Babasını Komple Sildi: Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin Oğlu Knox'un Son Hali Şoke Etti!

Brad Pitt ve Angelina Jolie de hiç şüphesiz o çiftlerden biri. Hatta birçok kişi için onlar yalnızca bir çift değil, bir dönemin en büyük magazin olayıydı. İkilinin yolları 2004 yılında Mr. & Mrs. Smith filminin setinde kesişti. O dönem Brad Pitt, televizyon tarihinin en sevilen yıldızlarından biri olan Jennifer Aniston ile evliydi. Film çekimleri sırasında başlayan yakınlık yıllarca konuşuldu. Taraflar uzun süre ilişki iddialarını reddetse de Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın boşanmasının ardından Angelina Jolie ile birlikteliklerini gizlemeleri mümkün olmadı.

Daha ilk günden dünyanın en çok konuşulan çifti haline geldiler. Angelina Jolie o dönemde zaten Kamboçyalı oğlu Maddox'u evlat edinmişti. Brad Pitt'in hayatına girmesiyle birlikte aile büyümeye başladı. Kısa süre sonra Etiyopya'dan Zahara'yı evlat edindiler. Ardından biyolojik çocukları Shiloh dünyaya geldi. Bununla da kalmadılar.

Vietnam'dan Pax'ı evlat edinen çift, 2008 yılında ise ikizleri Knox ve Vivienne'i kucaklarına aldı. Böylece Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne'den oluşan altı çocuklu dev bir aile ortaya çıktı. Uzun yıllar boyunca dünyanın en güçlü ailelerinden biri olarak görüldüler. Kırmızı halılarda verdikleri pozlar, insani yardım çalışmaları, birlikte çıktıkları seyahatler ve çocuklarıyla kurdukları bağ nedeniyle Hollywood'un 'altın ailesi' olarak anıldılar.

Ancak dışarıdan kusursuz görünen tablo zamanla çatlamaya başladı. 2014 yılında evlenen çiftin mutluluğu yalnızca iki yıl sürdü. 2016 yılında Angelina Jolie'nin boşanma davası açmasıyla birlikte Hollywood tarihinin en sancılı ayrılık süreçlerinden biri başladı.