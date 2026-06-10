3 Saatlik Yol 15 Dakikaya Düşüyor: Karın 7 Ay Kapattığı Yolu Dağın Altından Geçerek Açtılar

Yetkililere göre tünelin hizmete girmesiyle birlikte Srinagar-Kargil-Leh koridorundaki yolculuk süresi yaklaşık üç saatten yalnızca 15 dakikaya inecek. Böylece hem bölge halkının günlük yaşamı kolaylaşacak hem de Ladakh'a yönelik lojistik ve askeri sevkiyatlar yıl boyunca güvenli şekilde sürdürülebilecek.

Sonamarg'da esnaflık yapan Farooq Rishi, tünelin bölge için tarihi bir değişim anlamına geldiğini belirterek, 'Nesillerdir kış aylarında dünyadan kopuk yaşıyoruz. Bu tünel eğitimden sağlığa kadar hayatın her alanını değiştirecek' dedi.