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2026 Dünya Kupası Başlamadan Ronaldo Çıkartması İçin Rekor Fiyat İstendi

2026 Dünya Kupası Başlamadan Ronaldo Çıkartması İçin Rekor Fiyat İstendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 15:04
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11 Haziran’da Meksika’daki tarihi Azteca Stadyumu’nda başlayacak olan 2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kala, heyecan sadece sahada değil koleksiyon dünyasında da zirveye ulaştı. Panini’nin turnuvaya özel ürettiği albümde yer alan altın renkli bir Cristiano Ronaldo çıkartması, ilan sitelerinde tam 10.000 R$ (90.000–92.000 TL bandında) fiyatla listelenerek büyük bir şok dalgası yarattı.

Kuzey Amerika (ABD, Kanada ve Meksika) pazarına özel olarak basılan bu ultra nadir metalik kaplama çıkartma, turnuva arifesinde koleksiyoncuların bir numaralı hedefi haline geldi.

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Piyasa uzmanları, bu astronomik rakamı görenlerin hemen heyecana kapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Piyasa uzmanları, bu astronomik rakamı görenlerin hemen heyecana kapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

  • Haziran 2026 başı itibarıyla açık artırma platformlarında görülen bu rekor fiyat, satıcıların talep ettiği tutarı gösteriyor. Kart piyasasını takip eden profesyonel siteler, bir ürünün gerçek değerinin ilan fiyatıyla değil, tamamlanmış satışlarla belirlendiğini hatırlatıyor. Yani bu meblağın gerçekten ödenip ödenmeyeceği henüz net değil.

  • Uluslararası Talep: Brezilya ve dünya genelindeki pazar yerlerinde dolaşıma giren bu ilanlar, erişim alanını genişleterek fiyat spekülasyonunu doğrudan körüklüyor.

Aynı paketten çıkan iki çıkartma arasındaki bu devasa fiyat farkının arkasında hem duygusal hem de lojistik sebepler yatıyor:

Aynı paketten çıkan iki çıkartma arasındaki bu devasa fiyat farkının arkasında hem duygusal hem de lojistik sebepler yatıyor:

  • Portekizli efsane Cristiano Ronaldo’nun bu turnuvada 41 yaşında olacağı göz önüne alınırsa, bu organizasyon yıldız oyuncunun son Dünya Kupası olabilir. Bu ihtimal, onunla bağlantılı her nesneye devasa bir manevi ve sembolik değer katıyor.

  • Koleksiyonculuk pazarında sadece 'nadirlik' yetmiyor. Aynı paketten çıkan ve eşit derecede nadir olan başka bir oyuncunun altın çıkartması bu fiyatları göremezken; söz konusu Ronaldo, Messi veya Mbappé gibi bir küresel ikon olduğunda fiyatlar katlanıyor.

Madalyonun diğer yüzünde ise bu çılgınlığın geleneksel futbol eğlencesini bitirmediği gerçeği var.

Madalyonun diğer yüzünde ise bu çılgınlığın geleneksel futbol eğlencesini bitirmediği gerçeği var.

  • Albümü doldurmak isteyen aileler ve taraftarlar için normal çıkartmalar hâlâ sadece birkaç real gibi oldukça makul fiyatlara satılıyor.

  • Büyük kitleler için albüm tamamlamak keyifli bir hobi olmaya devam ederken, bu tarz özel seriler işi tamamen bir 'yatırım ve spekülasyon' alanına dönüştürmek isteyen dar bir meraklı grubuna hitap ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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