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Evden Taşınma Derdine Son: Balkonsuz Binalara Havada Tak Çıkar Balkon Dönemi

Evden Taşınma Derdine Son: Balkonsuz Binalara Havada Tak Çıkar Balkon Dönemi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 22:30
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Şehir merkezlerinde yaşayan ama açık hava özlemi çeken apartman sakinleri için mimarlık dünyasında devrim niteliğinde bir dönem başladı. Sosyal medyada viral olan ve binaların havada genişletildiğini gösteren videolarla dünya gündemine oturan 'Retrofit' tekniği, artık balkonu olmayan eski binalara taşınma şartı olmaksızın dışarıdan balkon eklenmesini mümkün kılıyor. Brezilya’nın São Paulo kentinde bir trende dönüşen bu yöntem, mevcut yapıyı yıkmadan daireleri dışarıya doğru büyütüyor.

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Bu yöntemin en büyüleyici ve pratik yanı, ailelerin inşaat süresince dairelerini boşaltmak zorunda kalmaması.

Bu yöntemin en büyüleyici ve pratik yanı, ailelerin inşaat süresince dairelerini boşaltmak zorunda kalmaması.

Sistem tamamen dışarıdan içeriye doğru işliyor. Cepheye monte edilen devasa çelik ve metal yapılar, aşağıdan yukarıya doğru yükseliyor. Montaj aşaması oldukça hızlı ilerliyor ve yaklaşık bir ayda 15 ila 20 kat çıkılabiliyor. Ancak temel atma, bürokratik izinler ve ince işçilik dahil tüm süreç bir yılı buluyor.

Sakinlerin konforunu bozmamak için oturma odasını yeni alandan ayıran orijinal duvar ve pencereler inşaatın son anına kadar yıkılmıyor. Ev sahipleri, salonlarındaki camın arkasından balkonlarının havada adım adım inşa edilişini izliyor. Duvarın yıkılıp balkonla birleştirilmesi bile dışarıdan yapılıyor.

Bu yaratıcı akımın arkasında, 2012 yılında Alberto Alves tarafından kurulan BR Retrofit şirketi var.

Bu yaratıcı akımın arkasında, 2012 yılında Alberto Alves tarafından kurulan BR Retrofit şirketi var.

Hikaye oldukça tanıdık: Alves, kendi dairesine barbekü yapabileceği bir balkon eklemek istemiş ancak piyasada bu işi yapacak kimseyi bulamayınca kolları sıvamış. 2026 yılına gelindiğinde ise bu fikir, binaların çelik iskeletlerle havada genişletildiği küresel bir mühendislik trendine dönüştü.

Sosyal medyadaki videolar her binaya balkon yapılabileceği izlenimini verse de teknik ve ekonomik gerçekler oldukça kısıtlayıcı. Uzmanlar, bu çözümün şimdilik sadece seçkin semtlerdeki yüksek standartlı ve lüks mülklerde uygulanabildiğini belirtiyor.

Bunun temel nedenleri ise şunlar:

Bunun temel nedenleri ise şunlar:

  • Devasa Boyutlar: Eklenen balkonların büyüklüğü 35 ila 90 metrekare arasında değişiyor. Bu alan, günümüz metropollerindeki birçok kompakt dairenin toplam büyüklüğünden bile daha fazla.

  • Mühendislik Karmaşıklığı: Derinliği 2,5 metreyi aşan balkonları taşımak için bodrum katına kadar uzanan dev kolonlar ve yeni temeller gerekiyor. Bu da vinçlerin kullanıldığı ağır ve maliyetli bir operasyon anlamına geliyor.

  • Yüksek Maliyet: Genişletme maliyeti metrekare başına 10.000 ila 14.000 real arasında değişiyor. Toplanıp apartman sakinleri arasında paylaştırılması gereken bu bütçe, her bina için uygulanabilir değil. Ancak São Paulo’nun değerli bölgelerinde metrekare satış fiyatlarının 20.000 reali aşması, yapılan bu lüks yatırımın mülk değerini misliyle artırmasını sağlıyor.

Balkon hayalini gerçeğe dönüştürmek sadece paraya bağlı değil; ciddi bir yasal ve toplumsal onay süreci gerektiriyor.

Balkon hayalini gerçeğe dönüştürmek sadece paraya bağlı değil; ciddi bir yasal ve toplumsal onay süreci gerektiriyor.

Bu tadilat türü için özel bir yasal düzenleme olmasa da binaların belediye kanunlarındaki asgari arazi mesafelerine (çekme mesafesi) uyması şart. Eğer bina komşu parsele çok yakınsa, balkonu uzatmak yasal olarak imkansız hale geliyor.

Bürokrasinin ötesinde, en büyük zorluk ise apartman sakinlerinin %100 oranında onayını almak. Binanın dış cephesini tamamen değiştiren bu devasa proje için komşuları ikna etmek ve uzlaşma sağlamak, bildirilen vakalara göre ortalama 4 yıl sürüyor. Ayrıca eklenen alan mülk tapusuna tescil edildiği için ev sahiplerinin emlak vergisi de kalıcı olarak artıyor. Tüm bu kısıtlamalara rağmen tak-çıkar balkonlar, sevdiği mahalleden taşınmak istemeyen zengin kesim için mimarinin en yaratıcı çözümlerinden biri olarak yükseliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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