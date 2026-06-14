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55 Bin Liraya Aldıkları Otobüsü 5 Milyon Liraya Lüks Yürüyen Eve Dönüştürdüler

55 Bin Liraya Aldıkları Otobüsü 5 Milyon Liraya Lüks Yürüyen Eve Dönüştürdüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 12:41
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Eskişehir'de düzenlenen klasik otobüs buluşmasında tüm gözler Bozdağ çiftinin aracına çevrildi. 2022 yılında hurdalıktan sadece 55 bin liraya satın aldıkları 1985 model otobüse 3 yılda tam 5 milyon lira harcayan Serkan ve Rukiye Bozdağ, ortaya çıkardıkları lüks 'yürüyen ev' ile herkesin odak noktası oldu.

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Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, geçmiş dönemin ruhunu yansıtan 35 klasik otobüsün buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, geçmiş dönemin ruhunu yansıtan 35 klasik otobüsün buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Ziyaretçileri nostaljik bir zaman yolculuğuna çıkaran etkinlikte, günümüz maddi değerleri milyon liraları bulan araçlar arasında öyle bir tanesi vardı ki hikayesiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Serkan ve Rukiye Bozdağ çiftinin hurdayken alıp adeta yeniden can verdikleri 1985 model otobüs, lüks bir ev konforuna kavuşarak festivalin yıldızı oldu.

Projenin mimarı Serkan Bozdağ, otobüsçü bir babanın oğlu olarak çocukluğunun bu araçlarda geçtiğini ve bunun en büyük hayali olduğunu belirtti.

Projenin mimarı Serkan Bozdağ, otobüsçü bir babanın oğlu olarak çocukluğunun bu araçlarda geçtiğini ve bunun en büyük hayali olduğunu belirtti.

Pandemi sonrasında harekete geçtiklerini söyleyen Bozdağ, zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

'Bu araba hurdaydı. Toplayarak 3,5 yıl içinde bu hale getirdik. Eşim ilk başta hiç istemiyordu ama işin içine girdikten sonra benden daha çok adapte oldu. Şimdi benden daha istekli. Seyahat ederken mutfağımız yanımızda olduğu için hiç durmadan yemeğimizi yapıp yola devam ediyoruz. Yolda bizi durdurup, 'Ağabey bugün yemekte ne var?' diye soranlar çok oluyor.'

Eşinin çocukluk hayaline başta karşı çıkan ancak daha sonra otobüsü kendi mesleki mutfağına dönüştüren Rukiye Bozdağ, aracın içini adeta baştan yarattıklarını söyledi.

Eşinin çocukluk hayaline başta karşı çıkan ancak daha sonra otobüsü kendi mesleki mutfağına dönüştüren Rukiye Bozdağ, aracın içini adeta baştan yarattıklarını söyledi.

Otobüsün içinde ev tipi banyo, tuvalet, çamaşır makinesi, fırın ve no-frost buzdolabı olduğunu belirten Bozdağ, yürüyen sarayın maliyetini de açık yüreklilikle paylaştı:

'Otobüsü ortadan ikiye böldüm; hem özel alanım hem mesleki mutfağım oldu. Gittiğim her yerde içerik üretiyorum, pasta, yemek yapıyorum. Biz bunu 2022 yılında hurda haliyle sadece 55 bin liraya satın aldık. Yapımı 3,5 yıl sürdü ve cebimizden tam 5 milyon lira gitti. Ancak şu an aynısını yapmaya kalksak 10 milyon liradan aşağı çıkamayız.'

Yürüyen evlerini hem yaşam alanı hem de bir iş yeri olarak kullanan Bozdağ çifti, şimdilik iki çocuklarının eğitim hayatı nedeniyle sadece tatillerde yola çıkabiliyor.

Yürüyen evlerini hem yaşam alanı hem de bir iş yeri olarak kullanan Bozdağ çifti, şimdilik iki çocuklarının eğitim hayatı nedeniyle sadece tatillerde yola çıkabiliyor.

Karavan hayatına tamamen aşık olduğunu belirten Rukiye Bozdağ, gelecek planlarını ise şu sözlerle noktaladı:

'Aslında elimden gelse 24 saatimi burada geçiririm. Çocuklar kendilerini kurtardıktan sonra tamamen bu otobüste tam zamanlı yaşamaya geçeceğiz. İnsanlar aracı yolda görünce çok şaşırıyor, fotoğraf çektirmek istiyorlar ama tabii ki ilk sordukları şey her zaman maliyeti oluyor.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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