Ne İlaç Ne Sprey: Kasaplar Yıllardır Sinekleri Kaçırmak İçin Bu Yöntemi Kullanıyor

Peki basit bir poşet su sinekleri nasıl uzak tutabiliyor? Bu yöntemi savunanların ortak bir gerekçesi var: Işık Kırılması.

Fiziksel olarak ışık, su torbası gibi şeffaf bir cisimden geçtiğinde yönü ve hızı değişerek bükülür. Bu durum, insanlar için basit bir optik illüzyon yaratırken, sinekler için tam bir kabusa dönüşüyor.

Ev sineklerinin baş bölgesinde, her biri 3.000 ila 6.000 basit gözden oluşan devasa bir çift karmaşık göz yapısı bulunur. Bu gözler dünyayı adeta piksellerden oluşan bir mozaik ekran gibi görür. Sinekler yönlerini güneş ışığının geliş açısına göre belirledikleri için, su torbasından yansıyan ve bükülen ışıklar bu hassas göz tasarımlarını tamamen felç eder. Kafası karışan ve yön duygusunu kaybeden sinek, bölgeden hızla uzaklaşır.