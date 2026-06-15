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Hayatını Kaybeden Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Ece İrtem'in Röportajı Yeniden Gündem Oldu

Hayatını Kaybeden Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Ece İrtem'in Röportajı Yeniden Gündem Oldu

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 15:57
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in vefatı, herkesi şoke etti. 35 yaşındaki genç oyuncunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtilirken, ani vefat haberinin ardından Ece İrtem'in paylaşımları ve röportajları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Dün doğum günü olduğu öğrenilen Ece İrtem'in geçtiğimiz sene katıldığı Sibel Arna'nın programındaki sözleri yeniden gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in ani vefatı, herkesi şoke etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in ani vefatı, herkesi şoke etti.

Ece İrtem, geçtiğimiz sezonlarda yer aldığı 'Sandık Kokusu' dizisindeki performansıyla adından söz ettirmiş, son olarak 'Kızılcık Şerbeti' dizisiyle ünlenmişti. Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti.

İrtem'in avukatı, genç oyuncunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı ve şu ifadelere yer verdi: 'İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır...'

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncunun, dün (14 Haziran) doğum günü olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun hem doğum günü paylaşımları hem de son paylaşımları gündem oldu. Ayrıca sosyal medyada, İrtem'in geçtiğimiz sene Şubat ayında katıldığı Sibel Arna'nın programındaki bazı kesitleri de yeniden konuşulmaya başlandı.

Ece İrtem, Sibel Arna'nın programında Arna'nın 'Çok tabuları olan bir insan değilsin. Bir röportajında hiçbir şeye ahlakçı bakmam aldatılma ve aldatmak da buna dahil diyorsun. Ne demek istedin orada?' sorusuna şöyle cevap vermişti:

'Dünyada bir sürü şey oluyor ya o kadar çok olay oluyor ki o kadar can sıkıcı şeyler oluyor ki ben böyle 'eften püften konular' diyeceğim bunları ve şunun da altını çizeceğim bana bu tip konular ahlaki bilmem ne konuları üstünde yorum yapan kendi fikrini büyük büyük söyleyen insanlar da biraz cahil geliyor. Kusura bakmasınlar onun için de hiçbir şekilde kimsenin ilişkisine yorum da yapmam. Amacımız ne hayatta? Yaşamak, önümüze bakmak. Arkaya bakıp sürekli diz aynasına bakarsan kaza yaparsın yani...'

Ece İrtem'in videosunu buradan izleyebilirsiniz:

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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