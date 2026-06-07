Psikologlar Listeledi: Gizliden Gizliye Mutsuz Bir Evlilik Yaşayanların Sürekli Kullandığı 6 Cümle

İlk bakışta olgun bir kabulleniş gibi görünen bu cümle, aslında bir omuz silkme ve derin bir hayal kırıklığı gizler. 'Herkes kavga eder, herkes sıkılır' diyerek kendinizi teselli etmeye çalışıyorsanız, işlerin daha iyiye gideceğine olan inancınızı kaybetmiş olabilirsiniz.

2. 'Önemli bir şey değil, sadece abartıyorum.'

Partnerinizin gözlerini devirmesinden veya size 'dramatik' demesinden korktuğunuz için kendi duygularınızı küçümsemeye başlarsınız. Dışarıdan sakin ve sorunsuz görünürken, içinizde görünmez ve değersiz hissedersiniz. Oysa duygularınız abartı değil; tutulmayan sözler veya sevgi eksikliği gibi ciddiye alınması gereken bir kalıba işaret eden önemli sinyallerdir.