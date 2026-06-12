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Bu Yaz Soğuk İçecekleri Plastik Pipetle İçmeyin Çağrısı Yapıldı

Bu Yaz Soğuk İçecekleri Plastik Pipetle İçmeyin Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 15:32
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Yaz ayları geldiğinde buzlu kahveler, fast food zincirlerinin gazlı içecekleri ve içinizi ferahlatacak pürüzsüz smoothieler masaları süslemeye başlar. Bu içeceklerin değişmez, sıradan ve masum görünen bir ortağı var: Plastik pipetler. Garsonların masaya fırlattığı, tezgahlardaki kovalardan çekip aldığımız bu ince plastik çubuklar, aslında hem gezegeni hem de doğrudan organlarımızı havaya uçuran sinsi birer kimyasal fünyeye dönüşmüş durumda.

Çevre örgütleri 'birkaç dakikalık konfor dünyayı yok etmeye değmez' diye haykırırken, tıp dünyasından gelen son veriler durumun çevre kirliliğinin çok ötesinde bir 'insanlık zehirlenmesi' olduğunu kanıtlıyor.

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Plastiğin en korkunç özelliği asla yok olmamasıdır.

Plastiğin en korkunç özelliği asla yok olmamasıdır.

Doğal maddeler gibi çürüyüp toprağa karışmak yerine, zamanla milyarlarca mikroskobik ve nanroskobik parçaya ayrılırlar. Biz o pipetten içeceğimizi çekerken, aslında gözle görülmeyen plastik ordusunu doğrudan yutuyor, soluyor ve hücrelerimize zerk ediyoruz.

Tehlikenin boyutu korkutucu: Plastiklerin içinde 16 binden fazla kimyasal madde saklı ve bunların en az 4 bin 200’ünün insan sağlığı için ölümcül derecede tehlikeli olduğu tescillenmiş durumda.

Tehlikenin boyutu korkutucu: Plastiklerin içinde 16 binden fazla kimyasal madde saklı ve bunların en az 4 bin 200’ünün insan sağlığı için ölümcül derecede tehlikeli olduğu tescillenmiş durumda.

İşin ürkütücü yanı, bu zehirli yük vücudumuzda hızla birikiyor. Güncel nörolojik araştırmalar, bugün insan beyninin sadece birkaç yıl öncesine kıyasla %50 daha fazla plastik içerdiğini gösteriyor. Artık çocuklar hayata 1-0 yenik, toksik bir yükle doğuyor; çünkü mikroplastikler anne sütünde ve plasentada bile ortaya çıkıyor.

Vücudumuza kabul ettiğimiz bu sinsi misafir, içeride tam anlamıyla bir yıkım başlatıyor.

Vücudumuza kabul ettiğimiz bu sinsi misafir, içeride tam anlamıyla bir yıkım başlatıyor.

Tıp dünyası, organlarımıza yapışan plastiğin şu ölümcül hastalıkları tetiklediğini net bir şekilde ortaya koydu:

  • Hücrelerdeki plastik, doğrudan kalp krizi, felç ve ani ölüm riskini tırmandırıyor.

  • Beyindeki plastik yoğunluğu, bunama ve Alzheimer hastalıklarının önünü açıyor.

  • Kısırlık, düşükler, ölü doğumlar plastikle doğrudan bağlantılı. Hatta yapılan son incelemelerde, erkek cinsel organındaki (penis) plastik parçacıklarının ereksiyon bozukluğuna (iktidarsızlık) yol açtığı keşfedildi.

Sadece tüketenler değil, plastik fabrikalarının, nakliye ağlarının yakınında yaşayan insanlar da toprağa ve havaya karışan bu zehirli tozlar yüzünden erkenden hayata gözlerini yumuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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