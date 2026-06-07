306 Bin Tonluk İki Dev Gemiyi Denize İndirerek Dünya Rekoru Kırdılar
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Küresel deniz taşımacılığı ve gemi inşa sektöründe kartlar yeniden dağıtılıyor. Çin'in Liaoning eyaletindeki Dalian şehrinde bulunan Hengli Tersanesi, denizcilik tarihine geçecek devasa bir operasyona imza attı. Tersane, her biri 306 bin ton taşıma kapasitesine sahip olan Evros ve Acheloos adlı iki dev süper tankeri (VLCC) için aynı gün resmi isim verme töreni düzenleyerek teslimatını gerçekleştirdi.
Gemi inşa sektöründe ezber bozan bu eş zamanlı teslimat, üretim kapasitesi ve endüstriyel koordinasyon açısından yeni bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.
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Yunanistan merkezli şirket için inşa edilen bu iki dev ham petrol tankeri, sadece aynı anda teslim edilmeleriyle değil, hızıyla da sektörü şaşırttı.
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Uluslararası rotalarda büyük hacimli sıvı kargo taşımak üzere tasarlanan Evros ve Acheloos modelleri, deniz mühendisliğinin sınırlarını zorluyor.
Deniz taşımacılığının küresel karbon emisyonlarındaki payı tartışılmaya devam ederken, bu iki yeni nesil gemi birer mühendislik vitrini olarak öne çıkıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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