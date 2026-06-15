article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tuvalet Kağıdı Devri Bitti: 2026'nın Yeni Sistem Suyla Temizliyor, Sıcak Havayla Kurutuyor

Tuvalet Kağıdı Devri Bitti: 2026'nın Yeni Sistem Suyla Temizliyor, Sıcak Havayla Kurutuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 13:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Banyolarda yüzyıldır değişmeyen o temel alışkanlık, 2026 yılı itibarıyla yerini küresel bir teknoloji devrimine bırakıyor. Pandemi dönemindeki tedarik krizleriyle sorgulanmaya başlanan tuvalet kağıtları, yerini akıllı bide sistemlerine ve fütüristik tuvaletlere devrediyor. 

İşte dünya çapında trend olan yeni banyo hijyeni formülünün tüm detayları...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun yıllar boyunca evlerin asla vazgeçilmeyecek temel ihtiyaç malzemelerinden biri olarak görülen tuvalet kağıtları, banyolarda artık liderliğini kaybediyor.

Uzun yıllar boyunca evlerin asla vazgeçilmeyecek temel ihtiyaç malzemelerinden biri olarak görülen tuvalet kağıtları, banyolarda artık liderliğini kaybediyor.

2026 yılında dünya genelinde sessiz sedasız yayılan yeni bir akım, tuvalet kağıtlarını ana temizlik unsuru olmaktan çıkarıp adeta bir 'yedek malzeme' konumuna düşürüyor. Teknolojinin banyolarla entegre olması sayesinde; su, sıcak hava kurutma, özel sensörler ve otomatik temizleme sistemleri bide tarzı klozetleri günlük rutinimizin merkezine yerleştiriyor.

Bir dönem sadece Tokyo sokaklarındaki fütüristik banyolara aitmiş gibi görünen bu teknoloji, artık cilt konforu, çevre bilinci ve tek kullanımlık ürünlerin yarattığı israftan sıkılan geniş kitlelerin ortak tercihi haline geldi.

Bide kullanımı Japonya ve Avrupa'nın belirli bölgelerinde zaten uzun yıllardır standart bir alışkanlıktı.

Bide kullanımı Japonya ve Avrupa'nın belirli bölgelerinde zaten uzun yıllardır standart bir alışkanlıktı.

Ancak Associated Press'in (AP) 2026 verilerine göre, özellikle pandemi döneminde yaşanan tuvalet kağıdı kıtlığı, insanların bu temel ihtiyacı ve banyo alışkanlıklarını yeniden sorgulamasına yol açtı.

Bugün gelinen noktada hem çevre bilincinin artması hem de piyasaya daha ekonomik bide aparatları ile hepsi bir arada akıllı klozetlerin sunulması, bu küresel trendi iyice hızlandırdı.

Akıllı Tuvaletler Aslında Ne Yapıyor?

Akıllı Tuvaletler Aslında Ne Yapıyor?

Sıradan bir bide aparatı ile akıllı bir tuvalet arasında çok büyük teknoloji farkları bulunuyor. Örneğin sektörün öncülerinden In-Wash Inspira modeli, ön ve arka suyla yıkama özelliklerini sıcak hava ile kurutma fonksiyonuyla birleştiriyor. Kullanıcılar suyun basıncını, sıcaklığını ve püskürtme başlığının konumunu uzaktan kumandayla tamamen kendilerine göre kişiselleştirebiliyor.

Dahası, bu sistemler her kullanımdan önce ve sonra kendi kendini dezenfekte eden geri çekilebilir başlıklar (nozul) barındırıyor. Gece lambası, kullanıcıyı algılayan sensörler, yavaş kapanan kapaklar ve tesisat karmaşasını gizleyen tasarımlar banyoyu bambaşka bir konfor alanına dönüştürüyor.

Uzmanlar suyla yapılan temizliğin, özellikle hassas cilde sahip kişilerde tekrarlanan silme işlemlerine kıyasla çok daha nazik ve tahrişsiz bir deneyim sunduğunu belirtiyor.

Uzmanlar suyla yapılan temizliğin, özellikle hassas cilde sahip kişilerde tekrarlanan silme işlemlerine kıyasla çok daha nazik ve tahrişsiz bir deneyim sunduğunu belirtiyor.

AP’nin aktardığı bilgilere göre bide sistemleri; hemoroid, kronik ishal, anal fissür, fistül, idrar yolu enfeksiyonu yaşayanlar ile hareket kısıtlılığı bulunan bireylere ciddi kolaylıklar sağlıyor.

Ancak uzmanlar hayati uyarıları da sıralıyor:

  • Doğru Kullanım Şart: Bakterilerin üretraya doğru ilerlemesini engellemek için suyun arkadan öne değil, doğru açıyla püskürtülmesi, düşük basınçlı ılık su tercih edilmesi, işlem bittikten sonra kurulanması ve iç yıkamadan kaçınılması gerekiyor.

  • Düzenli Bakım: Eğer bide başlığı her hafta veya en geç iki haftada bir dezenfektan mendillerle temizlenmezse, bu hijyenik cihaz hızla bir bakteri yuvasına dönüşebilir.

  • Kimler Dikkat Etmeli?: Yüksek basınçlı su kullanımı; yeni doğum yapmış kadınlarda, genital ülser, egzama veya sedef hastalığı olan kişilerde tahrişi artırabilir.

Tuvalet kağıdı tüketimi, doğa üzerinde tahmin ettiğimizden çok daha ağır bir yük oluşturuyor.

Tuvalet kağıdı tüketimi, doğa üzerinde tahmin ettiğimizden çok daha ağır bir yük oluşturuyor.

Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi’nin (NRDC) son raporuna göre, ortalama bir hane her yıl 100 kilodan fazla kağıt mendil ürünü tüketiyor ve bu durum kritik öneme sahip ormanları yok ediyor.

Su tasarrufu boyutu ise çarpıcı veriler içeriyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre, ev içi su tüketiminin %30'unu tuvaletler oluşturuyor. Eski ve verimsiz tuvaletler her sifonda 6 galona kadar su harcarken, modern WaterSense modelleri sadece 1,28 galon veya daha azını tüketiyor. EPA, eski tuvaletleri yenileriyle değiştirmenin bir haneye yılda ortalama 13.000 galon su ve 170 dolardan fazla tasarruf sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

Not: Bazı uzmanlar, bu sistemlerin koltuk ısıtma ve hava kurutma için elektrik tükettiğini, bu nedenle çevresel karşılaştırma yapılırken ürünün tüm yaşam döngüsünün hesaba katılması gerektiğini de hatırlatıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Banyonuzu fütüristik bir alana dönüştürmek istiyorsanız, evinizin altyapısının buna uygun olması şart.

Banyonuzu fütüristik bir alana dönüştürmek istiyorsanız, evinizin altyapısının buna uygun olması şart.

Bu cihazlar geleneksel bir su girişinin yanı sıra mutlaka güvenli bir elektrik kaynağına ihtiyaç duyuyor. Ancak elektrik kesilse bile sifon mekanizmaları manuel olarak çalışmaya devam edebiliyor.

Maliyet açısından komple bir akıllı tuvalet sistemi bütçenizi zorlayacaksa, ilk etapta mevcut klozetinize monte edebileceğiniz kaliteli bir bide klozet kapağı veya basit bir aparat almak bu yeni nesil hijyen dünyasına adım atmak için en mantıklı seçenek olarak öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın