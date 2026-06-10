3 Saatlik Yol 15 Dakikaya Düşüyor: Karın 7 Ay Kapattığı Yolu Dağın Altından Geçerek Açtılar
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Hindistan'ın Keşmir ile Ladakh bölgelerini yıl boyunca birbirine bağlayacak Zojila Tüneli'nin ana kazı çalışmaları tamamlandı. Dünyanın en uzun yüksek rakımlı çift yönlü karayolu tüneli olarak kayıtlara geçen proje, kış aylarında aylarca ulaşıma kapanan güzergâhta seyahat süresini saatlerden dakikalara indirecek.
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Hindistan'ın en zorlu altyapı projelerinden biri olarak gösterilen Zojila Tüneli'nde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.
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Hindistan Karayolu Ulaştırma ve Otoyollar Bakanı Nitin Gadkari, projedeki son aşamanın tamamlanmasını "Hindistan'ın en zorlu altyapı başarısı" olarak nitelendirirken, tünelin açılmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın dört mevsim kesintisiz hale geleceğini belirtti.
Drass'ta yaşayan Tashi Angmo ise kış turizminin canlanmasını beklediklerini ifade ederek, "Turistler artık yılın her döneminde gelebilecek. Bu da bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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