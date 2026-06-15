Yeni Yaşını Kutladıktan Bir Gün Sonra Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Son Paylaşımları Ortaya Çıktı
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Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiren 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren İrtem'in, vefatından bir gün önce doğum günü olduğu ortaya çıkarken, sosyal medyadaki son paylaşımları da gündeme geldi.
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"Sandık Kokusu" dizisindeki performansıyla sektörde öne çıkan ve ardından "Kızılcık Şerbeti" dizisiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Ece İrtem, henüz 35 yaşında hayatını kaybetti.
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Olayın evde, annesiyle birlikte olduğu sırada gerçekleştiğini belirten Gökkoyun, şu ifadeleri kullandı:
Öte yandan, ünlü oyuncunun vefatından bir önceki gün yeni yaşını kutladığı öğrenildi.
Doğum günü kutlamasının ardından gelen ani ölüm haberiyle birlikte, Ece İrtem'in sosyal medyadaki son paylaşımları öne çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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