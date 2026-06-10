Temassız Ödeme Yapanlara Uyarı Geldi
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Temassız ödeme sistemleri hız ve pratiklik sağlarken, beraberinde bazı güvenlik risklerini de getiriyor. Uzmanlar, kayıp veya çalınan kartlarla yapılan yetkisiz işlemlerden veri hırsızlığına kadar birçok tehdide karşı kullanıcıları uyarıyor. Özellikle kalabalık alanlarda kart bilgilerinin ele geçirilmesi ve mobil cüzdanların hedef alınması dikkat çeken riskler arasında yer alıyor. Finans uzmanları, basit güvenlik önlemleriyle olası dolandırıcılık girişimlerinin büyük ölçüde önlenebileceğini belirtiyor. Düzenli hesap kontrolü ve işlem bildirimleri ise ilk savunma hattı olarak öne çıkıyor.
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Pandemi döneminde hızla yaygınlaşan temassız ödeme yöntemleri, milyonlarca kişinin günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
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Uzmanlara göre temassız kartlarda kullanılan NFC teknolojisi güvenlik önlemleri içerse de tamamen risksiz değil.
Temassız ödeme altyapısında bankalar, ödeme sağlayıcıları, kart şirketleri ve iş yerleri gibi birçok taraf yer alıyor.
Uzmanlar, hesap hareketlerinin düzenli takip edilmesini, işlem bildirimlerinin aktif hale getirilmesini ve biyometrik doğrulama kullanan mobil cüzdanların tercih edilmesini öneriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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