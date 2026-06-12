Tost Ekmeğini Buzdolabında Saklayanlar Dikkat
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Birçoğumuz evdeki ekmeklerin küflenmesini önlemek ve daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için onları hemen buzdolabına kaldırırız. Özellikle sandviç ve tost ekmeklerinde sıkça başvurulan bu yöntem, aslında ekmeğe yapabileceğiniz en büyük kötülük olabilir. Gıda bilimcileri ve dünyanın önde gelen ekmek üreticileri, bu alışkanlığın ekmeği taze tutmadığını, aksine bayatlama sürecini ışık hızıyla başlattığını açıkladı.
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Ekmeğin bayatlaması sadece kuruması ya da su kaybetmesiyle ilgili değildir.
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İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) başta olmak üzere, Hovis ve Warburtons gibi dev ekmek üreticileri de tüketicileri buzdolabı konusunda sert bir dille uyarıyor.
Gıda israfının önüne geçmek ve ekmeğin lezzetini ilk günkü gibi korumak için bilimle inatlaşmak yerine şu yöntemleri uygulamalısınız:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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