Manda Köyünde Bu Yıl 4 Milyondan Fazla Üretildi: Tanesi 20 Liradan Satılıyor
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi, bugüne kadar yaklaşık 2 bin mandaya ev sahipliği yapmasıyla ve 'Manda Köyü' unvanıyla tanınıyordu. Ancak köy, son yıllarda topraklarındaki tarımsal dönüşümle adından söz ettirmeye başladı. Hayvancılığın ve yem bitkilerinin merkezi olan havzada, bu yıl 4 milyon adedin üzerinde enginar üretilerek tarımda adeta bir rekora imza atıldı.
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Kütahya'nın Emet ve Gediz ilçelerinden doğan Kirmasti Çayı ile Uluabat Gölü'nün hemen kenarında yer alan Karaoğlan Mahallesi, bu su kaynaklarının beslediği oldukça verimli topraklara sahip.
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Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Ergün Kısa, bölgedeki enginar yetiştiriciliğinin aslında 10 yıllık bir geçmişi olduğunu ancak ilk yıllarda dikim alanlarının 50-100 dönüm gibi küçük ölçeklerde kaldığını belirtti.
Bu sezon mahalle genelinde toplamda 4 milyon adedin üzerinde enginar kesimi yapıldığını vurgulayan Kısa, ürünün kalitesi ve piyasa değeri hakkında şu bilgileri verdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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