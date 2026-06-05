Helikopterle Gökyüzünden 700 Bin Tane Yağdırdılar: Bölgenin Kaderini Değiştirecek

Yasadışı ve yırtıcı sömürü nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altına giren Juçara'nın doğada üremesi yaklaşık 6 yıl sürüyor. Çimlenme sürecinin yavaş ve düzensiz olması sebebiyle, havadan kitlesel tohumlama yöntemi ormanın doğal iyileşme sürecini hızlandırmak için en mantıklı teknik çözüm olarak görüldü.

Yetkililer, havadan tohum serpme işleminin uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve kesin sonuçların önümüzdeki yıllarda yapılacak titiz izleme çalışmalarıyla netleşeceğini hatırlatıyor.