Tuvalet Kağıdı Devri Bitti: 2026'nın Yeni Sistem Suyla Temizliyor, Sıcak Havayla Kurutuyor

Sıradan bir bide aparatı ile akıllı bir tuvalet arasında çok büyük teknoloji farkları bulunuyor. Örneğin sektörün öncülerinden In-Wash Inspira modeli, ön ve arka suyla yıkama özelliklerini sıcak hava ile kurutma fonksiyonuyla birleştiriyor. Kullanıcılar suyun basıncını, sıcaklığını ve püskürtme başlığının konumunu uzaktan kumandayla tamamen kendilerine göre kişiselleştirebiliyor.

Dahası, bu sistemler her kullanımdan önce ve sonra kendi kendini dezenfekte eden geri çekilebilir başlıklar (nozul) barındırıyor. Gece lambası, kullanıcıyı algılayan sensörler, yavaş kapanan kapaklar ve tesisat karmaşasını gizleyen tasarımlar banyoyu bambaşka bir konfor alanına dönüştürüyor.