Evden Taşınma Derdine Son: Balkonsuz Binalara Havada Tak Çıkar Balkon Dönemi

Sistem tamamen dışarıdan içeriye doğru işliyor. Cepheye monte edilen devasa çelik ve metal yapılar, aşağıdan yukarıya doğru yükseliyor. Montaj aşaması oldukça hızlı ilerliyor ve yaklaşık bir ayda 15 ila 20 kat çıkılabiliyor. Ancak temel atma, bürokratik izinler ve ince işçilik dahil tüm süreç bir yılı buluyor.

Sakinlerin konforunu bozmamak için oturma odasını yeni alandan ayıran orijinal duvar ve pencereler inşaatın son anına kadar yıkılmıyor. Ev sahipleri, salonlarındaki camın arkasından balkonlarının havada adım adım inşa edilişini izliyor. Duvarın yıkılıp balkonla birleştirilmesi bile dışarıdan yapılıyor.