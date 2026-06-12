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Asfaltı Kazdılar, Altından Çıktı: 1 Milyon İnsanın Zincirlendiği İskeleyi Buldular

Asfaltı Kazdılar, Altından Çıktı: 1 Milyon İnsanın Zincirlendiği İskeleyi Buldular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 11:49
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Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde liman bölgesini modernize etmek ve çehresini değiştirmek için başlatılan 'Porto Maravilha' kazı çalışmaları, dünya tarihini sarsan devasa bir keşfe sahne oldu. İş makinelerinin modern yapılar inşa etmek için kazdığı dolgu malzemesi katmanlarının tam altında, 168 yıldır kentsel kaldırımların ve asfaltın altına gömülü kalmış tarihi bir taş iskele bulundu: Valongo İskelesi (Cais do Valongo).

1811 tarihli bu taş yapı, sadece antik bir kalıntı değil; köleleştirilmiş Afrikalıların Amerika kıtasına zorla getirilişinin dünyadaki en büyük ve en önemli maddi kanıtı olarak kabul edildi. Keşfin ardından UNESCO, bu alanı vakit kaybetmeden Dünya Mirası Listesi'ne dahil etti.

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Ulusal Tarihi ve Sanatsal Miras Enstitüsü'nün verilerine göre Valongo İskelesi, dönemin Rio de Janeiro Mahkemesi Genel Polis Müdürlüğü tarafından inşa ettirildi.

Ulusal Tarihi ve Sanatsal Miras Enstitüsü'nün verilerine göre Valongo İskelesi, dönemin Rio de Janeiro Mahkemesi Genel Polis Müdürlüğü tarafından inşa ettirildi.

İnşa edilme amacı ise kan donduran cinstendi: O dönem krallığın başkenti olan Rio'nun merkezindeki Rua Direita’da (şimdiki Rua Primeiro de Março) yürütülen köle ticaretini ve insan sevkiyatını, şehrin elitlerinin gözünün önünden kaldırıp daha uzak bir nokta olan Valongo bölgesine taşımak.

Yüzeyde korna sesleri, yaya trafiği ve ticaret akarken, yeraltında insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birinin rotası gizleniyordu. Brezilya, üç yüzyılı aşkın kölelik düzeni boyunca yaklaşık 4 milyon köleleştirilmiş insanı toprağına kabul etti. Bu korkunç rakamın tam 1 milyonu ise sadece bu iskeleden karaya ayak bastı.

19. yüzyılın başından kalma bu iskelenin en etkileyici özelliklerinden biri, hiçbir şekilde bozulmamış ve yeniden inşa edilmemiş olması.

19. yüzyılın başından kalma bu iskelenin en etkileyici özelliklerinden biri, hiçbir şekilde bozulmamış ve yeniden inşa edilmemiş olması.

UNESCO uzmanlarına göre, iskelenin onlarca yıl boyunca dolgu toprakla örtülü kalması; eski iniş rampasını, orijinal drenaj sistemini ve taş kaldırımları bir zaman kapsülü gibi korudu. Şehrin büyümesi, toprakla dolması ve sürekli yeniden düzenlenmesi, bu utanç sayfasını hafızalardan silmeye yetmedi; aksine onu günümüze kadar sapasağlam ulaştırdı.

Karaya çıkarılan milyonlarca insan, bu iskelede yürütülen köle pazarında alınıp satıldıktan sonra Brezilya ekonomisinin temelini oluşturan kahve ve şeker kamışı tarlalarına, madenlere ve çiftliklere zincirlenerek gönderildi.

Bu keşif, Rio de Janeiro’nun liman bölgesine olan bakış açısını tamamen değiştirdi.

Bu keşif, Rio de Janeiro’nun liman bölgesine olan bakış açısını tamamen değiştirdi.

Bölge, sıradan bir kentsel dönüşüm projesi olmaktan çıkıp Afro-Brezilya kültürel mirasının ve direnişinin küresel sembolü haline geldi. 'Küçük Afrika' (Pequena África) olarak bilinen bu bölgede; Pedra do Sal ve Pretos Novos Mezarlığı gibi Afrika diasporasının anısını taşıyan diğer noktalarla Valongo İskelesi birleştirildi.

Rio Belediyesi, bu arkeolojik alanı halkın ziyaretine açarak koruma altına aldı. Bugün bu tarihi iskele, 'Afrika Mirası Kutlamaları Tarihi ve Arkeolojik Gezi Rotası'nın en önemli durak noktası olarak kabul ediliyor. Modern metropollerin beton sokaklarının altında nelerin gizlenebileceğini kanıtlayan Valongo, Brezilya'nın sosyal ve ekonomik oluşumuna damga vuran zorunlu göçün en canlı anıtı olarak zamana meydan okuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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