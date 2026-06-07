Fenerbahçe 2026 Başkanlık Seçimi Yeri ve Saati: Fenerbahçe Yeni Başkanı Kim Oldu? İşte Adaylar...
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde nefesler tutuldu, milyonlarca taraftarın ve kongre üyelerinin gözü kulağı Ülker Stadyumu'na çevrildi. Sarı-lacivertli camia, kulübün geleceğini şekillendirecek tarihi 92. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için sandık başına gidiyor. Mevcut başkan Sadettin Saran liderliğindeki yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilen bu kritik seçim, arama motorlarında en çok aratılan konular listesinde zirveye yerleşti. Peki; Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, bugün mü? FB başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim oldu?
İşte FB başkan adayları ve tarihi kongreye dair tüm detaylar...
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FB Başkanlık Seçimi Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?
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2026 Fenerbahçe Başkan Adayları Kimler?
Fenerbahçe Başkanı Kim Oldu?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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