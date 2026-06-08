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Yaşam
Dünyanın En İyi Tatlıları Listesine Türkiye'den 7 Tatlı Birden Girdi

Dünyanın En İyi Tatlıları Listesine Türkiye'den 7 Tatlı Birden Girdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 13:24
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Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oylarıyla şekillenen merakla beklenen “Dünyanın En İyi Tatlıları” listesini yayımladı. Farklı ülkelerin asırlık geleneksel lezzetlerinin kıyasıya yarıştığı listede Türk mutfağı, tam 7 farklı lezzetiyle adeta gövde gösterisi yaptı.

Dünya genelinde büyük ilgi uyandıran sıralamada künefeden baklavaya, dondurmadan sütlaca kadar en sevilen lezzetlerimiz küresel çapta tescillenmiş oldu. İşte dünyanın en iyi tatlıları arasında zirveye oynayan lezzetlerimiz ve sıralamadaki yerleri...

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Listenin ilk sıralarında Portekiz'in meşhur yumurtalı tartları Pastel de Belém ve Pastel de nata yer alırken, onları hemen ardından 3. sırada Antakya Künefesi takip etti.

Listenin ilk sıralarında Portekiz'in meşhur yumurtalı tartları Pastel de Belém ve Pastel de nata yer alırken, onları hemen ardından 3. sırada Antakya Künefesi takip etti.

Kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan ve Antakya'nın mutfak mirasını günümüze taşıyan bu eşsiz lezzet, çıtır kadayıf telleri arasına gizlenen tuzsuz Hatay peyniri ve sıcak şerbetiyle dünya gurmelerinden tam not aldı. Künefe, bu başarısıyla listenin en üst sırasındaki Türk tatlısı unvanını da kazandı.

Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep, listeye iki ikonik lezzetiyle adını yazdırdı:

Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep, listeye iki ikonik lezzetiyle adını yazdırdı:

  • 7. Sıra - Fıstıklı Sarma: Gaziantep'te erken hasat edilen fıstıklardan yapılan doğal yeşil renkli fıstık ezmesinin, tek bir yufka yaprağına sarılmasıyla üretilen bu yoğun lezzet, dünyanın en iyi 10 tatlısı arasına girmeyi başardı.

  • 9. Sıra - Gaziantep Baklavası: Osmanlı saray mutfağının Topkapı Sarayı'ndan miras kalan en büyük eseri olan tescilli Antep baklavası, 9. sıradan listeye girerek küresel liderliğini bir kez daha kanıtladı.

TasteAtlas'ın genişletilmiş listesinde Türk mutfağının geleneksel sütlü ve hamurlu tatlıları da üst sıralarda kendilerine yer buldu:

TasteAtlas'ın genişletilmiş listesinde Türk mutfağının geleneksel sütlü ve hamurlu tatlıları da üst sıralarda kendilerine yer buldu:

  • 19. Sıra - Dondurma: Kendine has dokusu ve yoğun kıvamıyla geleneksel dondurmamız dünya listelerinde üst sıralara tırmandı.

  • 46. Sıra - Sütlaç: Hafifliği ve asırlık tarifiyle sütlü tatlılarımızın lideri sütlaç, ilk 50 içerisine girmeyi başardı.

  • 57. Sıra - Kazandibi: Karamelize alt tabakası ve eşsiz kıvamıyla kazandibi, yabancı lezzet eleştirmenlerinin favorilerinden biri oldu.

  • 70. Sıra - Baklava: Gaziantep baklavasının yanı sıra, geleneksel Türk baklavası da genel kategoride ilk 100'deki yerini korudu.

Listede ilk 10 sıra içerisinde Portekiz'in tartları ve Türk lezzetlerinin yanı sıra İngiltere'nin ünlü Kaymaklı Dondurması, İtalya'nın Trentino bölgesine ait Elmalı Strudel'i, Sicilya'nın Antep Fıstıklı Dondurması, Porto Riko'nun hindistan cevizi sütlü pudingi Tembleque ve Fransa'nın ünlü Tatlı Krepleri (Crêpes sucrées) yer alıyor. Ancak Türkiye, ilk 10'a tam 3 tatlı birden sokarak listeye en çok ağırlık koyan ülke olmayı başardı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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