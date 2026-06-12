Asfaltı Kazdılar, Altından Çıktı: 1 Milyon İnsanın Zincirlendiği İskeleyi Buldular

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde liman bölgesini modernize etmek ve çehresini değiştirmek için başlatılan 'Porto Maravilha' kazı çalışmaları, dünya tarihini sarsan devasa bir keşfe sahne oldu. İş makinelerinin modern yapılar inşa etmek için kazdığı dolgu malzemesi katmanlarının tam altında, 168 yıldır kentsel kaldırımların ve asfaltın altına gömülü kalmış tarihi bir taş iskele bulundu: Valongo İskelesi (Cais do Valongo).

1811 tarihli bu taş yapı, sadece antik bir kalıntı değil; köleleştirilmiş Afrikalıların Amerika kıtasına zorla getirilişinin dünyadaki en büyük ve en önemli maddi kanıtı olarak kabul edildi. Keşfin ardından UNESCO, bu alanı vakit kaybetmeden Dünya Mirası Listesi'ne dahil etti.

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