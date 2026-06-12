Yumurtaların Avrupa ve ABD'de Farklı Saklanmasının Nedeni Ortaya Çıktı

Öyle ki, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkede her yıl 1,35 milyon Salmonella enfeksiyonu vakası yaşanıyor; bu vakalar 26.500 hastaneye yatışa ve 420 ölüme neden oluyor. Bu devasa riskle mücadele etmek için ABD ve Avrupa tamamen farklı iki koruma yöntemi seçmiş durumda.

1970 yılında ABD Tarım Bakanlığı, yumurta temizliğinde devrim niteliğinde bir sistem kusursuzlaştırdı. Amerikalı üreticiler, yumurta tavuktan çıkar çıkmaz kabuktaki dışkı ve kirleri temizlemek için onları sabun ve sıcak suyla yıkayan makineler kullanıyor.