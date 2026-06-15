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Yeni Yaşını Kutladıktan Bir Gün Sonra Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Son Paylaşımları Ortaya Çıktı

Yeni Yaşını Kutladıktan Bir Gün Sonra Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Son Paylaşımları Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 15:38
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Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiren 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren İrtem'in, vefatından bir gün önce doğum günü olduğu ortaya çıkarken, sosyal medyadaki son paylaşımları da gündeme geldi.

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"Sandık Kokusu" dizisindeki performansıyla sektörde öne çıkan ve ardından "Kızılcık Şerbeti" dizisiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Ece İrtem, henüz 35 yaşında hayatını kaybetti.

"Sandık Kokusu" dizisindeki performansıyla sektörde öne çıkan ve ardından "Kızılcık Şerbeti" dizisiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Ece İrtem, henüz 35 yaşında hayatını kaybetti.

Genç oyuncunun evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Yaşanan acı kaybın ardından ilk resmi açıklama Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapıldı.

Olayın evde, annesiyle birlikte olduğu sırada gerçekleştiğini belirten Gökkoyun, şu ifadeleri kullandı:

Olayın evde, annesiyle birlikte olduğu sırada gerçekleştiğini belirten Gökkoyun, şu ifadeleri kullandı:

'Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Avukat Uğur Gökkoyun'

Öte yandan, ünlü oyuncunun vefatından bir önceki gün yeni yaşını kutladığı öğrenildi.

Öte yandan, ünlü oyuncunun vefatından bir önceki gün yeni yaşını kutladığı öğrenildi.

35 yaşına giren İrtem'in, doğum gününün hemen ertesi günü hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

Doğum günü kutlamasının ardından gelen ani ölüm haberiyle birlikte, Ece İrtem'in sosyal medyadaki son paylaşımları öne çıktı.

Doğum günü kutlamasının ardından gelen ani ölüm haberiyle birlikte, Ece İrtem'in sosyal medyadaki son paylaşımları öne çıktı.

Soruşturmanın sürdüğü olaya ilişkin kesin sonuç, otopsi raporuyla netleşecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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