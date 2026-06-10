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Psikologlara Göre En Mutlu Çiftlerin 5 Akşam Alışkanlığı

Psikologlara Göre En Mutlu Çiftlerin 5 Akşam Alışkanlığı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 18:20
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Uzmanlara göre ilişkilerde mutluluğu artıran şey büyük sürprizler değil, her gün tekrarlanan küçük alışkanlıklar. Çiftler üzerinde yapılan gözlemler, televizyon karşısında geçirilen saatler yerine paylaşılan deneyimlerin bağı güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

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Yoğun iş temposunun ardından birçok çift için akşam saatleri benzer bir rutinle geçiyor.

Yoğun iş temposunun ardından birçok çift için akşam saatleri benzer bir rutinle geçiyor.

Eve dönüş, yemek hazırlığı, ev işleri ve ardından televizyon karşısında geçirilen uzun saatler... 

Ancak ilişki uzmanları, güçlü ve tatmin edici birlikteliklerin yalnızca aynı ortamı paylaşmakla değil, birlikte aktif zaman geçirmekle beslendiğine dikkat çekiyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre mutlu çiftler, ekran karşısında pasif vakit geçirmek yerine ilişkilerini besleyen ortak aktivitelere yöneliyor.

Birlikte yürüyüş yapıyorlar

Birlikte yürüyüş yapıyorlar

Uzmanların öne çıkardığı alışkanlıkların başında akşam yürüyüşleri geliyor. Kısa bir yürüyüş bile çiftlere hem günün stresinden uzaklaşma hem de kesintisiz sohbet etme fırsatı sunuyor. Açık havada geçirilen zamanın ruh halini olumlu etkilediği ve çiftler arasındaki iletişimi güçlendirdiği belirtiliyor. Ekranların dikkat dağıtıcı etkisinden uzak kalan çiftler, bu sayede birbirlerine daha fazla odaklanabiliyor.

Mutfağı ortak bir deneyime dönüştürüyorlar

Mutfağı ortak bir deneyime dönüştürüyorlar

Birlikte yemek hazırlamak da ilişkiyi destekleyen aktiviteler arasında yer alıyor. Özellikle yeni tarifler denemek, çiftlerin ekip olarak hareket etmesini ve ortak bir hedef doğrultusunda iş birliği yapmasını sağlıyor. Uzmanlar, mutfakta geçirilen zamanın güven duygusunu artırdığını ve günlük hayatın yoğunluğu içinde kaybolan etkileşimi yeniden canlandırabildiğini ifade ediyor.

Oyun oynayarak eğleniyorlar

Oyun oynayarak eğleniyorlar

Mutlu çiftlerin bir diğer ortak noktası ise birlikte oyun oynamaları. Kart oyunlarından masa oyunlarına, yapbozlardan video oyunlarına kadar birçok seçenek, çiftlere hem eğlenceli vakit geçirme hem de ortak anılar biriktirme fırsatı sunuyor. Oyun sırasında yaşanan rekabet, kahkahalar ve spontane anlar, ilişkilerin zamanla monotonlaşmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Dans etmeyi ihmal etmiyorlar

Dans etmeyi ihmal etmiyorlar

Araştırmalar, birlikte dans eden çiftlerin hem fiziksel hem de duygusal yakınlıklarını artırabildiğini gösteriyor. Evde çevrim içi derslerle ya da dans kurslarında gerçekleştirilen bu aktivite, çiftlere yeni bir deneyim paylaşma imkânı veriyor. Uzmanlar, dansın sadece bir egzersiz değil, aynı zamanda çiftlerin birlikte eğlenmesini sağlayan etkili bir bağ kurma yöntemi olduğunu vurguluyor.

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Yaratıcılıklarını birlikte kullanıyorlar

Yaratıcılıklarını birlikte kullanıyorlar
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Boyama, örgü, seramik, çizim ya da farklı el işi çalışmaları da uzmanların önerdiği aktiviteler arasında bulunuyor. Ortak bir üretim sürecine dahil olmak, çiftlerin birbirlerinin farklı yönlerini keşfetmesine yardımcı oluyor. Yaratıcı uğraşlar aynı zamanda günlük hayatın sorumluluklarından kısa süreliğine uzaklaşarak daha keyifli ve rahat bir ortam oluşturuyor.

Uzmanlara göre ilişkilerdeki memnuniyeti artıran unsur, yapılan aktivitenin büyüklüğünden çok birlikte geçirilen zamanın niteliği. Bu nedenle küçük ama düzenli alışkanlıklar, uzun vadede çiftler arasındaki bağı önemli ölçüde güçlendirebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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