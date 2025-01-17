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Ece İrtem Kimdir? Kızılcık Şerbeti'ne Işıl Karakteriyle Dahil Olan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler

Ece İrtem Kimdir? Kızılcık Şerbeti'ne Işıl Karakteriyle Dahil Olan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 16:14

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Merakla beklenen 84. bölüm fragmanı izleyicinin karşısına çıkarken, fragmanda yeni bir oyuncunun diziye katılması dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti Işıl rolüyle diziye dahil olan Ece İrtem yeni bölümde ekranlarda olacak. 

Peki, Kızılcık Şerbeti Işıl kim? Ece İrtem kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Kızılcık Şerbeti Işıl Kim?

Kızılcık Şerbeti Işıl Kim?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 84. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Diziye yeni dahil olduğu görülen ve Kıvılcım'ın arkadaşı olan Işıl'ın, Abdullah’ın yeni oteline iş başvurusunda bulunması dizide yeni gelişmelerin yaşanmasına sebep oluyor. 

Kıvılcım’ın arkadaşı Işıl’ı karşıladığı tanıtım oldukça ses getirirken, dizinin yeni bölümü şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor. Ayrıca diziye yeni katılan Işıl karakterini oyuncu Ece İrtem canlandırıyor.

Ece İrtem Kimdir?

Ece İrtem Kimdir?

Yeni bölüm tanıtımından sonra birçok kişi Kızılcık Şerbeti Işıl'ın kim olduğunu merak ediyor. Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat verecek olan oyuncu Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. 

Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Ana Sanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun olan İrtem, okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç (Soprano), Levent Gündüz (Tenor), Paolo Susanni, Anna Chubuchenko (Mezzosoprano) ve Esra Mamaç gibi oldukça değerli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

Ayrıca 1.72 boyundaki Ece İrtem'in ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptığı biliniyor. Bununla birlikte, ilkokul zamanlarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçler sayesinde oyunculukla tanışan başarılı oyuncu, o günlerden bu yana oyunculuk tutkusunun peşini bırakmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi gibi isimlerden eğitim alarak kendini bu konuda geliştirdi.

Ece İrtem Oynadığı Diziler ve Filmler

Ece İrtem Oynadığı Diziler ve Filmler

Ece İrtem Instagram Hesabı

Ece İrtem Instagram Hesabı

Oyuncu Ece İrtem, Instagram'da @irtemece kullanıcı adıyla paylaşımlar yapıyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabında 200 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
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