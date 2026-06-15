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Ne İlaç Ne Sprey: Kasaplar Yıllardır Sinekleri Kaçırmak İçin Bu Yöntemi Kullanıyor

Ne İlaç Ne Sprey: Kasaplar Yıllardır Sinekleri Kaçırmak İçin Bu Yöntemi Kullanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 11:41
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Restoran girişlerinde veya kasapların kapılarında asılı duran içi su dolu şeffaf poşetleri mutlaka görmüşsünüzdür. İlk bakışta anlamlandırılamayan bu yöntemin arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde, bahçelerde ve işletmelerde en büyük kabuslardan biri yeniden hortladı: Sinekler.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde, bahçelerde ve işletmelerde en büyük kabuslardan biri yeniden hortladı: Sinekler.

Çöplerden ve mikrop yuvalarından taşıdıkları hastalıklarla yiyeceklerimizin etrafında vızıldayan bu haşereleri uzak tutmak için kimyasal ilaçlara sarılmak istemeyenlerin imdadına, nesillerdir uygulanan sıra dışı bir yöntem yetişiyor.

Dünyanın dört bir yanındaki restoran teraslarında ve arka bahçelerde asılı duran içi su dolu şeffaf plastik torbalar, tamamen doğal bir sinek kovucu olarak kullanılıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki restoran teraslarında ve arka bahçelerde asılı duran içi su dolu şeffaf plastik torbalar, tamamen doğal bir sinek kovucu olarak kullanılıyor.

Peki basit bir poşet su sinekleri nasıl uzak tutabiliyor? Bu yöntemi savunanların ortak bir gerekçesi var: Işık Kırılması.

Fiziksel olarak ışık, su torbası gibi şeffaf bir cisimden geçtiğinde yönü ve hızı değişerek bükülür. Bu durum, insanlar için basit bir optik illüzyon yaratırken, sinekler için tam bir kabusa dönüşüyor.

Ev sineklerinin baş bölgesinde, her biri 3.000 ila 6.000 basit gözden oluşan devasa bir çift karmaşık göz yapısı bulunur. Bu gözler dünyayı adeta piksellerden oluşan bir mozaik ekran gibi görür. Sinekler yönlerini güneş ışığının geliş açısına göre belirledikleri için, su torbasından yansıyan ve bükülen ışıklar bu hassas göz tasarımlarını tamamen felç eder. Kafası karışan ve yön duygusunu kaybeden sinek, bölgeden hızla uzaklaşır.

Uygulamayı yapan bazı kişiler, torbanın içine birkaç alüminyum folyo parçası veya madeni para atmanın yansımayı artırarak yöntemi daha da ölümcül hale getirdiğini iddia ediyor.

Uygulamayı yapan bazı kişiler, torbanın içine birkaç alüminyum folyo parçası veya madeni para atmanın yansımayı artırarak yöntemi daha da ölümcül hale getirdiğini iddia ediyor.

Bu yöntem övülse de, bilim dünyası ve araştırmacılar konuya oldukça şüpheci yaklaşıyor.

Ünlü televizyon programı MythBusters (Efsane Avcıları) bu teoriyi test etmiş ve işe yaramadığını ilan ederek 'çürütülen efsaneler' arasına koymuştur. Eleştirmenler, insanların bu yöntemi 'plasebo etkisi' nedeniyle işe yarıyor sandığını söylüyor. Yani haşereye karşı bir önlem aldığını düşünen kişi, ortamdaki sinek sayısında azalma olmasa bile psikolojik olarak yöntemin başarılı olduğuna inanabiliyor.

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nden entomoloji (böcek bilimi) profesörü Mike Stringham, bu konuda 13 haftalık ciddi bir saha deneyi gerçekleştirdi.

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nden entomoloji (böcek bilimi) profesörü Mike Stringham, bu konuda 13 haftalık ciddi bir saha deneyi gerçekleştirdi.

İki farklı yumurta çiftliğine bu su torbalarını yerleştiren profesör, sineklerin bıraktığı izleri takip ederek aktiviteyi ölçtü. Şaşırtıcı bir şekilde, su torbalarının asılı olduğu alanlarda ev sineği aktivitesinin çok daha yüksek olduğu sonucuna vardı.

Ancak bu çalışmanın kapalı çiftliklerde, doğrudan güneş ışığı almayan alanlarda yapıldığını; güneş ışığının bu torbaların etkisini artırıp artırmadığının henüz kesin olarak kanıtlanmadığını belirtmekte fayda var.

Denemeye Değer mi?

Denemeye Değer mi?

Su dolu poşetlerin sinekleri kesin olarak azaltıp azaltmadığına dair net bilimsel kanıtlar olmasa da, hiçbir kimyasal içermemesi, tamamen bedava ve zararsız olması nedeniyle bu yöntem cazibesini koruyor. Eğer siz de kimyasal sinek ilaçlarından sıkıldıysanız; evinizin kapısına, balkonunuza veya bahçenize içi su dolu şeffaf bir poşet asarak bu asırlık kasap yöntemini kendiniz test edebilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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