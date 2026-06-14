Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel Hamile Olduğunu Duyurdu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Yıllar önce kızları Mavi'nin verdiği sağlık mücadelesiyle sevenlerini üzen Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, bu kez müjdeli haberle gündeme geldi. Beyazlar içindeki romantik pozlarıyla hamileliklerini açıklayan çift, sosyal medyada tebrik mesajlarına boğulurken Hande Erçel'in de ikinci kez teyze olacağı ortaya çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en popüler oyunculardan biri olan Hande Erçel, yalnızca projeleriyle değil, ailesine olan düşkünlüğüyle de sık sık gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her ne kadar birçok kişi onu ilk olarak Hande Erçel'in ablası olarak tanımış olsa da Gamze Erçel son yıllarda kendi kimliğiyle de dikkat çekiyor.
Magazin dünyasından güzel haber de geçtiğimiz saatlerde geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın