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Yaşam
Manuel Vitesli ve Dizel Araçlar İçin Karar Verildi

Manuel Vitesli ve Dizel Araçlar İçin Karar Verildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 09:25
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Otomotiv dünyasında milyarlarca sürücüyü yakından ilgilendiren tarihi bir dönüşümün eşiğindeyiz. Sektör uzmanları ve analistler, geleneksel manuel vitesli araçlar ile dizel motorların sonunun geldiğini açıkladı. Yapılan son pazar analizlerine göre, otomobil üreticileri önümüzdeki üç yıl içinde manuel vites koluna veda etmeye hazırlanıyor; on yılın sonunda ise bu araçlar tamamen tarihe karışacak.

Vehicle Data Global (VDG) tarafından yayımlanan rapora göre, 2030 yılına kadar manuel şanzıman ve dizel motorlar neredeyse eş zamanlı bir 'yok oluş' süreci yaşayacak.

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Manuel vitesin ortadan kalkmasındaki en büyük etken, tek vitesli şanzıman kullanan elektrikli araçlara (EV) geçiş olarak görülse de, tek neden bu değil.

Manuel vitesin ortadan kalkmasındaki en büyük etken, tek vitesli şanzıman kullanan elektrikli araçlara (EV) geçiş olarak görülse de, tek neden bu değil.

Küresel ekonomik zorluklar, artan parça ve enerji maliyetleri, üreticileri çift hatlı (hem manuel hem otomatik) üretim yapmaktan vazgeçiriyor.

VDG Operasyon Direktörü Ben Hermer, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetliyor:

'Ar-Ge, sertifikasyon ve şanzımanların geliştirilmesiyle ilgili genel giderler göz önüne alındığında, pazarda bir miktar talep kalsa bile manuel seçeneğini sürdürmenin ekonomik açıdan karlı olmadığı an hızla yaklaşıyor.'

Veriler de bu düşüşü net bir şekilde ortaya koyuyor.

Veriler de bu düşüşü net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bayilerdeki yeni otomobillerin yalnızca %23'ü vites koluna sahip. Oysa bu oran on yıl önce üçte iki seviyesindeydi. Benzer şekilde, 2015'teki emisyon skandalından sonra gözden düşen dizel motorlar da kan kaybediyor; 2026 itibarıyla yollara çıkan yeni modellerin 20'de birinden azı (%4,8) dizel yakıtla çalışıyor.

Geleneksel içten yanmalı motor tercih eden tüketiciler arasında bile düz vitese olan ilgi hızla tükeniyor. 2019 yılında sürücülerin %55'i manuel vites tercih ederken, 2025 yılına gelindiğinde bu oran %34'e kadar geriledi. Sürücüler artık yoğun trafik koşullarında otomatik vitesin sunduğu sadeliği, kolaylığı ve konforu tercih ediyor.

CarGurus tarafından yapılan güncel bir analize göre, İngiltere'deki en büyük 30 üreticinin sunduğu 292 yeni modelden şu anda sadece 67'si manuel şanzıman seçeneğine sahip.

CarGurus tarafından yapılan güncel bir analize göre, İngiltere'deki en büyük 30 üreticinin sunduğu 292 yeni modelden şu anda sadece 67'si manuel şanzıman seçeneğine sahip.

Bu sayı 2016 yılında 197'ydi. Şu an için Dacia (tüm içten yanmalı serisinde), Ford, Hyundai, Kia, Skoda ve Volkswagen manuel vites seçeneğini en geniş tutan markalar olarak öne çıksa da, bu durumun uzun sürmeyeceği öngörülüyor.

Geleceğin sürücüleri de artık manuel vites öğrenmekle vakit kaybetmek istemiyor. Resmi sürücü sınavı (DVSA) verilerine göre, uygulamalı ehliyet sınavlarında otomatik vites tercihi rekor seviyeye ulaştı.

  • 10 Yıl Önce: Otomatik vites sınav oranı sadece %6,9'du.

  • 5 Yıl Önce: Bu oran %12,7'ye yükseldi.

  • Bugün (Son Mali Yıl): Yapılan 1,8 milyondan fazla sınavın %26,1'i (yaklaşık 480 bini) otomatik vitesli araçlarla yapıldı. Yani artık her 4 sürücü adayından biri otomatik ehliyetine başvuruyor.

Sanılanın aksine, otomatik vitesli araçlarla sınava girenlerin başarı oranı daha düşük.

Sanılanın aksine, otomatik vitesli araçlarla sınava girenlerin başarı oranı daha düşük.

Genel ehliyet sınavlarında başarı oranı %48,7 iken, sadece otomatik vites sınavına girenlerin başarı oranı %43,9'da kalıyor. Manuel vites ehliyeti alanlar yasal olarak her türlü aracı kullanabilirken, otomatik ehliyeti alanlar sadece debriyajsız araçları kullanabiliyor. Uzmanlar, bu durumun özellikle yurt dışı seyahatlerinde ciddi mağduriyetler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Avrupa'nın büyük bir bölümünde manuel vitesli araçlar hala yaygın olarak kullanılıyor. Sadece otomatik ehliyeti olan sürücüler, özellikle yoğun tatil dönemlerinde kiralama şirketlerinde boş otomatik araç bulmakta zorlanabilir ya da otomatik vitesli araçlar için çok daha yüksek kiralama ücretleri ödemek zorunda kalabilirler.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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