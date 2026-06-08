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Manda Köyünde Bu Yıl 4 Milyondan Fazla Üretildi: Tanesi 20 Liradan Satılıyor

Manda Köyünde Bu Yıl 4 Milyondan Fazla Üretildi: Tanesi 20 Liradan Satılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 16:52
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi, bugüne kadar yaklaşık 2 bin mandaya ev sahipliği yapmasıyla ve 'Manda Köyü' unvanıyla tanınıyordu. Ancak köy, son yıllarda topraklarındaki tarımsal dönüşümle adından söz ettirmeye başladı. Hayvancılığın ve yem bitkilerinin merkezi olan havzada, bu yıl 4 milyon adedin üzerinde enginar üretilerek tarımda adeta bir rekora imza atıldı.

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Kütahya'nın Emet ve Gediz ilçelerinden doğan Kirmasti Çayı ile Uluabat Gölü'nün hemen kenarında yer alan Karaoğlan Mahallesi, bu su kaynaklarının beslediği oldukça verimli topraklara sahip.

Kütahya'nın Emet ve Gediz ilçelerinden doğan Kirmasti Çayı ile Uluabat Gölü'nün hemen kenarında yer alan Karaoğlan Mahallesi, bu su kaynaklarının beslediği oldukça verimli topraklara sahip.

Gelir getirici alternatif ürün arayışına giren bölge çiftçisinin enginara yönelmesi, köyün kaderini değiştirdi.

Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Ergün Kısa, bölgedeki enginar yetiştiriciliğinin aslında 10 yıllık bir geçmişi olduğunu ancak ilk yıllarda dikim alanlarının 50-100 dönüm gibi küçük ölçeklerde kaldığını belirtti.

Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Ergün Kısa, bölgedeki enginar yetiştiriciliğinin aslında 10 yıllık bir geçmişi olduğunu ancak ilk yıllarda dikim alanlarının 50-100 dönüm gibi küçük ölçeklerde kaldığını belirtti.

Son bir iki yılda enginara olan talebin ve çiftçinin kazancının artmasıyla üretimin katlandığını ifade eden Kısa, 'Bu yıl üretim alanımız bin 500 dönüme yaklaştı. Dekar başına bin kök dikim yapılıyor ve en kötü kök bile en az 3 adet ürün veriyor. Böylece bir dönümden yaklaşık 3 bin adet enginar kesimi gerçekleştiriyoruz' dedi.

Bu sezon mahalle genelinde toplamda 4 milyon adedin üzerinde enginar kesimi yapıldığını vurgulayan Kısa, ürünün kalitesi ve piyasa değeri hakkında şu bilgileri verdi:

Bu sezon mahalle genelinde toplamda 4 milyon adedin üzerinde enginar kesimi yapıldığını vurgulayan Kısa, ürünün kalitesi ve piyasa değeri hakkında şu bilgileri verdi:

'Tane fiyatı 15-20 liradan satıldığında, dönüm başına 60 bin liraya varan çok ciddi bir gelir söz konusu oluyor. Sezon bu yıl hava şartları nedeniyle biraz dalgalı gitse de ürünlerimizi tarla başında 15-22 lira arasında değişen fiyatlardan satmayı başardık. Mahallemiz şehir merkezine biraz uzak olduğu için fiyatlarımız buralarda daha uygun seyrediyor.'

Bursa'nın ünlü coğrafi tescilli enginarına atıfta bulunan Muhtar Ergün Kısa, Karaoğlan'da üretilen enginarın kalitesine sonuna kadar güvendiklerini belirterek, 'Biz de burada coğrafi tescilli Hasanağa enginarı üretiyoruz. Enginar severlerin bu lezzeti tatması için illaki Hasanağa'ya gitmesi şart değil, biz de aynı toprak yapısı ve kalitede üretim yapıyoruz' diyerek tüketicilere çağrıda bulundu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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