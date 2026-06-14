Manuel Vitesli ve Dizel Araçlar İçin Karar Verildi
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Otomotiv dünyasında milyarlarca sürücüyü yakından ilgilendiren tarihi bir dönüşümün eşiğindeyiz. Sektör uzmanları ve analistler, geleneksel manuel vitesli araçlar ile dizel motorların sonunun geldiğini açıkladı. Yapılan son pazar analizlerine göre, otomobil üreticileri önümüzdeki üç yıl içinde manuel vites koluna veda etmeye hazırlanıyor; on yılın sonunda ise bu araçlar tamamen tarihe karışacak.
Vehicle Data Global (VDG) tarafından yayımlanan rapora göre, 2030 yılına kadar manuel şanzıman ve dizel motorlar neredeyse eş zamanlı bir 'yok oluş' süreci yaşayacak.
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Manuel vitesin ortadan kalkmasındaki en büyük etken, tek vitesli şanzıman kullanan elektrikli araçlara (EV) geçiş olarak görülse de, tek neden bu değil.
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Veriler de bu düşüşü net bir şekilde ortaya koyuyor.
CarGurus tarafından yapılan güncel bir analize göre, İngiltere'deki en büyük 30 üreticinin sunduğu 292 yeni modelden şu anda sadece 67'si manuel şanzıman seçeneğine sahip.
Sanılanın aksine, otomatik vitesli araçlarla sınava girenlerin başarı oranı daha düşük.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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