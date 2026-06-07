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Psikologlar Listeledi: Gizliden Gizliye Mutsuz Bir Evlilik Yaşayanların Sürekli Kullandığı 6 Cümle

Psikologlar Listeledi: Gizliden Gizliye Mutsuz Bir Evlilik Yaşayanların Sürekli Kullandığı 6 Cümle

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 10:18
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Bir evlilikte veya ilişkide işlerin yolunda gitmediğini, bunu kendinize sesli olarak itiraf etmeden çok önce hissedebilirsiniz. Psikologlara göre, mutsuzluk her zaman büyük kavgalarla değil, günlük hayatta kurulan son derece masum ve kibar görünen 'fısıltılı' cümlelerle kendini ele veriyor. 

İşte farkında olmadan kurduğunuz o 6 tehlikeli cümle ve arkasındaki psikolojik gerçekler...

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Uzmanlar, eşiniz ve birlikte geçirdiğiniz hayat hakkında konuşma şeklinizin, ilişki memnuniyetinizle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, eşiniz ve birlikte geçirdiğiniz hayat hakkında konuşma şeklinizin, ilişki memnuniyetinizle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Kelimeleriniz, gerçekte ne hissettiğinizi sizden önce dünyaya haykırıyor olabilir. Eğer kendinizi veya eşinizi suçlamadan, ilişkinizin nazik bir ilgiye ihtiyacı olup olmadığını anlamak istiyorsanız, dilinize dolanan bu 6 ifadeye dikkat etmelisiniz:

1. "Sanırım ilişkiler böyledir işte."

1. "Sanırım ilişkiler böyledir işte."

İlk bakışta olgun bir kabulleniş gibi görünen bu cümle, aslında bir omuz silkme ve derin bir hayal kırıklığı gizler. 'Herkes kavga eder, herkes sıkılır' diyerek kendinizi teselli etmeye çalışıyorsanız, işlerin daha iyiye gideceğine olan inancınızı kaybetmiş olabilirsiniz. 

2. 'Önemli bir şey değil, sadece abartıyorum.'

Partnerinizin gözlerini devirmesinden veya size 'dramatik' demesinden korktuğunuz için kendi duygularınızı küçümsemeye başlarsınız. Dışarıdan sakin ve sorunsuz görünürken, içinizde görünmez ve değersiz hissedersiniz. Oysa duygularınız abartı değil; tutulmayan sözler veya sevgi eksikliği gibi ciddiye alınması gereken bir kalıba işaret eden önemli sinyallerdir.

3. "Ne olursa olsun, artık önemi yok."

3. "Ne olursa olsun, artık önemi yok."

Bu cümle, ilişkide pes etmiş birinin sesidir. Eskiden saatlerce süren tartışmaların yerini alan bu bitkin sessizlik, bir ilerleme değil, tam aksine 'Artık denemeye bile değmeyecek kadar duyulmuyorum' düşüncesinin ürünüdür. İhtiyaçlarınızı sürekli içinize atmak, zamanla sessiz bir kırgınlığa ve duygusal kopuşa yol açar.

4. 'Bu konuda konuşmak istemiyorum.'

Elbette bazen sadece yorgun olabilirsiniz. Ancak bu cümle hassas konularda bir kalkan haline geldiyse, ilişkide kendinizi güvensiz ve yıpranmış hissediyorsunuz demektir. Geçmişteki her konuşmanın tartışmaya dönmesinden kaçmak için kullanılan bu ifade, aslında içten içe 'Konuşmanın hiçbir şeyi değiştireceğine inanmıyorum' anlamına gelir ki bu tek başına taşınması çok ağır bir yüktür.

5. "Başkalarının durumu daha kötü, minnettar olmalıyım."

5. "Başkalarının durumu daha kötü, minnettar olmalıyım."

Minnettarlık harika bir duygudur ancak kendi acınızı susturmak ve bastırmak için 'Başkaları ne durumda' kıyaslaması yapıyorsanız, bu kendinizi manipüle etmektir. Eşinizin acımasız olmaması ya da iyi bir evinizin olması, yalnız veya sevgisiz hissetmeye hakkınız olmadığı anlamına gelmez. Bir ilişkide ölçüt 'en kötü senaryo' olmamalıdır; duygusal bağ, saygı ve kaliteli zaman herkesin hakkıdır.

6. 'Artık umurumda bile değil.'

Genellikle partnerinizin eskiden kıyameti koparacağınız bir hatası karşısında hafif bir kahkahayla birlikte söylenir. İşte tehlike tam olarak bu kahkahada saklıdır! Öfkeli olmak, hâlâ o ilişkinin içinde olduğunuzu, yatırım yaptığınızı ve umudunuzun olduğunu gösterir. Öfkenin yerini alan omuz silkme ise umut tükendiğinde geriye kalandır. Birçok ilişki, taraflar itiraf etmeden çok önce tam bu aşamada zihnen sona erer.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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