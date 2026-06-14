Çöp Kutusunun Dibine Serpiliyor, Yazın Kokuyu da Sineği de Uzak Tutuyor
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Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte evlerdeki çöp kutuları adeta birer koku ve sinek yuvasına dönüşebiliyor. İngiliz temizlik uzmanı Lynsey Crombie, mutfağınızdaki çok ucuz tek bir malzeme ile bu sorunu kökten çözmenin formülünü verdi.
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Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte evlerde detaylı bir temizlik süreci başlarken, sıcak havalarda bazı alanlara çok daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor.
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Hava sıcaklığı arttıkça çöp kutularının hızla sineklerin üreme alanı haline gelebileceğini belirten Lynsey Crombie, ilk olarak kutuların düzenli olarak sıcak sabunlu su, dezenfektan veya beyaz sirke ile yıkanmasını öneriyor.
Karbonat, alkali yapıda doğal bir koku gidericidir.
Evinizin sürekli ferah kokması için bir diğer tüyo ise şöyle: Bir makyaj pamuğunun üzerine birkaç damla limon, okaliptüs veya çay ağacı yağı damlatın.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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