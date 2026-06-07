Psikologlar Listeledi: Gizliden Gizliye Mutsuz Bir Evlilik Yaşayanların Sürekli Kullandığı 6 Cümle
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Bir evlilikte veya ilişkide işlerin yolunda gitmediğini, bunu kendinize sesli olarak itiraf etmeden çok önce hissedebilirsiniz. Psikologlara göre, mutsuzluk her zaman büyük kavgalarla değil, günlük hayatta kurulan son derece masum ve kibar görünen 'fısıltılı' cümlelerle kendini ele veriyor.
İşte farkında olmadan kurduğunuz o 6 tehlikeli cümle ve arkasındaki psikolojik gerçekler...
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Uzmanlar, eşiniz ve birlikte geçirdiğiniz hayat hakkında konuşma şeklinizin, ilişki memnuniyetinizle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.
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1. "Sanırım ilişkiler böyledir işte."
3. "Ne olursa olsun, artık önemi yok."
5. "Başkalarının durumu daha kötü, minnettar olmalıyım."
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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