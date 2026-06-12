Telefonuyla Uyuyan Genç Adam Hayatının En Kötü Gecesini Yaşadı

Day, uykuya daldıktan bir süre sonra boynundaki metal köpek künyesi kolyesi, şarj cihazı ile uzatma kablosunun açıkta kalan uçları arasına sıkıştı. Metal kolye anında devasa bir elektrik iletkenine dönüştü.

Gözlerini muazzam bir acı, uyuşma ve boynundaki korkunç bir baskıyla açan Day, o anları şöyle anlatıyor:

'Görme yeteneğim kaybolmadan ve kalbimin gümbür gümbür atışı kulaklarımı doldurmadan önce 'İşte böyle ölüyorsun' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Hayatınızda sahip olabileceğiniz en kötü çalar saatti. Ağzımda yanmış tel tadı vardı.'