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Babasını Komple Sildi: Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin Oğlu Knox'un Son Hali Şoke Etti!

Babasını Komple Sildi: Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin Oğlu Knox'un Son Hali Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.06.2026 - 19:23
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Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin yıllarca dünyanın en gözde ailesi olarak görülen birlikteliği, boşanmanın ardından bambaşka bir hikayeye dönüştü. Çocuklarının büyük bölümü yıllar içinde Brad Pitt soyadından uzaklaşmayı tercih ederken, son hamle çiftin biyolojik oğlu Knox'tan geldi. Lise diplomasında babasının soyadını kullanmadığı iddia edilen Knox, yıllar sonra ortaya çıkan yeni görünümüyle de sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hollywood tarihinde bazı çiftler vardır ki yalnızca birlikte oldukları dönemle değil, yarattıkları etkiyle de hafızalara kazınır.

Hollywood tarihinde bazı çiftler vardır ki yalnızca birlikte oldukları dönemle değil, yarattıkları etkiyle de hafızalara kazınır.

Brad Pitt ve Angelina Jolie de hiç şüphesiz o çiftlerden biri. Hatta birçok kişi için onlar yalnızca bir çift değil, bir dönemin en büyük magazin olayıydı. İkilinin yolları 2004 yılında Mr. & Mrs. Smith filminin setinde kesişti. O dönem Brad Pitt, televizyon tarihinin en sevilen yıldızlarından biri olan Jennifer Aniston ile evliydi. Film çekimleri sırasında başlayan yakınlık yıllarca konuşuldu. Taraflar uzun süre ilişki iddialarını reddetse de Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın boşanmasının ardından Angelina Jolie ile birlikteliklerini gizlemeleri mümkün olmadı.

Daha ilk günden dünyanın en çok konuşulan çifti haline geldiler. Angelina Jolie o dönemde zaten Kamboçyalı oğlu Maddox'u evlat edinmişti. Brad Pitt'in hayatına girmesiyle birlikte aile büyümeye başladı. Kısa süre sonra Etiyopya'dan Zahara'yı evlat edindiler. Ardından biyolojik çocukları Shiloh dünyaya geldi. Bununla da kalmadılar.

Vietnam'dan Pax'ı evlat edinen çift, 2008 yılında ise ikizleri Knox ve Vivienne'i kucaklarına aldı. Böylece Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne'den oluşan altı çocuklu dev bir aile ortaya çıktı. Uzun yıllar boyunca dünyanın en güçlü ailelerinden biri olarak görüldüler. Kırmızı halılarda verdikleri pozlar, insani yardım çalışmaları, birlikte çıktıkları seyahatler ve çocuklarıyla kurdukları bağ nedeniyle Hollywood'un 'altın ailesi' olarak anıldılar.

Ancak dışarıdan kusursuz görünen tablo zamanla çatlamaya başladı. 2014 yılında evlenen çiftin mutluluğu yalnızca iki yıl sürdü. 2016 yılında Angelina Jolie'nin boşanma davası açmasıyla birlikte Hollywood tarihinin en sancılı ayrılık süreçlerinden biri başladı.

Boşanma haberi ilk geldiğinde birçok kişi bunun sıradan bir ünlü ayrılığı olduğunu düşünmüştü.

Boşanma haberi ilk geldiğinde birçok kişi bunun sıradan bir ünlü ayrılığı olduğunu düşünmüştü.

Ancak zaman içerisinde ortaya çıkan iddialar durumun çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Angelina Jolie'nin dava dosyasında yer alan açıklamalarında Brad Pitt'in aile içinde öfke kontrolü problemleri yaşadığı, alkol kullanımı nedeniyle çeşitli sorunlar çıktığı ve özellikle çocukların da dahil olduğu bazı tartışmalar yaşandığı öne sürüldü.

En çok konuşulan olay ise özel uçakta yaşandığı iddia edilen tartışma oldu. Mahkeme belgelerine yansıyan iddialara göre Pitt ile Jolie arasında çıkan kavga sırasında bazı çocuklar da olayın içinde yer aldı. Brad Pitt bu iddiaların büyük bölümünü reddetti ve hakkında açılan çeşitli incelemelerden ceza almadı. Ancak aile içindeki kırılma hiçbir zaman tam anlamıyla onarılamadı.

Özellikle çocukların tavrı yıllar içerisinde oldukça dikkat çekici hale geldi. Ailenin en büyük çocuğu Maddox'un Brad Pitt ile ilişkisinin uzun süredir çok zayıf olduğu konuşuluyor. Pax da geçtiğimiz yıllarda sosyal medya üzerinden yaptığı sert paylaşımlarla babasına yönelik tepkisini açıkça göstermişti. Zahara'nın üniversiteye başlarken kendisini 'Zahara Marley Jolie' olarak tanıtması büyük ses getirmişti. Çünkü Pitt soyadını kullanmamayı tercih etmişti.

Shiloh ise geçen yıl reşit olur olmaz mahkemeye başvurarak 'Pitt' soyadını resmi olarak bırakmak için harekete geçti. Mahkeme süreci tamamlandıktan sonra yalnızca 'Shiloh Jolie' adını kullanmaya başladı.

Vivienne de tiyatro projelerinde 'Vivienne Jolie' ismini tercih ederek dikkat çekmişti. Yani yıllar içerisinde çocukların büyük bölümü bir şekilde annelerinin yanında konumlandı ve kamuoyu önünde Pitt soyadından uzaklaşmayı seçti. Bu nedenle gözler uzun süredir ailenin en küçük erkek çocuğu Knox üzerindeydi.

Bugüne kadar kardeşlerine kıyasla çok daha gözlerden uzak bir hayat yaşayan Knox Jolie-Pitt, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme geldi.

Bugüne kadar kardeşlerine kıyasla çok daha gözlerden uzak bir hayat yaşayan Knox Jolie-Pitt, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme geldi.

Yabancı basında yer alan haberlere göre Knox'un lise mezuniyetiyle ilgili ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Genç ismin mezuniyet belgelerinde ve çeşitli kayıtlarda yalnızca 'Knox Jolie' ismini kullandığı iddia edildi. Böylece Pitt soyadını kullanmayan çocuklar listesine onun da eklendiği yorumları yapılmaya başlandı. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmiş değil ancak sosyal medyada en çok konuşulan konu bu oldu.

Fakat dikkat çeken tek detay soyadı değildi. Uzun süredir kameralardan uzak büyüyen Knox'un son görüntüleri de gündeme oturdu. Bir zamanlar annesi Angelina Jolie ile kırmızı halılarda gördüğümüz, sarışın saçları ve yüz hatları nedeniyle hem annesine hem de babasına benzetilen küçük çocuk gitmiş; yerine genç bir delikanlı gelmişti. Son görüntülerinde turuncuya yakın parlak saç rengi, rahat sokak stili ve oldukça farklı görünümü dikkat çekti. Desenli şortu, bol tişörtü ve marjinal saç tercihiyle görüntülenen Knox'u gören birçok kişi ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Sosyal medyada yapılan yorumların önemli bir kısmı da bu değişim üzerineydi. Kimi kullanıcılar genç ismin annesi Angelina Jolie'ye daha çok benzemeye başladığını söylerken, kimileri de yüz hatlarında Brad Pitt'i gördüğünü belirtti.  Bir zamanlar dünyanın en ünlü çiftinin kucağında gördüğümüz küçük çocukların bugün yetişkinliğe adım atması bile başlı başına şaşırtıcı gelirken, Knox'un hem babasının soyadından uzaklaşması hem de tamamen değişen görünümü magazin dünyasının yeni gündemlerinden biri olmayı başardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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