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3 Saatlik Yol 15 Dakikaya Düşüyor: Karın 7 Ay Kapattığı Yolu Dağın Altından Geçerek Açtılar

3 Saatlik Yol 15 Dakikaya Düşüyor: Karın 7 Ay Kapattığı Yolu Dağın Altından Geçerek Açtılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 16:26
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Hindistan'ın Keşmir ile Ladakh bölgelerini yıl boyunca birbirine bağlayacak Zojila Tüneli'nin ana kazı çalışmaları tamamlandı. Dünyanın en uzun yüksek rakımlı çift yönlü karayolu tüneli olarak kayıtlara geçen proje, kış aylarında aylarca ulaşıma kapanan güzergâhta seyahat süresini saatlerden dakikalara indirecek.

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Hindistan'ın en zorlu altyapı projelerinden biri olarak gösterilen Zojila Tüneli'nde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Hindistan'ın en zorlu altyapı projelerinden biri olarak gösterilen Zojila Tüneli'nde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Himalayalar'ın yaklaşık 3.500 metre yüksekliğinde inşa edilen ve 13,153 kilometre uzunluğa sahip tünelin ana kazı aşaması 9 Haziran itibarıyla tamamlandı.

Keşmir'deki Sonamarg bölgesinde bulunan Baltal ile Ladakh'a açılan Drass yakınlarındaki Meenamarg'ı birbirine bağlayan tünel, her yıl yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle altı ila yedi ay boyunca ulaşıma kapanan Zojila Geçidi'ne alternatif oluşturacak.

Hindistan Karayolu Ulaştırma ve Otoyollar Bakanı Nitin Gadkari, projedeki son aşamanın tamamlanmasını "Hindistan'ın en zorlu altyapı başarısı" olarak nitelendirirken, tünelin açılmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın dört mevsim kesintisiz hale geleceğini belirtti.

Hindistan Karayolu Ulaştırma ve Otoyollar Bakanı Nitin Gadkari, projedeki son aşamanın tamamlanmasını "Hindistan'ın en zorlu altyapı başarısı" olarak nitelendirirken, tünelin açılmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın dört mevsim kesintisiz hale geleceğini belirtti.

Yetkililere göre tünelin hizmete girmesiyle birlikte Srinagar-Kargil-Leh koridorundaki yolculuk süresi yaklaşık üç saatten yalnızca 15 dakikaya inecek. Böylece hem bölge halkının günlük yaşamı kolaylaşacak hem de Ladakh'a yönelik lojistik ve askeri sevkiyatlar yıl boyunca güvenli şekilde sürdürülebilecek.

Sonamarg'da esnaflık yapan Farooq Rishi, tünelin bölge için tarihi bir değişim anlamına geldiğini belirterek, 'Nesillerdir kış aylarında dünyadan kopuk yaşıyoruz. Bu tünel eğitimden sağlığa kadar hayatın her alanını değiştirecek' dedi.

Drass'ta yaşayan Tashi Angmo ise kış turizminin canlanmasını beklediklerini ifade ederek, "Turistler artık yılın her döneminde gelebilecek. Bu da bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

Drass'ta yaşayan Tashi Angmo ise kış turizminin canlanmasını beklediklerini ifade ederek, "Turistler artık yılın her döneminde gelebilecek. Bu da bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

1 Ekim 2020'de yapımına başlanan projede, Himalayalar'ın zorlu ve hassas jeolojik yapısına uygun olarak Yeni Avusturya Tünelcilik Yöntemi (NATM) kullanıldı. Tünelde SCADA kontrol sistemleri, CCTV kameralar, gelişmiş havalandırma altyapısı ve kesintisiz enerji yedekleme sistemleri bulunuyor.

Yaklaşım yolları, köprüler, kar koruma yapıları ve Nilgrar ikiz tünelleriyle birlikte projenin toplam uzunluğu yaklaşık 31 kilometreye ulaşıyor. Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki turizm, ticaret ve ekonomik faaliyetlerin önemli ölçüde artmasını bekliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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