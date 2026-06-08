2026 Dünya Kupası Başlamadan Ronaldo Çıkartması İçin Rekor Fiyat İstendi

11 Haziran’da Meksika’daki tarihi Azteca Stadyumu’nda başlayacak olan 2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kala, heyecan sadece sahada değil koleksiyon dünyasında da zirveye ulaştı. Panini’nin turnuvaya özel ürettiği albümde yer alan altın renkli bir Cristiano Ronaldo çıkartması, ilan sitelerinde tam 10.000 R$ (90.000–92.000 TL bandında) fiyatla listelenerek büyük bir şok dalgası yarattı.

Kuzey Amerika (ABD, Kanada ve Meksika) pazarına özel olarak basılan bu ultra nadir metalik kaplama çıkartma, turnuva arifesinde koleksiyoncuların bir numaralı hedefi haline geldi.

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