Psikologlara Göre En Mutlu Çiftlerin 5 Akşam Alışkanlığı

Boyama, örgü, seramik, çizim ya da farklı el işi çalışmaları da uzmanların önerdiği aktiviteler arasında bulunuyor. Ortak bir üretim sürecine dahil olmak, çiftlerin birbirlerinin farklı yönlerini keşfetmesine yardımcı oluyor. Yaratıcı uğraşlar aynı zamanda günlük hayatın sorumluluklarından kısa süreliğine uzaklaşarak daha keyifli ve rahat bir ortam oluşturuyor.

Uzmanlara göre ilişkilerdeki memnuniyeti artıran unsur, yapılan aktivitenin büyüklüğünden çok birlikte geçirilen zamanın niteliği. Bu nedenle küçük ama düzenli alışkanlıklar, uzun vadede çiftler arasındaki bağı önemli ölçüde güçlendirebiliyor.