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Çöp Kutusunun Dibine Serpiliyor, Yazın Kokuyu da Sineği de Uzak Tutuyor

Çöp Kutusunun Dibine Serpiliyor, Yazın Kokuyu da Sineği de Uzak Tutuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 14:07
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Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte evlerdeki çöp kutuları adeta birer koku ve sinek yuvasına dönüşebiliyor. İngiliz temizlik uzmanı Lynsey Crombie, mutfağınızdaki çok ucuz tek bir malzeme ile bu sorunu kökten çözmenin formülünü verdi.

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Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte evlerde detaylı bir temizlik süreci başlarken, sıcak havalarda bazı alanlara çok daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor.

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte evlerde detaylı bir temizlik süreci başlarken, sıcak havalarda bazı alanlara çok daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor.

Bu alanların başında ise şüphesiz mutfaktaki çöp kutuları geliyor. Dikkat edilmediğinde hızla kötü kokular yayan ve sinekleri çeken çöp kutuları için İngilizlerin en sevdiği  temizlik fenomenlerinden biri olan Lynsey Crombie, ezber bozan pratik tüyolar paylaştı.

Temizlik üzerine kitapları olan ve 14 yıllık deneyimiyle milyonlarca izlenmeye ulaşan ünlü uzman, kimyasallara servet harcamadan, her evde bulunan malzemelerle kokuyu 3 aya kadar yok etmenin sırrını açıkladı.

Hava sıcaklığı arttıkça çöp kutularının hızla sineklerin üreme alanı haline gelebileceğini belirten Lynsey Crombie, ilk olarak kutuların düzenli olarak sıcak sabunlu su, dezenfektan veya beyaz sirke ile yıkanmasını öneriyor.

Hava sıcaklığı arttıkça çöp kutularının hızla sineklerin üreme alanı haline gelebileceğini belirten Lynsey Crombie, ilk olarak kutuların düzenli olarak sıcak sabunlu su, dezenfektan veya beyaz sirke ile yıkanmasını öneriyor.

Ancak asıl mucize, yıkama sonrasındaki küçük bir dokunuşta saklı.

Ünlü temizlik uzmanı en etkili yöntemini şu sözlerle paylaştı:

'En sevdiğim yöntemlerden biri, çöp kutusunun en dibine karbonat serpmek ve kapağı sıkıca kapalı tutmaktır. Bu sayede tüm kötü kokular anında emilir ve sineklerin yemek artıklarına gelmesi engellenir.'

Karbonat, alkali yapıda doğal bir koku gidericidir.

Karbonat, alkali yapıda doğal bir koku gidericidir.

Çöplerden yayılan ve havada asılı kalan asidik kokuları nötralize ederek yok eder. Uzmanlara göre, çöp poşetini yerleştirmeden önce kutunun dibine serpeceğiniz birkaç yemek kaşığı karbonat, normal şartlarda 3 aya kadar etkili olabiliyor. Ancak yaz aylarındaki olası çöp sızıntılarına karşı bu işlemi her hafta tekrarlamak çok daha kesin bir sonuç veriyor.

Lynsey Crombie, çöp kutularının taze ve güzel kokmasını sağlamak için sert kimyasal parfümler yerine doğanın gücünden yararlanmayı tavsiye ediyor.

Evinizin sürekli ferah kokması için bir diğer tüyo ise şöyle: Bir makyaj pamuğunun üzerine birkaç damla limon, okaliptüs veya çay ağacı yağı damlatın.

Evinizin sürekli ferah kokması için bir diğer tüyo ise şöyle: Bir makyaj pamuğunun üzerine birkaç damla limon, okaliptüs veya çay ağacı yağı damlatın.

Bu pamuğu çöp kutusunun tabanına ya da çöp torbası ile kutunun arasına yerleştirin. Bu doğal uçucu yağlar sadece çöpün kokusunu güzelleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda antibakteriyel ve doğal birer böcek kovucu oldukları için sinekleri çöp kutusundan tamamen uzak tutuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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