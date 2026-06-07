306 Bin Tonluk İki Dev Gemiyi Denize İndirerek Dünya Rekoru Kırdılar

Küresel deniz taşımacılığı ve gemi inşa sektöründe kartlar yeniden dağıtılıyor. Çin'in Liaoning eyaletindeki Dalian şehrinde bulunan Hengli Tersanesi, denizcilik tarihine geçecek devasa bir operasyona imza attı. Tersane, her biri 306 bin ton taşıma kapasitesine sahip olan Evros ve Acheloos adlı iki dev süper tankeri (VLCC) için aynı gün resmi isim verme töreni düzenleyerek teslimatını gerçekleştirdi.

Gemi inşa sektöründe ezber bozan bu eş zamanlı teslimat, üretim kapasitesi ve endüstriyel koordinasyon açısından yeni bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

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