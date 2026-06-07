Sadece 5 Kişilik Ailenin Yaşadığı 27 Katlı Bu Gökdelende 600 Personel Çalışıyor
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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Reliance Industries Yönetim Kurulu Başkanı Mukesh Ambani'nin Hindistan'daki evi, lüksün ve ihtişamın tanımını yeniden yazıyor. Mumbai silüetine hakim olan, 27 katlı ve 570 metre yüksekliğindeki 'Antilia' isimli bu özel malikanede sadece 5 kişilik Ambani ailesi yaşıyor. Bu devasa gökdelenin kusursuz işlemesi ve ailenin konforu için ise tam 600 kişilik dev bir personel ordusu 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.
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Hindistan'ın "Milyarderler Sokağı" olarak bilinen Güney Mumbai'deki Altamount Caddesi'nde yer alan Antilia, dünyanın en pahalı özel konutu ünvanına sahip.
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Tasarımı lotus çiçeği ve güneşten esinlenerek şekillendirilen binanın en üstteki 6 katı, tamamen Ambani ailesinin özel yaşam alanı olarak ayrılmış durumda.
Mukesh Ambani'nin bilinen en büyük tutkularından biri de hız ve lüks araçlar.
Mumbai'nin bunaltıcı, kirli ve yoğun yaz sıcağı, milyarder aile için hiçbir sorun teşkil etmiyor.
Bu sıra dışı odanın duvarlarından içeriye yapay kar taneleri püskürtülüyor ve Ambani ailesi Hindistan'ın göbeğinde diledikleri an kış masalını yaşayabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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