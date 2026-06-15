Hayatını Kaybeden Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Ece İrtem'in Röportajı Yeniden Gündem Oldu

Ece İrtem, geçtiğimiz sezonlarda yer aldığı 'Sandık Kokusu' dizisindeki performansıyla adından söz ettirmiş, son olarak 'Kızılcık Şerbeti' dizisiyle ünlenmişti. Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti.

İrtem'in avukatı, genç oyuncunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı ve şu ifadelere yer verdi: 'İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır...'

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncunun, dün (14 Haziran) doğum günü olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun hem doğum günü paylaşımları hem de son paylaşımları gündem oldu. Ayrıca sosyal medyada, İrtem'in geçtiğimiz sene Şubat ayında katıldığı Sibel Arna'nın programındaki bazı kesitleri de yeniden konuşulmaya başlandı.

Ece İrtem, Sibel Arna'nın programında Arna'nın 'Çok tabuları olan bir insan değilsin. Bir röportajında hiçbir şeye ahlakçı bakmam aldatılma ve aldatmak da buna dahil diyorsun. Ne demek istedin orada?' sorusuna şöyle cevap vermişti: