Haziran Ayında Yataklara Karbonat Dökün Çağrısı Yapıldı
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Yaz sıcaklarıyla birlikte geceleri kabusa dönen uykular ve terleme problemi yataklarımızı bakteri yuvasına çeviriyor. İngiliz uzmanlar, yatak hijyenini korumak ve kötü kokuları yok etmek için evdeki en basit malzemeyi işaret etti: Karbonat.
İşte o şaşırtıcı yöntemin detayları...
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Sıcak hava dalgalarının tüm dünyayı etkisi altına aldığı yaz aylarında, geceleri deliksiz bir uyku çekmek her geçen gün zorlaşıyor.
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Yapmanız gereken tek şey, yatak odanıza bir paket karbonat getirmek ve şu adımları izlemek:
Peki, Bu Yöntem Neden Bu Kadar İşe Yarıyor?
Yatağınızı tamamen bakterilerden arındırmak istiyorsanız uzmanlar şu adımları da mutlaka uygulamanızı öneriyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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