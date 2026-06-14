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Havaalanında Görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un Muhabirlere Tavrı Dikkat Çekti!

Havaalanında Görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un Muhabirlere Tavrı Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.06.2026 - 22:04
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Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte havalimanında görüntülendi. Son dönemde Dönence dizisiyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında peş peşe sorular alan ünlü oyuncunun sessiz kalması dikkat çekti. Muhabirleri duymazdan geldiği anlar sosyal medyada gündem olurken, Tatlıtuğ'un gergin ve rahatsız görünen tavırları da kullanıcıları ikiye böldü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de "en yakışıklı erkek oyuncu" tartışması ne zaman açılsa, ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Kıvanç Tatlıtuğ oluyor.

Türkiye'de "en yakışıklı erkek oyuncu" tartışması ne zaman açılsa, ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Kıvanç Tatlıtuğ oluyor.

Modellikle başlayan kariyerini oyunculukla taçlandıran ünlü isim, yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmayı başarıyor. Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilmesiyle dikkatleri üzerine çeken Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerine adım attıktan sonra adeta durdurulamaz bir yükseliş yaşadı. Gümüş'ten Aşk-ı Memnu'ya, Kuzey Güney'den Cesur ve Güzel'e kadar yer aldığı her proje büyük ses getirdi. Özellikle Behlül karakteriyle televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden birine hayat vermesi, onu yalnızca yakışıklılığıyla değil oyunculuğuyla da zirveye taşıdı.

Son yıllarda televizyon ekranlarından biraz uzaklaşsa da dijital platform projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürdü. En son Aile dizisinde canlandırdığı Aslan Soykan karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, performansıyla yine övgü toplamayı başardı. Şimdilerde ise gözler yeni projesi Dönence'ye çevrilmiş durumda. Uzun süredir hazırlıkları devam eden dizi, daha yayınlanmadan magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle kadın başrol oyuncusunun aylar geçmesine rağmen netleşmemesi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kulislerde birçok isim konuşulurken, projeye partner bulunamadığı yönündeki iddialar da gündeme bomba gibi düştü.

Henüz resmi açıklamalar gelmese de Dönence etrafında dönen tartışmaların odağındaki isimlerden biri doğal olarak Kıvanç Tatlıtuğ olmaya devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır merak konusu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır merak konusu.

Ünlü oyuncunun hayatındaki en önemli isimlerden biri ise hiç şüphesiz eşi Başak Dizer. Çiftin yolları yıllar önce bir proje sırasında kesişti. Başak Dizer'in stil danışmanlığı yaptığı dönemde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. İlişkilerini uzun yıllar gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, magazin dünyasının en sakin ve en istikrarlı birlikteliklerinden birine imza attı. Gösterişli açıklamalar, ayrılık dedikoduları ya da sansasyonlarla değil; tam tersine sakinlikleriyle gündeme geldiler.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te dünyaevine girdi. O dönem yapılan düğün hem romantik atmosferi hem de çiftin mutluluğuyla günlerce konuşulmuştu. Mutlulukları yıllar içerisinde artarak devam etti. 2022 yılında oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle birlikte ailelerine yeni bir üye katıldı. Oğullarının doğumundan sonra Kıvanç Tatlıtuğ'un bambaşka bir yönünü görmeye başladık.

Yoğun çalışma temposuna rağmen ailesine vakit ayıran, oğlu için yemek yapan, zaman zaman mutfağa giren, doğaya ve spora olan ilgisini ailesiyle paylaşan Tatlıtuğ; hayranlarının gözünde yalnızca başarılı bir oyuncu değil aynı zamanda örnek bir baba figürüne dönüştü. Yakışıklılığıyla yıllardır gündemde olan oyuncu, bu kez aile yaşantısıyla da takdir topladı. Bu nedenle sosyal medyada onun için sık sık '10 parmağında 10 marifet' yorumları yapılmaya başladı.

Belki de Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllardır bu kadar sevilmesinin nedeni tam olarak bu oldu.

Ancak geçtiğimiz saatlerde ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir nedenle gündeme geldi.

Eşi Başak Dizer ile birlikte havalimanında görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, her zamanki gibi magazin muhabirlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kameralar açıldı, mikrofonlar uzatıldı ve peş peşe sorular gelmeye başladı.

Soruların büyük bölümü ise doğal olarak son dönemin en çok konuşulan projesi olan Dönence dizisiyle ilgiliydi. Muhabirler özellikle kadın başrol oyuncusunun aylardır netleşmemesi hakkında düşüncelerini öğrenmek istedi. Uzun süredir kulislerde konuşulan partner kriziyle ilgili yorum yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ bu kez sorulara yanıt vermemeyi tercih etti.

Muhabirlerin yönelttiği sorular karşısında sessiz kalan oyuncu, herhangi bir açıklama yapmadan yoluna devam etti. Bu durum ilk etapta yalnızca bir tercih gibi görünse de görüntüler sosyal medyada yayılınca başka bir detay dikkat çekti. Birçok kullanıcı, Kıvanç Tatlıtuğ'un tavırlarının alışık oldukları görüntüden farklı olduğunu dile getirdi. Normalde sakin, kontrollü ve güler yüzlü halleriyle tanınan oyuncunun bu kez oldukça gergin, huzursuz ve durumdan rahatsız görünmesi yorumlara neden oldu. Özellikle muhabirleri duymazdan geldiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcılar oyuncunun tavrını eleştirdi.

Bazıları yoğun ilgi nedeniyle bunalmış olabileceğini savunurken, bazıları da muhabirlerin yalnızca işlerini yaptığını belirterek ünlü oyuncunun daha farklı bir tavır sergileyebileceğini söyledi. Her ne kadar Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmese de havalimanındaki o görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından biri haline geldi. Yıllardır sakin tavırlarıyla tanınan oyuncunun bu kez biraz gergin görünmesi ise hayranlarını da şaşırtan detaylardan biri oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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