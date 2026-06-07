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306 Bin Tonluk İki Dev Gemiyi Denize İndirerek Dünya Rekoru Kırdılar

306 Bin Tonluk İki Dev Gemiyi Denize İndirerek Dünya Rekoru Kırdılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 15:48
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Küresel deniz taşımacılığı ve gemi inşa sektöründe kartlar yeniden dağıtılıyor. Çin'in Liaoning eyaletindeki Dalian şehrinde bulunan Hengli Tersanesi, denizcilik tarihine geçecek devasa bir operasyona imza attı. Tersane, her biri 306 bin ton taşıma kapasitesine sahip olan Evros ve Acheloos adlı iki dev süper tankeri (VLCC) için aynı gün resmi isim verme töreni düzenleyerek teslimatını gerçekleştirdi.

Gemi inşa sektöründe ezber bozan bu eş zamanlı teslimat, üretim kapasitesi ve endüstriyel koordinasyon açısından yeni bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

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Yunanistan merkezli şirket için inşa edilen bu iki dev ham petrol tankeri, sadece aynı anda teslim edilmeleriyle değil, hızıyla da sektörü şaşırttı.

Yunanistan merkezli şirket için inşa edilen bu iki dev ham petrol tankeri, sadece aynı anda teslim edilmeleriyle değil, hızıyla da sektörü şaşırttı.

Gemi inşa şirketi, gemileri sözleşmede belirtilen tarihten tam üç ay önce tamamlayarak lojistik dünyasında güven tazeledi. Gecikmelerin milyonlarca dolarlık zararlara yol açtığı küresel pazarda, bu erken teslimat Çin tersanelerinin üretim gücünü bir kez daha kanıtladı.

Uluslararası rotalarda büyük hacimli sıvı kargo taşımak üzere tasarlanan Evros ve Acheloos modelleri, deniz mühendisliğinin sınırlarını zorluyor.

Uluslararası rotalarda büyük hacimli sıvı kargo taşımak üzere tasarlanan Evros ve Acheloos modelleri, deniz mühendisliğinin sınırlarını zorluyor.

Dev tankerlerin teknik özellikleri ise şöyle:

  • Uzunluk: 332,8 metre (Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde)

  • Genişlik: 60 metre

  • Su Çekimi: 30 metre

  • Hizmet Hızı: 14,5 knot

Şirketin genel müdür yardımcısı Wang Lei: 'Aynı gün iki VLCC sınıfı süper tankerin isimlendirilmesi ve teslim edilmesi gemi inşa sektöründe yeni bir dünya rekorudur. Bu olay şirketimiz ve ülkemiz için sembolik bir dönüm noktasıdır.'

Deniz taşımacılığının küresel karbon emisyonlarındaki payı tartışılmaya devam ederken, bu iki yeni nesil gemi birer mühendislik vitrini olarak öne çıkıyor.

Deniz taşımacılığının küresel karbon emisyonlarındaki payı tartışılmaya devam ederken, bu iki yeni nesil gemi birer mühendislik vitrini olarak öne çıkıyor.

Üretici firmaya göre, 'daha büyük yük ve daha düşük tüketim' mottosuyla geliştirilen tankerler, gelişmiş kükürt giderme ve azot giderme teknolojilerine sahip.

Geleneksel tankerlere kıyasla çok daha düşük yakıt tüketen ve tanklarında daha fazla yük kapasitesi sunan bu devlerin uluslararası sert çevre düzenlemelerine uyum sağladığı belirtiliyor.

Bu tarihi operasyon, Çin'in ağır sanayi merkezi olan Dalian’daki Changxing Adası'nda gerçekleşti. Fiyat, teknoloji ve teslim süresi gibi kritik kriterlerde rakiplerine gözdağı veren Çin gemi inşa sektörü, dev gemileri yeni nesil çevresel taleplere adapte etme konusunda küresel liderliğini pekiştirmiş oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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