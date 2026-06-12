Telefonuyla Uyuyan Genç Adam Hayatının En Kötü Gecesini Yaşadı
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Birçoğumuz gece uyumadan önce yatakta sosyal medyada gezinmeyi ve telefonu şarj kablosuna takılı halde yastığımızın altına ya da hemen yanı başımıza koymayı alışkanlık haline getirmişizdir. Ancak Alabama’da yaşayan 32 yaşındaki Wiley Day’in başına gelenler, bu sıradan alışkanlığın nasıl saniyeler içinde ölümcül bir kabusa dönüşebileceğini kanıtladı. 110 voltluk elektrik akımına kapılan genç adam, milyonda bir şansla hayatta kaldı.
Dünya genelinde yankı uyandıran bu korkunç olayın arkasındaki ihmaller zinciri ve uzman uyarıları, yatak odanızdaki gizli tehlikeyi ortaya koyuyor.
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Her şey, Wiley Day’in gece yatağına girmeden önce telefonunu ucuzluk mağazasından aldığı bir uzatma kablosuna takmasıyla başladı.
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Can havliyle boynundaki zinciri derisinden söküp atmayı başaran Day, çığlıklarına koşan ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından yetkililer konuyla ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak tüketicileri yalnızca orijinal ve onaylı Apple aksesuarları kullanmaya davet etti.
Üstelik bu olay dünyada bir ilk değil.
Bir ortaokulda davranış uzmanı olarak çalışan Wiley Day, şimdi vücudundaki yanık izleriyle yaşarken, yaşadığı bu dehşeti başta öğrencileri olmak üzere tüm dünyaya bir uyarı olarak anlatıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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