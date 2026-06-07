article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Donmuş Tereyağını Dakikalar İçinde Yumuşatan Yöntem

Donmuş Tereyağını Dakikalar İçinde Yumuşatan Yöntem

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aniden canınız bir kurabiye çekti ya da kahvaltıda taze ekmeğin üzerine tereyağı sürmek istediniz. Ancak o da ne? Tereyağı buzluktan yeni çıkmış, taş gibi sert! Mutfakta en sık yaşanan krizlerden biri olan bu duruma karşı hemen mikrodalgaya sarılıyorsanız durun. Çünkü mikrodalga tereyağını yumuşatmak yerine sıvı hale getirerek tariflerinizin kimyasını bozabilir.

Neyse ki saatlerce beklemek istemeyenler için mutfakta harikalar yaratan, tamamen pratik bir çözüm var: Sıcak kap ya da bardak yöntemi...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Normal şartlarda tereyağının ideal sürülebilir kıvama gelmesi için oda sıcaklığında 1-2 saat beklemesi gerekir.

Normal şartlarda tereyağının ideal sürülebilir kıvama gelmesi için oda sıcaklığında 1-2 saat beklemesi gerekir.

Aceleyle yapılan mikrodalga operasyonları ise genellikle hüsranla biter; tereyağının dışı sıvıya dönüşürken içi hala sert kalır.

Bu pratik hile ise tereyağını doğrudan ateşe veya ısıya maruz bırakmadan, kontrollü bir ısı transferi yaratarak sadece birkaç dakikada ideal kıvama getiriyor.

Bu yöntemi uygulamak için evdeki derin bir cam kase, bardak veya büyük bir metal kap yeterli.

Bu yöntemi uygulamak için evdeki derin bir cam kase, bardak veya büyük bir metal kap yeterli.

İşte izlemeniz gereken adımlar:

  • Derin bir cam veya metal kabın içerisine kaynar su doldurun ve kabın ısınması için birkaç dakika bekleyin. (Plastik kaplar ısıyı iyi tutmadığı için metal veya cam tercih edilmelidir.)

  • İyice ısınan kabın içindeki suyu tamamen dökün ve kabı kurulayın.

  • Sert tereyağını bir tabağa koyun. Sıcak kabı ters çevirerek tereyağının üzerine kapatın.

Kabın içinde hapsolan sıcak hava, küçük bir sera etkisi yaratır. Bu sıcaklık doğrudan tereyağına temas etmediği için yağı eritmez; ancak dış yüzeyinden başlayarak içeriye doğru kontrollü bir şekilde yumuşamasını sağlar.

Yöntem oldukça basit olsa da dikkat edilmesi gereken birkaç küçük püf noktası bulunuyor:

Yöntem oldukça basit olsa da dikkat edilmesi gereken birkaç küçük püf noktası bulunuyor:

  • Tereyağını kabın altında çok uzun süre bırakmayın. Genellikle birkaç dakika içinde ideal sürülebilir kıvama gelecektir.

  • Amacımız tereyağını eritmek değil, sadece yumuşatmak. Eğer kap çok sıcak olursa yağ kısmen eriyebilir, bu yüzden süreci göz ucuyla takip etmekte fayda var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın