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Bu Yaz Balkonlara Alüminyum Folyo Bağlayın Çağrısı Yapıldı

Bu Yaz Balkonlara Alüminyum Folyo Bağlayın Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 08:29
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte balkonlarımız rengarenk çiçeklerle ve gökyüzünün neşeli misafirleriyle şenleniyor. Ancak güvercin dostlarımızın sevimli ziyaretleri, bazen balkon temizliği ve hijyen açısından zor anlar yaşatabiliyor. Onların doğal yaşamına hiçbir zarar vermeden, sevgimizi koruyarak ortak alanlarımızı ayırmanın en pratik yolu ise mutfağımızdaki alüminyum folyolardan geçiyor.

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Pek çok doğasever, özellikle soğuk kış günlerinde minik kuşları beslemek için balkonlarına yemlikler koyarak onlara kucak açıyor.

Pek çok doğasever, özellikle soğuk kış günlerinde minik kuşları beslemek için balkonlarına yemlikler koyarak onlara kucak açıyor.

Yaz aylarında ise güvercinlerin sıklaşan ziyaretleri, arkalarında bıraktıkları küçük izler nedeniyle bazen balkon keyfini biraz gölgeleyebiliyor. Bitkilerin sağlığı ve yaşam alanlarımızın hijyeni için kuş dostlarımızı incitmeden alternatif alanlara yönlendirmenin yollarını uzmanlar paylaşıyor.

Çözüm, onları korkutmak değil, sadece görsel oyunlarla ilgilerini başka yöne çekmektir.

Çözüm, onları korkutmak değil, sadece görsel oyunlarla ilgilerini başka yöne çekmektir.

Uzmanların hem bütçe dostu hem de tamamen zararsız olduğu için önerdiği yöntemlerin başında alüminyum folyo geliyor. Mutfaktaki folyodan keseceğiniz uzun şeritleri balkona asarak bir rüzgar çanı etkisi yaratabilirsiniz.

Rüzgarda hafifçe dalgalanan folyo şeritleri, güneş ışığını yansıtarak estetik bir ışık oyunu oluşturur. Kuş dostlarımız bu parıltılı hareketleri gördüklerinde, buranın bir iniş alanı için uygun olmadığını düşünerek rotalarını başka ağaçlara veya çatılara çevirirler.

Güvercinler oldukça zeki canlılardır, bu yüzden zamanla bu ışık oyunlarına alışabilirler.

Güvercinler oldukça zeki canlılardır, bu yüzden zamanla bu ışık oyunlarına alışabilirler.

Onların merakını canlı tutmak ve alanı paylaşmamak için şu tatlı yöntemleri de dönüşümlü olarak deneyebilirsiniz:

  • Artık kullanılmayan eski CD'leri bir misinayla balkona asarak hem nostaljik bir hava yakalayabilir hem de güneş ışınlarının tatlı yansımalarıyla kuşları uzak tutabilirsiniz.

  • Saksıların arasına yerleştireceğiniz renkli çocuk yel değirmenleri veya parıltılı süs topları, rüzgarla birlikte hareket ederek balkona hareketli ve sevimli bir savunma sistemi kazandırır.

  • Güvercinlerin doğada mesafeli durmayı tercih ettiği karga veya baykuş gibi kuşların plastik maketlerini balkona koyabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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