl aile için yalnızca güzel gelişmelerle geçmedi.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın hayatındaki en büyük sınav, kızları Aylin Mavi'nin sağlık mücadelesi oldu. Adını anneanneleri Aylin Erçel'den alan küçük Mavi'nin kanser tedavisi gördüğünün ortaya çıkması, sevenlerini derinden üzmüştü. Aile bu süreci uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Sosyal medyada her anlarını paylaşan birçok fenomenin aksine Gamze Erçel ve Caner Yıldırım oldukça kontrollü davrandı. Yaşadıkları zorluğu kamuoyuna minimum düzeyde yansıttılar. Ancak tedavi süreci başarıyla tamamlandığında paylaşılan görüntüler unutulmazdı. Küçük Mavi'nin kanseri yenmesinin ardından hastanede çaldığı zafer zili videosu yalnızca Erçel ailesini değil, onu takip eden binlerce kişiyi de duygulandırdı. O görüntüleri izleyen herkes derin bir nefes almış, Mavi'nin sağlığına kavuşmasına sevinmişti.

Bu süreçte Hande Erçel'in yeğenine olan düşkünlüğü de sık sık gündeme geldi. Yoğun iş temposuna rağmen Mavi'nin yanında olmaya çalışan ünlü oyuncunun ailesine verdiği destek ve önem takdir toplamıştı. Tüm bu yaşananların ardından birçok kişi Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın ikinci çocuk planlarını uzun süre erteleyeceğini düşünüyordu. Çünkü aile için öncelik yıllarca Mavi'nin sağlığı olmuştu.

Fakat görünen o ki hayat bazen en güzel sürprizlerini tam da beklenmediği anlarda yapıyor.

Magazin dünyasından güzel haber de geçtiğimiz saatlerde geldi.

Magazin dünyasından güzel haber de geçtiğimiz saatlerde geldi.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, yaptıkları romantik paylaşımla ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Beyazlar içindeki kareleriyle sosyal medyada büyük ilgi gören çift, kısa sürede tebrik mesajlarına boğuldu. Fotoğraflarda mutlulukları adeta yüzlerinden okunuyordu. Uzun yıllardır birlikte büyüyen, zor günleri birlikte atlatan ve aile olmanın her halini deneyimleyen çiftin yeni bir bebek haberi vermesi takipçilerini de duygulandırdı.

Şimdilerde ilkokul çağına gelen küçük Mavi'nin artık abla olmaya hazırlandığı öğrenilirken, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Hande Erçel'in ikinci kez teyze olacak olmasıydı. Özellikle Mavi'nin sağlıkla büyüdüğünü görmek ve şimdi kardeş heyecanı yaşayacağını öğrenmek takipçiler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Elbette şimdi herkesin aklında aynı sorular var: Acaba bebeğin cinsiyeti ne olacak? Mavi kız kardeş mi yoksa erkek kardeş mi karşılayacak? Hande Erçel teyzelik görevlerine kaldığı yerden devam edecek mi? Bu soruların yanıtı için biraz daha beklememiz gerekecek. Ama şimdiden kesin olan bir şey var: Erçel ailesine gelen bu güzel haber, sosyal medyanın yüzünü güldürmeye yetti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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