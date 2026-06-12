Yumurtaların Avrupa ve ABD'de Farklı Saklanmasının Nedeni Ortaya Çıktı
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Dünyada her gün yaklaşık 290 milyon yumurta tüketiliyor. Ancak yurt dışına seyahat edenlerin dikkatini çeken ilginç bir detay var: Amerika Birleşik Devletleri’nde yumurtalar marketlerin soğutulmuş reyonlarında süt ve tereyağının yanında satılırken, Avrupa’da oda sıcaklığında, reyon raflarında sergileniyor. Peki, aynı besin neden iki farklı kıtada bu kadar zıt yöntemlerle saklanıyor?
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Gıda kaynaklı hastalıkların başında gelen Salmonella, halk sağlığını ve ekonomiyi tehdit eden en büyük unsurlardan biri.
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Ancak bu temizlik operasyonunun çok ağır bir bedeli var: Yıkama işlemi, yumurtanın "kütikül" adı verilen doğal, ince koruyucu dış tabakasını tamamen yok ediyor.
Yıkanmayan Avrupa yumurtaları, kütikül zırhını koruduğu için oda sıcaklığında güvenle saklanabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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