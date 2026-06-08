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Dev Köprüyü Önce Yol Kenarında Yaptılar, Sonra Tek Parça Halinde Yerine Yerleştirdiler

Dev Köprüyü Önce Yol Kenarında Yaptılar, Sonra Tek Parça Halinde Yerine Yerleştirdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 16:12
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Yoğun otoyollarda aylarca süren yol çalışmaları ve bitmek bilmeyen trafik kuyrukları, modern mühendislik çözümleriyle tarihe karışıyor. Çin’deki hızlı altyapı projelerini aratmayacak cinsten bir başarı hikayesi, ABD’nin Wisconsin eyaletinde uygulanan yenilikçi bir yöntemle kayıtlara geçti. Milwaukee bölgesindeki Interstate 94 (I-94) otoyolu üzerinde bulunan Rawson Avenue Köprüsü, otoyolun hemen yanına inşa edilip sadece 12 saat süren dev bir operasyonla nihai yerine yerleştirildi.

Mühendislik dünyasında büyük ses getiren bu operasyon, yoğun trafiğe sahip yolların aylarca kapatılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hızlandırılmış Köprü İnşaatı konseptinin en başarılı örneklerinden biri oldu.

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Geleneksel yöntemlerin aksine, devasa yapının inşası doğrudan otoyol üzerinde yapılmadı.

Geleneksel yöntemlerin aksine, devasa yapının inşası doğrudan otoyol üzerinde yapılmadı.

Projeyi üstlenen Bloom Companies ve GRAEF mühendislik şirketleri, köprünün üst yapısını Rawson Avenue yakınlarındaki geçici destek kuleleri üzerinde monte etti. Yaklaşık 671 metreküp beton, 1,14 metre derinliğinde 28 beton kiriş ve 41 metrik ton ağırlığındaki devasa kolon başlıklarından oluşan bu dev kütle, trafik akışını hiçbir şekilde etkilemeden otoyolun kenarında hazır hale getirildi.

Köprü açıklıkları ve üst yapısı tamamlandıktan sonra, operasyonun en kritik aşamasına geçildi. SPMT (Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı) adı verilen, çok akslı ve ağır yükleri milimetrik hassasiyetle taşıyabilen özel platform araçlar devreye girdi.

Tek bir gece içinde gerçekleştirilen yoğun operasyonla, dev köprü parçaları geçici desteklerden kaldırılarak yeni inşa edilen iskele ve köprü ayakları üzerindeki nihai konumlarına taşındı.

Tek bir gece içinde gerçekleştirilen yoğun operasyonla, dev köprü parçaları geçici desteklerden kaldırılarak yeni inşa edilen iskele ve köprü ayakları üzerindeki nihai konumlarına taşındı.

Bu devasa nakliye ve montaj işlemi sırasında Interstate 94 otoyolu sadece 12 saatliğine trafiğe kapatıldı. Uygulanan bu yenilikçi mühendislik yöntemi, sürücüler üzerindeki olumsuz etkiyi minimuma indirdi. Geleneksel yöntemlerle yapılması durumunda en az 6 ila 9 ay sürmesi beklenen Rawson Caddesi'ndeki yol kapatma süresi, bu teknoloji sayesinde yaklaşık üç haftaya indirildi.

Wisconsin Ulaştırma Bakanlığı için bir 'pilot proje' niteliği taşıyan bu çalışma, eyalette hızlı köprü inşaatı için SPMT teknolojisinin kullanıldığı ilk proje olarak tarihe geçti. Ayrıca eyalette çoklu kolonlu prefabrik beton ayak içeren ilk köprü olma unvanını da kazandı.

Federal Karayolu İdaresi kılavuzlarında da yer alan Hızlandırılmış Köprü İnşaatı yöntemi; yenilikçi planlama, özel malzemeler ve modern tasarım tekniklerini bir araya getiriyor.

Federal Karayolu İdaresi kılavuzlarında da yer alan Hızlandırılmış Köprü İnşaatı yöntemi; yenilikçi planlama, özel malzemeler ve modern tasarım tekniklerini bir araya getiriyor.

Köprünün tamamının basitçe sürüklenmesi yerine, üst yapının büyük bölümlerinin güvenli ve kontrollü bir alanda önceden inşa edilip taşınması mantığına dayanan bu yöntem; hem işçi güvenliğini artırıyor hem de kamu projelerinin hızını maksimuma çıkarıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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