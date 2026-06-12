Bu Yaz Soğuk İçecekleri Plastik Pipetle İçmeyin Çağrısı Yapıldı

Yaz ayları geldiğinde buzlu kahveler, fast food zincirlerinin gazlı içecekleri ve içinizi ferahlatacak pürüzsüz smoothieler masaları süslemeye başlar. Bu içeceklerin değişmez, sıradan ve masum görünen bir ortağı var: Plastik pipetler. Garsonların masaya fırlattığı, tezgahlardaki kovalardan çekip aldığımız bu ince plastik çubuklar, aslında hem gezegeni hem de doğrudan organlarımızı havaya uçuran sinsi birer kimyasal fünyeye dönüşmüş durumda.

Çevre örgütleri 'birkaç dakikalık konfor dünyayı yok etmeye değmez' diye haykırırken, tıp dünyasından gelen son veriler durumun çevre kirliliğinin çok ötesinde bir 'insanlık zehirlenmesi' olduğunu kanıtlıyor.

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