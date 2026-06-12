Tost Ekmeğini Buzdolabında Saklayanlar Dikkat

Pişirme esnasında su emerek şişen nişasta molekülleri, ekmeğe o yumuşak ve elastik yapısını verir. Ancak ekmek soğudukça bu moleküller yeniden kristalleşmeye başlar. Gıda biliminde 'Nişasta Retrogradasyonu' adı verilen bu süreç, ekmeğin nemini emerek içini sert ve ufalanan bir yapıya büründürür, lezzetini köreltir.

İşin can alıcı noktası ise bu kristalleşmenin en hızlı gerçekleştiği yerin 0 ile 5°C arası, yani tam olarak buzdolabının içi olmasıdır! Başka bir deyişle: