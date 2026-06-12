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Telefonuyla Uyuyan Genç Adam Hayatının En Kötü Gecesini Yaşadı

Telefonuyla Uyuyan Genç Adam Hayatının En Kötü Gecesini Yaşadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 13:54
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Birçoğumuz gece uyumadan önce yatakta sosyal medyada gezinmeyi ve telefonu şarj kablosuna takılı halde yastığımızın altına ya da hemen yanı başımıza koymayı alışkanlık haline getirmişizdir. Ancak Alabama’da yaşayan 32 yaşındaki Wiley Day’in başına gelenler, bu sıradan alışkanlığın nasıl saniyeler içinde ölümcül bir kabusa dönüşebileceğini kanıtladı. 110 voltluk elektrik akımına kapılan genç adam, milyonda bir şansla hayatta kaldı.

Dünya genelinde yankı uyandıran bu korkunç olayın arkasındaki ihmaller zinciri ve uzman uyarıları, yatak odanızdaki gizli tehlikeyi ortaya koyuyor.

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Her şey, Wiley Day’in gece yatağına girmeden önce telefonunu ucuzluk mağazasından aldığı bir uzatma kablosuna takmasıyla başladı.

Her şey, Wiley Day’in gece yatağına girmeden önce telefonunu ucuzluk mağazasından aldığı bir uzatma kablosuna takmasıyla başladı.

Day, uykuya daldıktan bir süre sonra boynundaki metal köpek künyesi kolyesi, şarj cihazı ile uzatma kablosunun açıkta kalan uçları arasına sıkıştı. Metal kolye anında devasa bir elektrik iletkenine dönüştü.

Gözlerini muazzam bir acı, uyuşma ve boynundaki korkunç bir baskıyla açan Day, o anları şöyle anlatıyor:

'Görme yeteneğim kaybolmadan ve kalbimin gümbür gümbür atışı kulaklarımı doldurmadan önce 'İşte böyle ölüyorsun' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Hayatınızda sahip olabileceğiniz en kötü çalar saatti. Ağzımda yanmış tel tadı vardı.'

Can havliyle boynundaki zinciri derisinden söküp atmayı başaran Day, çığlıklarına koşan ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Can havliyle boynundaki zinciri derisinden söküp atmayı başaran Day, çığlıklarına koşan ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Genç adam kendine geldiğinde yatağındaki çarşafların dumanlar çıkardığını, kolyenin boynuna saplandığı yerden ise et parçalarının koptuğunu fark etti.

Hemen Alabama Üniversitesi Travma Yanık Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilen Day'in boynunda, göğsünde ve elinde ikinci ve üçüncü derece ciddi yanıklar oluştu. Ayrıca vücudundan çıkan elektriğin yarattığı basınç nedeniyle sol omzunda doku yırtılması meydana geldi. Onu muayene eden Dr. Benjamin Fail, '100 voltluk elektrik bir insanı öldürmeye yeter. Yaklaşık 110 volta maruz kalmış, kesinlikle hayatta kaldığı için çok şanslı' açıklamasında bulundu.

Olayın ardından yetkililer konuyla ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak tüketicileri yalnızca orijinal ve onaylı Apple aksesuarları kullanmaya davet etti.

Olayın ardından yetkililer konuyla ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak tüketicileri yalnızca orijinal ve onaylı Apple aksesuarları kullanmaya davet etti.

Ancak istatistikler tehlikenin boyutunun sadece markayla sınırlı olmadığını gösteriyor. Amerikan Yanık Birliği verilerine göre, evlerde kullanılan uzatma kabloları her yıl yaklaşık 4 bin 700 konut yangınına neden oluyor, bu yangınlarda onlarca insan ölüyor.

Üstelik bu olay dünyada bir ilk değil.

Üstelik bu olay dünyada bir ilk değil.

Daha önce de Jackie Fedro adında genç bir kız, telefonu şarjdayken metal kolye taktığı için boynundan ikinci derece yanmıştı. Avustralya'da hamile bir kadın şarjda olan telefonu ile uyuyakaldıktan sonra kolunda ciddi yanıklarla uyanmış, Çin’de ise arızalı şarj cihazı kullanan bir kadın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Bir ortaokulda davranış uzmanı olarak çalışan Wiley Day, şimdi vücudundaki yanık izleriyle yaşarken, yaşadığı bu dehşeti başta öğrencileri olmak üzere tüm dünyaya bir uyarı olarak anlatıyor.

Bir ortaokulda davranış uzmanı olarak çalışan Wiley Day, şimdi vücudundaki yanık izleriyle yaşarken, yaşadığı bu dehşeti başta öğrencileri olmak üzere tüm dünyaya bir uyarı olarak anlatıyor.

'Tanrı'nın beni kurtardığını biliyorum çünkü benim durumum milyonda bir rastlanacak bir mucizeydi' diyen Day, telefonla uyuma alışkanlığı olan herkesi uyararak cihazları yataktan uzak tutmaya çağırıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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