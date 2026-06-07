Donmuş Tereyağını Dakikalar İçinde Yumuşatan Yöntem

Aniden canınız bir kurabiye çekti ya da kahvaltıda taze ekmeğin üzerine tereyağı sürmek istediniz. Ancak o da ne? Tereyağı buzluktan yeni çıkmış, taş gibi sert! Mutfakta en sık yaşanan krizlerden biri olan bu duruma karşı hemen mikrodalgaya sarılıyorsanız durun. Çünkü mikrodalga tereyağını yumuşatmak yerine sıvı hale getirerek tariflerinizin kimyasını bozabilir.

Neyse ki saatlerce beklemek istemeyenler için mutfakta harikalar yaratan, tamamen pratik bir çözüm var: Sıcak kap ya da bardak yöntemi...

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