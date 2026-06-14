Çöp Kutusunun Dibine Serpiliyor, Yazın Kokuyu da Sineği de Uzak Tutuyor

Bu alanların başında ise şüphesiz mutfaktaki çöp kutuları geliyor. Dikkat edilmediğinde hızla kötü kokular yayan ve sinekleri çeken çöp kutuları için İngilizlerin en sevdiği temizlik fenomenlerinden biri olan Lynsey Crombie, ezber bozan pratik tüyolar paylaştı.

Temizlik üzerine kitapları olan ve 14 yıllık deneyimiyle milyonlarca izlenmeye ulaşan ünlü uzman, kimyasallara servet harcamadan, her evde bulunan malzemelerle kokuyu 3 aya kadar yok etmenin sırrını açıkladı.