Manuel Vitesli ve Dizel Araçlar İçin Karar Verildi

Otomotiv dünyasında milyarlarca sürücüyü yakından ilgilendiren tarihi bir dönüşümün eşiğindeyiz. Sektör uzmanları ve analistler, geleneksel manuel vitesli araçlar ile dizel motorların sonunun geldiğini açıkladı. Yapılan son pazar analizlerine göre, otomobil üreticileri önümüzdeki üç yıl içinde manuel vites koluna veda etmeye hazırlanıyor; on yılın sonunda ise bu araçlar tamamen tarihe karışacak.

Vehicle Data Global (VDG) tarafından yayımlanan rapora göre, 2030 yılına kadar manuel şanzıman ve dizel motorlar neredeyse eş zamanlı bir 'yok oluş' süreci yaşayacak.

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