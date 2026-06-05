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Helikopterle Gökyüzünden 700 Bin Tane Yağdırdılar: Bölgenin Kaderini Değiştirecek

Helikopterle Gökyüzünden 700 Bin Tane Yağdırdılar: Bölgenin Kaderini Değiştirecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 16:36
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Brezilya’nın Paraná eyaletinde, kaçak avcılar tarafından yağmalanan Atlantik Ormanı’nı korumak ve yeniden canlandırmak için hafızalardan silinmeyecek bir restorasyon operasyonuna imza atıldı. Çevre suçlarının hedefi olan koruma bölgelerine, helikopterlerle tam 700 bin adet nesli tükenme tehlikesindeki Juçara palmiyesi tohumu havadan bırakıldı.

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Paraná Su ve Toprak Enstitüsü Hava Operasyonları Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon, doğa sömürüsüne karşı teknolojik ve stratejik bir yanıt niteliği taşıyor.

Paraná Su ve Toprak Enstitüsü Hava Operasyonları Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon, doğa sömürüsüne karşı teknolojik ve stratejik bir yanıt niteliği taşıyor.

Ulaşılması zor, dik ve yoğun ormanlık alanları hedef alan helikopterler, belirlenen koordinatların üzerine adeta yeşil bir yağmur gibi tohum serpti.

IAT Başkan-Direktörü José Volnei Bisognin, operasyonun tamamen stratejik verilere dayandığını vurguladı. Tohumlar rastgele değil; özellikle suçluların palmiye kalbi çıkarmak için yasadışı faaliyetlerde bulunduğu dört kritik Integral Koruma Birimi’ne bırakıldı.

Yetkililer, havadan bırakılan tohumların kaçının filizleneceğini ve bölgedeki başarı oranını ölçmek için alanların yakından izleneceğini belirtti.

Yetkililer, havadan bırakılan tohumların kaçının filizleneceğini ve bölgedeki başarı oranını ölçmek için alanların yakından izleneceğini belirtti.

Euterpe edulis Martius bilimsel adıyla bilinen Juçara palmiyesi, Atlantik Ormanı’nın ekosistemi için hayati bir kilit taş görevi görüyor. Meyveleri; tukanlar, jacutingalar, tapirler ve sincaplar gibi onlarca kuş ve memeli türünün ana besin kaynağını oluşturuyor. Dolayısıyla Juçara’nın geri dönüşü, tüm besin zincirinin ve orman faunasının yeniden canlanması anlamına geliyor.

Ancak bitkinin trajik bir özelliği var: Gurme mutfağında çok popüler olan lezzetli palmiye kalbi, ağacın tek bir gövdesinden elde ediliyor ve bu özüt alındığında bitki kuruyarak ölüyor.

Ancak bitkinin trajik bir özelliği var: Gurme mutfağında çok popüler olan lezzetli palmiye kalbi, ağacın tek bir gövdesinden elde ediliyor ve bu özüt alındığında bitki kuruyarak ölüyor.

Yasadışı ve yırtıcı sömürü nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altına giren Juçara'nın doğada üremesi yaklaşık 6 yıl sürüyor. Çimlenme sürecinin yavaş ve düzensiz olması sebebiyle, havadan kitlesel tohumlama yöntemi ormanın doğal iyileşme sürecini hızlandırmak için en mantıklı teknik çözüm olarak görüldü.

Yetkililer, havadan tohum serpme işleminin uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve kesin sonuçların önümüzdeki yıllarda yapılacak titiz izleme çalışmalarıyla netleşeceğini hatırlatıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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