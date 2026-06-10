article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temassız Ödeme Yapanlara Uyarı Geldi

Temassız Ödeme Yapanlara Uyarı Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 19:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temassız ödeme sistemleri hız ve pratiklik sağlarken, beraberinde bazı güvenlik risklerini de getiriyor. Uzmanlar, kayıp veya çalınan kartlarla yapılan yetkisiz işlemlerden veri hırsızlığına kadar birçok tehdide karşı kullanıcıları uyarıyor. Özellikle kalabalık alanlarda kart bilgilerinin ele geçirilmesi ve mobil cüzdanların hedef alınması dikkat çeken riskler arasında yer alıyor. Finans uzmanları, basit güvenlik önlemleriyle olası dolandırıcılık girişimlerinin büyük ölçüde önlenebileceğini belirtiyor. Düzenli hesap kontrolü ve işlem bildirimleri ise ilk savunma hattı olarak öne çıkıyor.

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pandemi döneminde hızla yaygınlaşan temassız ödeme yöntemleri, milyonlarca kişinin günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Pandemi döneminde hızla yaygınlaşan temassız ödeme yöntemleri, milyonlarca kişinin günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Kartı cihaza yaklaştırarak saniyeler içinde ödeme yapma kolaylığı sunan sistemler, tüketicilere zaman kazandırırken bazı güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kullanıcıların bu teknolojinin avantajlarından yararlanırken olası risklere karşı bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

Temassız kartların belirli tutarlara kadar şifre gerektirmeden kullanılabilmesi, kötü niyetli kişilerin işini kolaylaştırabiliyor. Kayıp veya çalınan kartlar fark edilene kadar kısa sürede çok sayıda alışveriş yapılabiliyor. Kullanıcılar hesap hareketlerini düzenli kontrol etmediğinde, bu işlemler uzun süre fark edilmeyebiliyor.

Uzmanlara göre temassız kartlarda kullanılan NFC teknolojisi güvenlik önlemleri içerse de tamamen risksiz değil.

Uzmanlara göre temassız kartlarda kullanılan NFC teknolojisi güvenlik önlemleri içerse de tamamen risksiz değil.

Özellikle havaalanları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık alanlarda kullanılan yasa dışı kopyalama cihazlarıyla kart bilgilerinin ele geçirilmesi mümkün olabiliyor. Çalınan veriler daha sonra farklı dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılabiliyor.

Akıllı telefonlar üzerinden kullanılan dijital cüzdanlar, biyometrik doğrulama gibi ek güvenlik katmanları sunsa da siber saldırılara karşı tamamen korunaklı değil. Kötü amaçlı yazılımlar ve kimlik avı yöntemleriyle kullanıcıların ödeme bilgileri ele geçirilebiliyor. Uzmanlar, yalnızca güvenilir uygulamaların kullanılmasını ve şüpheli bağlantılardan uzak durulmasını öneriyor.

Temassız ödeme altyapısında bankalar, ödeme sağlayıcıları, kart şirketleri ve iş yerleri gibi birçok taraf yer alıyor.

Temassız ödeme altyapısında bankalar, ödeme sağlayıcıları, kart şirketleri ve iş yerleri gibi birçok taraf yer alıyor.

Bu karmaşık yapı, olası güvenlik açıklarının tespit edilmesini zorlaştırabiliyor. Özellikle yeterince korunmayan ödeme noktaları siber suçlular için hedef haline gelebiliyor.

Bankalar ve kart kuruluşları genellikle dolandırıcılığa karşı koruma sunsa da geri ödeme şartları her zaman aynı olmayabiliyor. Kartın kaybolması veya çalınmasının geç bildirilmesi halinde kullanıcılar maddi kayıpla karşı karşıya kalabiliyor.

Uzmanlar, hesap hareketlerinin düzenli takip edilmesini, işlem bildirimlerinin aktif hale getirilmesini ve biyometrik doğrulama kullanan mobil cüzdanların tercih edilmesini öneriyor.

Uzmanlar, hesap hareketlerinin düzenli takip edilmesini, işlem bildirimlerinin aktif hale getirilmesini ve biyometrik doğrulama kullanan mobil cüzdanların tercih edilmesini öneriyor.

Ayrıca RFID korumalı cüzdanlar (RFID korumalı cüzdan, temassız kartların kullandığı radyo frekansı sinyallerini engellemek için özel bir metal katman veya iletken malzeme içeren cüzdandır.) kullanmak ve kayıp kartları vakit kaybetmeden bankaya bildirmek de güvenliği artıran önlemler arasında gösteriliyor.

Temassız ödeme sistemleri günlük hayatı kolaylaştırmaya devam ederken, uzmanlar kullanıcıların bilinçli davranmasının ve temel güvenlik adımlarını ihmal etmemesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın