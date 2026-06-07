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Fenerbahçe 2026 Başkanlık Seçimi Yeri ve Saati: Fenerbahçe Yeni Başkanı Kim Oldu? İşte Adaylar...

Fenerbahçe 2026 Başkanlık Seçimi Yeri ve Saati: Fenerbahçe Yeni Başkanı Kim Oldu? İşte Adaylar...

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 09:34
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde nefesler tutuldu, milyonlarca taraftarın ve kongre üyelerinin gözü kulağı Ülker Stadyumu'na çevrildi. Sarı-lacivertli camia, kulübün geleceğini şekillendirecek tarihi 92. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için sandık başına gidiyor. Mevcut başkan Sadettin Saran liderliğindeki yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilen bu kritik seçim, arama motorlarında en çok aratılan konular listesinde zirveye yerleşti. Peki; Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, bugün mü? FB başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim oldu? 

İşte FB başkan adayları ve tarihi kongreye dair tüm detaylar...

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FB Başkanlık Seçimi Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

FB Başkanlık Seçimi Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

Genel kurul sürecinde oy verme işlemi Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Kulübün geleceğine yön verecek olan oy kullanma süreci saat 17.00’de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçilecek.

2026 Fenerbahçe Başkan Adayları Kimler?

2026 Fenerbahçe Başkan Adayları Kimler?

Mevcut başkan Sadettin Saran'ın yeniden aday olmadığı bu olağanüstü kongre sürecinde, Yüksek Divan Kurulu'na resmi başvurularını ve gerekli üye imzalarını teslim eden iki güçlü ve iddialı isim başkanlık koltuğu için yarışıyor. İşte FB başkan adayları listesi:

Fenerbahçe Başkanı Kim Oldu?

Fenerbahçe Başkanı Kim Oldu?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı 92. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi pazar günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanacak. Sandıkların kapanması ve resmi oy sayım sürecinin ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim oldu sorusu yanıt bulacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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