Helikopterle Gökyüzünden 700 Bin Tane Yağdırdılar: Bölgenin Kaderini Değiştirecek
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Brezilya’nın Paraná eyaletinde, kaçak avcılar tarafından yağmalanan Atlantik Ormanı’nı korumak ve yeniden canlandırmak için hafızalardan silinmeyecek bir restorasyon operasyonuna imza atıldı. Çevre suçlarının hedefi olan koruma bölgelerine, helikopterlerle tam 700 bin adet nesli tükenme tehlikesindeki Juçara palmiyesi tohumu havadan bırakıldı.
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Paraná Su ve Toprak Enstitüsü Hava Operasyonları Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon, doğa sömürüsüne karşı teknolojik ve stratejik bir yanıt niteliği taşıyor.
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Yetkililer, havadan bırakılan tohumların kaçının filizleneceğini ve bölgedeki başarı oranını ölçmek için alanların yakından izleneceğini belirtti.
Ancak bitkinin trajik bir özelliği var: Gurme mutfağında çok popüler olan lezzetli palmiye kalbi, ağacın tek bir gövdesinden elde ediliyor ve bu özüt alındığında bitki kuruyarak ölüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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