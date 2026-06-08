Dünyanın En İyi Tatlıları Listesine Türkiye'den 7 Tatlı Birden Girdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oylarıyla şekillenen merakla beklenen “Dünyanın En İyi Tatlıları” listesini yayımladı. Farklı ülkelerin asırlık geleneksel lezzetlerinin kıyasıya yarıştığı listede Türk mutfağı, tam 7 farklı lezzetiyle adeta gövde gösterisi yaptı.
Dünya genelinde büyük ilgi uyandıran sıralamada künefeden baklavaya, dondurmadan sütlaca kadar en sevilen lezzetlerimiz küresel çapta tescillenmiş oldu. İşte dünyanın en iyi tatlıları arasında zirveye oynayan lezzetlerimiz ve sıralamadaki yerleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin ilk sıralarında Portekiz'in meşhur yumurtalı tartları Pastel de Belém ve Pastel de nata yer alırken, onları hemen ardından 3. sırada Antakya Künefesi takip etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep, listeye iki ikonik lezzetiyle adını yazdırdı:
TasteAtlas'ın genişletilmiş listesinde Türk mutfağının geleneksel sütlü ve hamurlu tatlıları da üst sıralarda kendilerine yer buldu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın