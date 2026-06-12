Bu Yaz Soğuk İçecekleri Plastik Pipetle İçmeyin Çağrısı Yapıldı
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Yaz ayları geldiğinde buzlu kahveler, fast food zincirlerinin gazlı içecekleri ve içinizi ferahlatacak pürüzsüz smoothieler masaları süslemeye başlar. Bu içeceklerin değişmez, sıradan ve masum görünen bir ortağı var: Plastik pipetler. Garsonların masaya fırlattığı, tezgahlardaki kovalardan çekip aldığımız bu ince plastik çubuklar, aslında hem gezegeni hem de doğrudan organlarımızı havaya uçuran sinsi birer kimyasal fünyeye dönüşmüş durumda.
Çevre örgütleri 'birkaç dakikalık konfor dünyayı yok etmeye değmez' diye haykırırken, tıp dünyasından gelen son veriler durumun çevre kirliliğinin çok ötesinde bir 'insanlık zehirlenmesi' olduğunu kanıtlıyor.
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Plastiğin en korkunç özelliği asla yok olmamasıdır.
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Tehlikenin boyutu korkutucu: Plastiklerin içinde 16 binden fazla kimyasal madde saklı ve bunların en az 4 bin 200’ünün insan sağlığı için ölümcül derecede tehlikeli olduğu tescillenmiş durumda.
Vücudumuza kabul ettiğimiz bu sinsi misafir, içeride tam anlamıyla bir yıkım başlatıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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