Bu Yaz Balkonlara Alüminyum Folyo Bağlayın Çağrısı Yapıldı

Uzmanların hem bütçe dostu hem de tamamen zararsız olduğu için önerdiği yöntemlerin başında alüminyum folyo geliyor. Mutfaktaki folyodan keseceğiniz uzun şeritleri balkona asarak bir rüzgar çanı etkisi yaratabilirsiniz.

Rüzgarda hafifçe dalgalanan folyo şeritleri, güneş ışığını yansıtarak estetik bir ışık oyunu oluşturur. Kuş dostlarımız bu parıltılı hareketleri gördüklerinde, buranın bir iniş alanı için uygun olmadığını düşünerek rotalarını başka ağaçlara veya çatılara çevirirler.