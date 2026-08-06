Ülke Genelinde 10 Gün Boyunca Açık Hava Çalışmak Yasaklandı: KKTC Çalışma Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 10 gün süreyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma yasaklandı.
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KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi'nin yüksek hava sıcaklığı tahminleri nedeniyle 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda ve güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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