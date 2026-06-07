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Sadece 5 Kişilik Ailenin Yaşadığı 27 Katlı Bu Gökdelende 600 Personel Çalışıyor

Sadece 5 Kişilik Ailenin Yaşadığı 27 Katlı Bu Gökdelende 600 Personel Çalışıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 12:14
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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Reliance Industries Yönetim Kurulu Başkanı Mukesh Ambani'nin Hindistan'daki evi, lüksün ve ihtişamın tanımını yeniden yazıyor. Mumbai silüetine hakim olan, 27 katlı ve 570 metre yüksekliğindeki 'Antilia' isimli bu özel malikanede sadece 5 kişilik Ambani ailesi yaşıyor. Bu devasa gökdelenin kusursuz işlemesi ve ailenin konforu için ise tam 600 kişilik dev bir personel ordusu 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

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Hindistan'ın "Milyarderler Sokağı" olarak bilinen Güney Mumbai'deki Altamount Caddesi'nde yer alan Antilia, dünyanın en pahalı özel konutu ünvanına sahip.

Hindistan'ın "Milyarderler Sokağı" olarak bilinen Güney Mumbai'deki Altamount Caddesi'nde yer alan Antilia, dünyanın en pahalı özel konutu ünvanına sahip.

Atlantik Okyanusu'ndaki efsanevi bir adadan ismini alan bu yapının inşasının yaklaşık 1-2 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Emlak trendlerine göre metrekare fiyatının 100.000 rupiye kadar çıktığı bu bölgede, Ambani’nin evi tam 400.000 metrekarelik devasa bir alana yayılmış durumda.

Chicago merkezli mimarlık firması Perkins and Will tarafından tasarlanan, inşasını ise Avustralya merkezli Leighton Holdings'in üstlendiği gökdelen, mimari açıdan da bir mühendislik harikası. Toplamda 27 katlı olan binanın her bir katı, ekstra yüksek tavanları nedeniyle normal iki katlı bir bina yüksekliğine sahip. Bu durum binayı dışarıdan bakıldığında neredeyse 50-60 katlı bir gökdelen gibi gösteriyor. Ayrıca Antilia, Richter ölçeğine göre 8 şiddetindeki bir depreme bile dayanabilecek şekilde inşa edilmiş.

Tasarımı lotus çiçeği ve güneşten esinlenerek şekillendirilen binanın en üstteki 6 katı, tamamen Ambani ailesinin özel yaşam alanı olarak ayrılmış durumda.

Tasarımı lotus çiçeği ve güneşten esinlenerek şekillendirilen binanın en üstteki 6 katı, tamamen Ambani ailesinin özel yaşam alanı olarak ayrılmış durumda.

Gökdelenin içinde bir ailenin yaşayacağını hayal etmek zor olsa da Antilia'nın sunduğu olanaklar bir şehri aratmıyor:

  • Devasa bir geleneksel tapınak ve çok sayıda lüks misafir süiti,

  • Metropolün ortasında nefes aldıran asma bahçeler ve çatı katında helikopter pistleri,

  • Özel bir güzellik salonu, dondurma salonu ve aynı anda 50 kişiyi ağırlayabilen ultra lüks bir sinema salonu.

Mukesh Ambani'nin bilinen en büyük tutkularından biri de hız ve lüks araçlar.

Mukesh Ambani'nin bilinen en büyük tutkularından biri de hız ve lüks araçlar.

Binanın tam 6 katı, ailenin milyonlarca dolar değerindeki lüks araç filosuna ev sahipliği yapıyor. Garajda Mercedes Benz Maybach, Ferrari, Bentley, Tesla ve Rolls Royce gibi markaların en nadide modellerinin de aralarında bulunduğu tam 168 araçlık bir park alanı yer alıyor. Üstelik ailenin araçları dışarıya muhtaç olmasın diye, Antilia’nın 7. katında tamamen kendilerine ait özel bir araç servis istasyonu da bulunuyor.

Mumbai'nin bunaltıcı, kirli ve yoğun yaz sıcağı, milyarder aile için hiçbir sorun teşkil etmiyor.

Mumbai'nin bunaltıcı, kirli ve yoğun yaz sıcağı, milyarder aile için hiçbir sorun teşkil etmiyor.

Konağın içinde, ailenin serinlemesi ve kış atmosferini yaşaması için özel bir 'Kar Odası' tasarlanmış.

Bu sıra dışı odanın duvarlarından içeriye yapay kar taneleri püskürtülüyor ve Ambani ailesi Hindistan'ın göbeğinde diledikleri an kış masalını yaşayabiliyor.

Bu sıra dışı odanın duvarlarından içeriye yapay kar taneleri püskürtülüyor ve Ambani ailesi Hindistan'ın göbeğinde diledikleri an kış masalını yaşayabiliyor.

Tasarımı, maliyeti ve sunduğu akılalmaz lüks yaşam standartlarıyla Antilia, sadece Hindistan'ın değil, tüm dünyanın en ikonik ve en çok konuşulan yapısı olmaya devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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