Sadece 5 Kişilik Ailenin Yaşadığı 27 Katlı Bu Gökdelende 600 Personel Çalışıyor

Atlantik Okyanusu'ndaki efsanevi bir adadan ismini alan bu yapının inşasının yaklaşık 1-2 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Emlak trendlerine göre metrekare fiyatının 100.000 rupiye kadar çıktığı bu bölgede, Ambani’nin evi tam 400.000 metrekarelik devasa bir alana yayılmış durumda.

Chicago merkezli mimarlık firması Perkins and Will tarafından tasarlanan, inşasını ise Avustralya merkezli Leighton Holdings'in üstlendiği gökdelen, mimari açıdan da bir mühendislik harikası. Toplamda 27 katlı olan binanın her bir katı, ekstra yüksek tavanları nedeniyle normal iki katlı bir bina yüksekliğine sahip. Bu durum binayı dışarıdan bakıldığında neredeyse 50-60 katlı bir gökdelen gibi gösteriyor. Ayrıca Antilia, Richter ölçeğine göre 8 şiddetindeki bir depreme bile dayanabilecek şekilde inşa edilmiş.