55 Bin Liraya Aldıkları Otobüsü 5 Milyon Liraya Lüks Yürüyen Eve Dönüştürdüler
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Eskişehir'de düzenlenen klasik otobüs buluşmasında tüm gözler Bozdağ çiftinin aracına çevrildi. 2022 yılında hurdalıktan sadece 55 bin liraya satın aldıkları 1985 model otobüse 3 yılda tam 5 milyon lira harcayan Serkan ve Rukiye Bozdağ, ortaya çıkardıkları lüks 'yürüyen ev' ile herkesin odak noktası oldu.
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Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, geçmiş dönemin ruhunu yansıtan 35 klasik otobüsün buluşmasına ev sahipliği yaptı.
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Projenin mimarı Serkan Bozdağ, otobüsçü bir babanın oğlu olarak çocukluğunun bu araçlarda geçtiğini ve bunun en büyük hayali olduğunu belirtti.
Eşinin çocukluk hayaline başta karşı çıkan ancak daha sonra otobüsü kendi mesleki mutfağına dönüştüren Rukiye Bozdağ, aracın içini adeta baştan yarattıklarını söyledi.
Yürüyen evlerini hem yaşam alanı hem de bir iş yeri olarak kullanan Bozdağ çifti, şimdilik iki çocuklarının eğitim hayatı nedeniyle sadece tatillerde yola çıkabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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