Bu Yaz Balkonlara Alüminyum Folyo Bağlayın Çağrısı Yapıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte balkonlarımız rengarenk çiçeklerle ve gökyüzünün neşeli misafirleriyle şenleniyor. Ancak güvercin dostlarımızın sevimli ziyaretleri, bazen balkon temizliği ve hijyen açısından zor anlar yaşatabiliyor. Onların doğal yaşamına hiçbir zarar vermeden, sevgimizi koruyarak ortak alanlarımızı ayırmanın en pratik yolu ise mutfağımızdaki alüminyum folyolardan geçiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok doğasever, özellikle soğuk kış günlerinde minik kuşları beslemek için balkonlarına yemlikler koyarak onlara kucak açıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çözüm, onları korkutmak değil, sadece görsel oyunlarla ilgilerini başka yöne çekmektir.
Güvercinler oldukça zeki canlılardır, bu yüzden zamanla bu ışık oyunlarına alışabilirler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın