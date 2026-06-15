Hayatını Kaybeden Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Ece İrtem'in Röportajı Yeniden Gündem Oldu
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in vefatı, herkesi şoke etti. 35 yaşındaki genç oyuncunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtilirken, ani vefat haberinin ardından Ece İrtem'in paylaşımları ve röportajları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Dün doğum günü olduğu öğrenilen Ece İrtem'in geçtiğimiz sene katıldığı Sibel Arna'nın programındaki sözleri yeniden gündem oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in ani vefatı, herkesi şoke etti.
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Ece İrtem'in videosunu buradan izleyebilirsiniz:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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