Kalbinizdeki Gizli Sorunu Ortaya Çıkaran 10 Saniyelik Test

Günümüz dünyasında sağlık bilinci her geçen gün artıyor. Akıllı saatlerle adımlarımızı sayıyor, uyku kalitemizi uygulamalarla takip ediyor ve evde tansiyonumuzu düzenli olarak ölçüyoruz. Ancak uzmanlar, en eski, en masrafsız ve en etkili sağlık göstergelerinden birini çoğunlukla gözden kaçırdığımızı belirtiyor: Nabzımız.

Uzmanlara göre nabız kontrolü yapmak, sadece kalbin dakikada kaç kez attığını anlamaktan çok daha fazlası anlamına geliyor. Nabzın ritmi, kalbin o anki çalışma düzeni hakkında hayati ipuçları barındırıyor. Dünya Kalp Ritmi Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan kardiyoloji uzmanları, özellikle sinsi ilerleyen kalp ritim bozukluklarına karşı basit bir yöntem öneriyor: '10 Saniye Kuralı.'

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