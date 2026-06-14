Babasını Komple Sildi: Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin Oğlu Knox'un Son Hali Şoke Etti!
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Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin yıllarca dünyanın en gözde ailesi olarak görülen birlikteliği, boşanmanın ardından bambaşka bir hikayeye dönüştü. Çocuklarının büyük bölümü yıllar içinde Brad Pitt soyadından uzaklaşmayı tercih ederken, son hamle çiftin biyolojik oğlu Knox'tan geldi. Lise diplomasında babasının soyadını kullanmadığı iddia edilen Knox, yıllar sonra ortaya çıkan yeni görünümüyle de sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hollywood tarihinde bazı çiftler vardır ki yalnızca birlikte oldukları dönemle değil, yarattıkları etkiyle de hafızalara kazınır.
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Boşanma haberi ilk geldiğinde birçok kişi bunun sıradan bir ünlü ayrılığı olduğunu düşünmüştü.
Bugüne kadar kardeşlerine kıyasla çok daha gözlerden uzak bir hayat yaşayan Knox Jolie-Pitt, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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