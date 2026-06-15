Ne İlaç Ne Sprey: Kasaplar Yıllardır Sinekleri Kaçırmak İçin Bu Yöntemi Kullanıyor
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde, bahçelerde ve işletmelerde en büyük kabuslardan biri yeniden hortladı: Sinekler.
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Dünyanın dört bir yanındaki restoran teraslarında ve arka bahçelerde asılı duran içi su dolu şeffaf plastik torbalar, tamamen doğal bir sinek kovucu olarak kullanılıyor.
Uygulamayı yapan bazı kişiler, torbanın içine birkaç alüminyum folyo parçası veya madeni para atmanın yansımayı artırarak yöntemi daha da ölümcül hale getirdiğini iddia ediyor.
Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nden entomoloji (böcek bilimi) profesörü Mike Stringham, bu konuda 13 haftalık ciddi bir saha deneyi gerçekleştirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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