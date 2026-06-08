Dev Köprüyü Önce Yol Kenarında Yaptılar, Sonra Tek Parça Halinde Yerine Yerleştirdiler

Yoğun otoyollarda aylarca süren yol çalışmaları ve bitmek bilmeyen trafik kuyrukları, modern mühendislik çözümleriyle tarihe karışıyor. Çin’deki hızlı altyapı projelerini aratmayacak cinsten bir başarı hikayesi, ABD’nin Wisconsin eyaletinde uygulanan yenilikçi bir yöntemle kayıtlara geçti. Milwaukee bölgesindeki Interstate 94 (I-94) otoyolu üzerinde bulunan Rawson Avenue Köprüsü, otoyolun hemen yanına inşa edilip sadece 12 saat süren dev bir operasyonla nihai yerine yerleştirildi.

Mühendislik dünyasında büyük ses getiren bu operasyon, yoğun trafiğe sahip yolların aylarca kapatılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hızlandırılmış Köprü İnşaatı konseptinin en başarılı örneklerinden biri oldu.

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