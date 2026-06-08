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Sağlık
Kalbinizdeki Gizli Sorunu Ortaya Çıkaran 10 Saniyelik Test

Kalbinizdeki Gizli Sorunu Ortaya Çıkaran 10 Saniyelik Test

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 12:09
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Günümüz dünyasında sağlık bilinci her geçen gün artıyor. Akıllı saatlerle adımlarımızı sayıyor, uyku kalitemizi uygulamalarla takip ediyor ve evde tansiyonumuzu düzenli olarak ölçüyoruz. Ancak uzmanlar, en eski, en masrafsız ve en etkili sağlık göstergelerinden birini çoğunlukla gözden kaçırdığımızı belirtiyor: Nabzımız.

Uzmanlara göre nabız kontrolü yapmak, sadece kalbin dakikada kaç kez attığını anlamaktan çok daha fazlası anlamına geliyor. Nabzın ritmi, kalbin o anki çalışma düzeni hakkında hayati ipuçları barındırıyor. Dünya Kalp Ritmi Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan kardiyoloji uzmanları, özellikle sinsi ilerleyen kalp ritim bozukluklarına karşı basit bir yöntem öneriyor: '10 Saniye Kuralı.'

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En sık rastlanan ritim bozukluklarının başında gelen Atriyal Fibrilasyon (AFib), kalbin üst odacıklarının alt odacıklarla uyumsuz ve düzensiz bir şekilde kasılmasıyla ortaya çıkıyor.

En sık rastlanan ritim bozukluklarının başında gelen Atriyal Fibrilasyon (AFib), kalbin üst odacıklarının alt odacıklarla uyumsuz ve düzensiz bir şekilde kasılmasıyla ortaya çıkıyor.

Bu durumun en tehlikeli yanı ise her zaman belirgin bir sinyal vermemesi.

Bazı hastalar göğüste çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi veya ani halsizlik hissetse de birçok kişi hiçbir belirti yaşamadan günlük hayatına devam edebiliyor. Ancak tedavi edilmeyen bu düzensizlik; kalp içinde kan pıhtısı oluşmasına, bu pıhtının beyne sıçramasıyla inme (felç) riskinin ciddi oranda artmasına ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor.

Evde 10 Saniyede Nabız Testi Nasıl Yapılır?

Evde 10 Saniyede Nabız Testi Nasıl Yapılır?

Uzmanlar, bu gizli tehlikeyi erkenden fark edebilmek için evde kendi kendinize yapabileceğiniz son derece basit bir yöntem öneriyor. Herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan, sadece 10 saniyenizi ayırarak şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Konumu Bulun: İşaret ve orta parmağınızı, diğer elinizin bileğinin iç kısmına, başparmağınızın hemen altındaki hizaya yerleştirin.

  • Ritme Odaklanın: Nabzınızı hissettiğinizde yaklaşık 10 saniye boyunca vuruşları dinleyin.

  • Düzeni Kontrol Edin: Vuruşların düzenli bir saat tıkırtısı gibi ritmik mi, yoksa düzensiz, kesik kesik veya ani sıçramalı mı olduğunu anlamaya çalışın.

Normal bir nabzın sabit ve düzenli bir ritimde olması beklenir. Eğer vuruşlar arasında belirgin bir dengesizlik veya tekleme hissediyorsanız, bu durum bir uzmana danışmanız gerektiğinin erken bir işareti olabilir.

Uzmanlar, evde yapılan bu kontrolün kesinlikle tıbbi bir teşhis yerine geçmediğinin altını çiziyor.

Uzmanlar, evde yapılan bu kontrolün kesinlikle tıbbi bir teşhis yerine geçmediğinin altını çiziyor.

Bunu, bir otomobilin panelinde yanan arıza lambasına benzetmek mümkün. Lamba size sorunun tam olarak ne olduğunu söylemez ancak yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu ve kontrol edilmesi gerektiğini fısıldar. Nabızdaki düzensizliği fark etmek de doktora başvurmak için en güçlü erken uyarı mekanizmalarından biridir.

Kimler Daha Fazla Dikkat Etmeli?

Kimler Daha Fazla Dikkat Etmeli?

Ritim bozuklukları her yaşta görülebilse de özellikle belirli risk gruplarında bu risk katlanarak artıyor. İlerleyen yaş başta olmak üzere; yüksek tansiyon, diyabet (şeker hastalığı), obezite, mevcut kalp hastalıkları ve hareketsiz (sedanter) bir yaşam tarzına sahip olan bireylerin nabız ritimlerine çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Unutmayın; kalp her zaman yüksek sesle bağırmaz, bazen düzensiz bir tıkırtıyla fısıldar. Gün içinde ayıracağınız sadece 10 saniye, gelecekteki büyük sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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