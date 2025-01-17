Ece İrtem Kimdir? Kızılcık Şerbeti'ne Işıl Karakteriyle Dahil Olan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler
Ece İrtem Kimdir? Kızılcık Şerbeti'ne Işıl Karakteriyle Dahil Olan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Merakla beklenen 84. bölüm fragmanı izleyicinin karşısına çıkarken, fragmanda yeni bir oyuncunun diziye katılması dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti Işıl rolüyle diziye dahil olan Ece İrtem yeni bölümde ekranlarda olacak.
Peki, Kızılcık Şerbeti Işıl kim? Ece İrtem kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Kızılcık Şerbeti Işıl Kim?
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Ece İrtem Kimdir?
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