Kalbinizdeki Gizli Sorunu Ortaya Çıkaran 10 Saniyelik Test
Günümüz dünyasında sağlık bilinci her geçen gün artıyor. Akıllı saatlerle adımlarımızı sayıyor, uyku kalitemizi uygulamalarla takip ediyor ve evde tansiyonumuzu düzenli olarak ölçüyoruz. Ancak uzmanlar, en eski, en masrafsız ve en etkili sağlık göstergelerinden birini çoğunlukla gözden kaçırdığımızı belirtiyor: Nabzımız.
Uzmanlara göre nabız kontrolü yapmak, sadece kalbin dakikada kaç kez attığını anlamaktan çok daha fazlası anlamına geliyor. Nabzın ritmi, kalbin o anki çalışma düzeni hakkında hayati ipuçları barındırıyor. Dünya Kalp Ritmi Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan kardiyoloji uzmanları, özellikle sinsi ilerleyen kalp ritim bozukluklarına karşı basit bir yöntem öneriyor: '10 Saniye Kuralı.'
En sık rastlanan ritim bozukluklarının başında gelen Atriyal Fibrilasyon (AFib), kalbin üst odacıklarının alt odacıklarla uyumsuz ve düzensiz bir şekilde kasılmasıyla ortaya çıkıyor.
Evde 10 Saniyede Nabız Testi Nasıl Yapılır?
Uzmanlar, evde yapılan bu kontrolün kesinlikle tıbbi bir teşhis yerine geçmediğinin altını çiziyor.
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