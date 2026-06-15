Tuvalet Kağıdı Devri Bitti: 2026'nın Yeni Sistem Suyla Temizliyor, Sıcak Havayla Kurutuyor
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Banyolarda yüzyıldır değişmeyen o temel alışkanlık, 2026 yılı itibarıyla yerini küresel bir teknoloji devrimine bırakıyor. Pandemi dönemindeki tedarik krizleriyle sorgulanmaya başlanan tuvalet kağıtları, yerini akıllı bide sistemlerine ve fütüristik tuvaletlere devrediyor.
İşte dünya çapında trend olan yeni banyo hijyeni formülünün tüm detayları...
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Uzun yıllar boyunca evlerin asla vazgeçilmeyecek temel ihtiyaç malzemelerinden biri olarak görülen tuvalet kağıtları, banyolarda artık liderliğini kaybediyor.
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Bide kullanımı Japonya ve Avrupa'nın belirli bölgelerinde zaten uzun yıllardır standart bir alışkanlıktı.
Akıllı Tuvaletler Aslında Ne Yapıyor?
Uzmanlar suyla yapılan temizliğin, özellikle hassas cilde sahip kişilerde tekrarlanan silme işlemlerine kıyasla çok daha nazik ve tahrişsiz bir deneyim sunduğunu belirtiyor.
Tuvalet kağıdı tüketimi, doğa üzerinde tahmin ettiğimizden çok daha ağır bir yük oluşturuyor.
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Banyonuzu fütüristik bir alana dönüştürmek istiyorsanız, evinizin altyapısının buna uygun olması şart.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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