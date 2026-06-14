Haziran Ayında Yataklara Karbonat Dökün Çağrısı Yapıldı

Asit ve Alkali Dengesi: İnsan teri hafif asidik bir yapıya sahiptir; karbonat ise alkalidir. Karbonat yatakla temas ettiğinde, terin neden olduğu o ekşi ve rahatsız edici kokuları kimyasal olarak nötralize eder ve tamamen yok eder.

Nem Mıknatısı: Karbonat, yatak liflerinin derinliklerine hapsolmuş nemi adeta bir sünger gibi yukarı çeker. Böylece bakterilerin üremesi için gereken nemli ortamı kurutur ve elektrik süpürgesiyle kolayca çekilebilir hale getirir.