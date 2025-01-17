Ece İrtem Kimdir? Kızılcık Şerbeti'ne Işıl Karakteriyle Dahil Olan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler

Yeni bölüm tanıtımından sonra birçok kişi Kızılcık Şerbeti Işıl'ın kim olduğunu merak ediyor. Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat verecek olan oyuncu Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.

Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Ana Sanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun olan İrtem, okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç (Soprano), Levent Gündüz (Tenor), Paolo Susanni, Anna Chubuchenko (Mezzosoprano) ve Esra Mamaç gibi oldukça değerli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

Ayrıca 1.72 boyundaki Ece İrtem'in ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptığı biliniyor. Bununla birlikte, ilkokul zamanlarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçler sayesinde oyunculukla tanışan başarılı oyuncu, o günlerden bu yana oyunculuk tutkusunun peşini bırakmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi gibi isimlerden eğitim alarak kendini bu konuda geliştirdi.