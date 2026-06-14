Havaalanında Görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un Muhabirlere Tavrı Dikkat Çekti!
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Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte havalimanında görüntülendi. Son dönemde Dönence dizisiyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında peş peşe sorular alan ünlü oyuncunun sessiz kalması dikkat çekti. Muhabirleri duymazdan geldiği anlar sosyal medyada gündem olurken, Tatlıtuğ'un gergin ve rahatsız görünen tavırları da kullanıcıları ikiye böldü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de "en yakışıklı erkek oyuncu" tartışması ne zaman açılsa, ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Kıvanç Tatlıtuğ oluyor.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır merak konusu.
Ancak geçtiğimiz saatlerde ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir nedenle gündeme geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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