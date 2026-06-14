Havaalanında Görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un Muhabirlere Tavrı Dikkat Çekti!

Modellikle başlayan kariyerini oyunculukla taçlandıran ünlü isim, yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmayı başarıyor. Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilmesiyle dikkatleri üzerine çeken Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerine adım attıktan sonra adeta durdurulamaz bir yükseliş yaşadı. Gümüş'ten Aşk-ı Memnu'ya, Kuzey Güney'den Cesur ve Güzel'e kadar yer aldığı her proje büyük ses getirdi. Özellikle Behlül karakteriyle televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden birine hayat vermesi, onu yalnızca yakışıklılığıyla değil oyunculuğuyla da zirveye taşıdı.

Son yıllarda televizyon ekranlarından biraz uzaklaşsa da dijital platform projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürdü. En son Aile dizisinde canlandırdığı Aslan Soykan karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, performansıyla yine övgü toplamayı başardı. Şimdilerde ise gözler yeni projesi Dönence'ye çevrilmiş durumda. Uzun süredir hazırlıkları devam eden dizi, daha yayınlanmadan magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle kadın başrol oyuncusunun aylar geçmesine rağmen netleşmemesi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kulislerde birçok isim konuşulurken, projeye partner bulunamadığı yönündeki iddialar da gündeme bomba gibi düştü.

Henüz resmi açıklamalar gelmese de Dönence etrafında dönen tartışmaların odağındaki isimlerden biri doğal olarak Kıvanç Tatlıtuğ olmaya devam ediyor.