Manda Köyünde Bu Yıl 4 Milyondan Fazla Üretildi: Tanesi 20 Liradan Satılıyor

'Tane fiyatı 15-20 liradan satıldığında, dönüm başına 60 bin liraya varan çok ciddi bir gelir söz konusu oluyor. Sezon bu yıl hava şartları nedeniyle biraz dalgalı gitse de ürünlerimizi tarla başında 15-22 lira arasında değişen fiyatlardan satmayı başardık. Mahallemiz şehir merkezine biraz uzak olduğu için fiyatlarımız buralarda daha uygun seyrediyor.'

Bursa'nın ünlü coğrafi tescilli enginarına atıfta bulunan Muhtar Ergün Kısa, Karaoğlan'da üretilen enginarın kalitesine sonuna kadar güvendiklerini belirterek, 'Biz de burada coğrafi tescilli Hasanağa enginarı üretiyoruz. Enginar severlerin bu lezzeti tatması için illaki Hasanağa'ya gitmesi şart değil, biz de aynı toprak yapısı ve kalitede üretim yapıyoruz' diyerek tüketicilere çağrıda bulundu.