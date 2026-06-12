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Tost Ekmeğini Buzdolabında Saklayanlar Dikkat

Tost Ekmeğini Buzdolabında Saklayanlar Dikkat

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 11:24
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Birçoğumuz evdeki ekmeklerin küflenmesini önlemek ve daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için onları hemen buzdolabına kaldırırız. Özellikle sandviç ve tost ekmeklerinde sıkça başvurulan bu yöntem, aslında ekmeğe yapabileceğiniz en büyük kötülük olabilir. Gıda bilimcileri ve dünyanın önde gelen ekmek üreticileri, bu alışkanlığın ekmeği taze tutmadığını, aksine bayatlama sürecini ışık hızıyla başlattığını açıkladı.

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Ekmeğin bayatlaması sadece kuruması ya da su kaybetmesiyle ilgili değildir.

Ekmeğin bayatlaması sadece kuruması ya da su kaybetmesiyle ilgili değildir.

Pişirme esnasında su emerek şişen nişasta molekülleri, ekmeğe o yumuşak ve elastik yapısını verir. Ancak ekmek soğudukça bu moleküller yeniden kristalleşmeye başlar. Gıda biliminde 'Nişasta Retrogradasyonu' adı verilen bu süreç, ekmeğin nemini emerek içini sert ve ufalanan bir yapıya büründürür, lezzetini köreltir.

İşin can alıcı noktası ise bu kristalleşmenin en hızlı gerçekleştiği yerin 0 ile 5°C arası, yani tam olarak buzdolabının içi olmasıdır! Başka bir deyişle:

  • Oda Sıcaklığı: Bayatlama süreci oldukça yavaş ilerler.

  • Buzdolabı Sıcaklığı: Bayatlama maksimum hıza ulaşır; ekmek bir günde kurur.

  • Dondurucu Sıcaklığı: Bayatlama süreci tamamen durur.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) başta olmak üzere, Hovis ve Warburtons gibi dev ekmek üreticileri de tüketicileri buzdolabı konusunda sert bir dille uyarıyor.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) başta olmak üzere, Hovis ve Warburtons gibi dev ekmek üreticileri de tüketicileri buzdolabı konusunda sert bir dille uyarıyor.

Üreticiler, 'Ürünlerinizi serin, doğrudan ışık almayan ve ısı kaynaklarından uzak bir yerde saklayın. Buzdolabı küfü yavaşlatsa da bayatlamayı dramatik şekilde hızlandırır, ekmeği kupkuru yapar' açıklamasında bulunuyor.

Kaliteli ekşi mayalı, el yapımı veya köy ekmekleri, içerdikleri fermantasyon asitleri ve düşük nem oranları sayesinde zaten küfe karşı doğal bir dirence sahiptir. Çoğu evde ekmek küflenmeden çok önce bayatladığı için, buzdolabı henüz var olmayan bir sorunu çözerken ekmeğinizi anında yenilmez hale getirir.

Gıda israfının önüne geçmek ve ekmeğin lezzetini ilk günkü gibi korumak için bilimle inatlaşmak yerine şu yöntemleri uygulamalısınız:

Gıda israfının önüne geçmek ve ekmeğin lezzetini ilk günkü gibi korumak için bilimle inatlaşmak yerine şu yöntemleri uygulamalısınız:

2-3 Gün İçinde Tüketecekseniz (Oda Sıcaklığı): Ekmeğinizi pamuklu veya keten bir ekmek torbasına koyun. Ardından hava akışını dengeleyen bir ekmek kutusunda saklayın. Kurumaması için kesik tarafının zemine bakmasına dikkat edin. Kabuklu ekmekleri asla plastik poşete koymayın; nem hapsolur ve ekmek süngerleşir.

Uzun Süre Saklayacaksanız (Dondurucu): Ekmek piştikten veya alındıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin ve dilimleyin. Dilimleri buzdolabı poşetlerine koyup içindeki havayı tamamen pipet yardımıyla veya elinizle tahliye ederek dondurucuya atın. Dondurucu, kristalleşmeyi durdurduğu için ekmeği 3 aya kadar korur. Tüketeceğiniz zaman doğrudan tost makinesine atabilir veya oda sıcaklığında 15 dakikada çözülmesini sağlayabilirsiniz.

Küçük Bir İstisna: Marketlerde satılan paketli ticari tost ekmekleri, içlerindeki ilave yağlar ve emülgatörler sayesinde buzdolabı soğuğuna biraz daha dayanabilir. Ancak mutfağınız aşırı sıcak ve nemli bir tropikal iklimde değilse, yumuşak sandviç ekmekleri için bile en ideal yer tezgahın üzeridir. İyi bir ekmek emek ve zaman ister; onu buzdolabında harcamayın!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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