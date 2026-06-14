55 Bin Liraya Aldıkları Otobüsü 5 Milyon Liraya Lüks Yürüyen Eve Dönüştürdüler

Pandemi sonrasında harekete geçtiklerini söyleyen Bozdağ, zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

'Bu araba hurdaydı. Toplayarak 3,5 yıl içinde bu hale getirdik. Eşim ilk başta hiç istemiyordu ama işin içine girdikten sonra benden daha çok adapte oldu. Şimdi benden daha istekli. Seyahat ederken mutfağımız yanımızda olduğu için hiç durmadan yemeğimizi yapıp yola devam ediyoruz. Yolda bizi durdurup, 'Ağabey bugün yemekte ne var?' diye soranlar çok oluyor.'