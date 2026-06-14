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Haziran Ayında Yataklara Karbonat Dökün Çağrısı Yapıldı

Haziran Ayında Yataklara Karbonat Dökün Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 15:19
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Yaz sıcaklarıyla birlikte geceleri kabusa dönen uykular ve terleme problemi yataklarımızı bakteri yuvasına çeviriyor. İngiliz uzmanlar, yatak hijyenini korumak ve kötü kokuları yok etmek için evdeki en basit malzemeyi işaret etti: Karbonat. 

İşte o şaşırtıcı yöntemin detayları...

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Sıcak hava dalgalarının tüm dünyayı etkisi altına aldığı yaz aylarında, geceleri deliksiz bir uyku çekmek her geçen gün zorlaşıyor.

Sıcak hava dalgalarının tüm dünyayı etkisi altına aldığı yaz aylarında, geceleri deliksiz bir uyku çekmek her geçen gün zorlaşıyor.

Sıcakların artmasıyla birlikte uzmanlar, uykuda terleme oranlarının kış aylarına kıyasla %76,9 arttığını açıkladı.

İngiltere'nin önde gelen yatak uzmanlarından Mattress Online'ın Uyku Bilimi Başkanı Hannah Shore, yaz aylarında ortalama bir insanın sadece bir gecede yarım litre sıvı (ter) kaybettiğini belirtti. Yatağın derinliklerine sızan bu devasa nem miktarı, hem kötü kokulara hem de gözle görülmeyen bakteri ve mikrop ordularına davetiye çıkarıyor. Uzman Shore, bu gizli tehlikeye karşı mutfağımızdaki çok basit bir malzemeyi öneriyor.

Yapmanız gereken tek şey, yatak odanıza bir paket karbonat getirmek ve şu adımları izlemek:

Yapmanız gereken tek şey, yatak odanıza bir paket karbonat getirmek ve şu adımları izlemek:

  • Serpin: Çarşafları kaldırın ve çıplak yatağınızın üzerine ince bir tabaka halinde karbonat serpiştirin.

  • Bekletin: Karbonatı yatağın üzerinde en az bir saat (ne kadar uzun süre kalırsa o kadar iyi) bekletin.

  • Süpürün: Süre dolduktan sonra yatağınızı elektrik süpürgesiyle iyice çekerek temizleyin.

Peki, Bu Yöntem Neden Bu Kadar İşe Yarıyor?

Peki, Bu Yöntem Neden Bu Kadar İşe Yarıyor?

Asit ve Alkali Dengesi: İnsan teri hafif asidik bir yapıya sahiptir; karbonat ise alkalidir. Karbonat yatakla temas ettiğinde, terin neden olduğu o ekşi ve rahatsız edici kokuları kimyasal olarak nötralize eder ve tamamen yok eder.

Nem Mıknatısı: Karbonat, yatak liflerinin derinliklerine hapsolmuş nemi adeta bir sünger gibi yukarı çeker. Böylece bakterilerin üremesi için gereken nemli ortamı kurutur ve elektrik süpürgesiyle kolayca çekilebilir hale getirir.

Yatağınızı tamamen bakterilerden arındırmak istiyorsanız uzmanlar şu adımları da mutlaka uygulamanızı öneriyor:

Yatağınızı tamamen bakterilerden arındırmak istiyorsanız uzmanlar şu adımları da mutlaka uygulamanızı öneriyor:

  • Sıcak Suda Yıkayın: Çarşaf, yastık kılıfı ve yorganlarınızı yüksek sıcaklıkta yıkayarak toz akarlarını ve mikropları öldürün.

  • Dikiş Yerlerine Dikkat Ediniz: Yatağı süpürürken özellikle toz ve kirlerin birikebileceği dikiş aralarına, köşelere ve çatlaklara odaklanın.

  • Lekeler İçin Hafif Çözüm: Eğer yatakta lekeler varsa, hafif bir deterjan ve ılık su karışımıyla, nemli bir bez kullanarak fazla ıslatmadan silin.

  • Havalandırın ve Çevirin: Yatak örtülerini sermeden önce yatağın tamamen kuruduğundan emin olun. Eğer çift taraflı bir yatağınız varsa, yatağı ters çevirerek aynı karbonatlama işlemini diğer yüzü için de tekrarlayın.

Bu pratik ve ekonomik yöntem sayesinde hem yatağınızın ömrünü uzatabilir hem de yaz sıcaklarında çok daha ferah, hijyenik ve temiz kokan bir yatakta uyuyabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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