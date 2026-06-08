2026 Dünya Kupası Başlamadan Ronaldo Çıkartması İçin Rekor Fiyat İstendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
11 Haziran’da Meksika’daki tarihi Azteca Stadyumu’nda başlayacak olan 2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kala, heyecan sadece sahada değil koleksiyon dünyasında da zirveye ulaştı. Panini’nin turnuvaya özel ürettiği albümde yer alan altın renkli bir Cristiano Ronaldo çıkartması, ilan sitelerinde tam 10.000 R$ (90.000–92.000 TL bandında) fiyatla listelenerek büyük bir şok dalgası yarattı.
Kuzey Amerika (ABD, Kanada ve Meksika) pazarına özel olarak basılan bu ultra nadir metalik kaplama çıkartma, turnuva arifesinde koleksiyoncuların bir numaralı hedefi haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Piyasa uzmanları, bu astronomik rakamı görenlerin hemen heyecana kapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı paketten çıkan iki çıkartma arasındaki bu devasa fiyat farkının arkasında hem duygusal hem de lojistik sebepler yatıyor:
Madalyonun diğer yüzünde ise bu çılgınlığın geleneksel futbol eğlencesini bitirmediği gerçeği var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın