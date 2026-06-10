Psikologlara Göre En Mutlu Çiftlerin 5 Akşam Alışkanlığı
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Uzmanlara göre ilişkilerde mutluluğu artıran şey büyük sürprizler değil, her gün tekrarlanan küçük alışkanlıklar. Çiftler üzerinde yapılan gözlemler, televizyon karşısında geçirilen saatler yerine paylaşılan deneyimlerin bağı güçlendirdiğini ortaya koyuyor.
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Yoğun iş temposunun ardından birçok çift için akşam saatleri benzer bir rutinle geçiyor.
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Birlikte yürüyüş yapıyorlar
Mutfağı ortak bir deneyime dönüştürüyorlar
Oyun oynayarak eğleniyorlar
Dans etmeyi ihmal etmiyorlar
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Yaratıcılıklarını birlikte kullanıyorlar
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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