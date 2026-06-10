Evden Taşınma Derdine Son: Balkonsuz Binalara Havada Tak Çıkar Balkon Dönemi
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Şehir merkezlerinde yaşayan ama açık hava özlemi çeken apartman sakinleri için mimarlık dünyasında devrim niteliğinde bir dönem başladı. Sosyal medyada viral olan ve binaların havada genişletildiğini gösteren videolarla dünya gündemine oturan 'Retrofit' tekniği, artık balkonu olmayan eski binalara taşınma şartı olmaksızın dışarıdan balkon eklenmesini mümkün kılıyor. Brezilya’nın São Paulo kentinde bir trende dönüşen bu yöntem, mevcut yapıyı yıkmadan daireleri dışarıya doğru büyütüyor.
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Bu yöntemin en büyüleyici ve pratik yanı, ailelerin inşaat süresince dairelerini boşaltmak zorunda kalmaması.
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Bu yaratıcı akımın arkasında, 2012 yılında Alberto Alves tarafından kurulan BR Retrofit şirketi var.
Bunun temel nedenleri ise şunlar:
Balkon hayalini gerçeğe dönüştürmek sadece paraya bağlı değil; ciddi bir yasal ve toplumsal onay süreci gerektiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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