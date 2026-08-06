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Ülke Genelinde 10 Gün Boyunca Açık Hava Çalışmak Yasaklandı: KKTC Çalışma Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

Ülke Genelinde 10 Gün Boyunca Açık Hava Çalışmak Yasaklandı: KKTC Çalışma Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.08.2026 - 07:53
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 10 gün süreyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma yasaklandı.

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KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi'nin yüksek hava sıcaklığı tahminleri nedeniyle 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda ve güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi'nin yüksek hava sıcaklığı tahminleri nedeniyle 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda ve güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin özellikle yüksek sıcaklığa doğrudan maruz kalan çalışanların sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerinden korunması amacıyla alındığı ifade edildi.

Meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörü faaliyetlerinde işverenlerin, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işe başlama saatlerini daha erkene alabileceği belirtildi. Erken işe başlama uygulaması kapsamında inşaat sahalarına, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınması ve sevkiyat saatlerinin de işverenler tarafından belirlenebileceği vurgulanan açıklamada, işverenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

KKTC Meteoroloji Dairesi, sıcak havanın ülke genelinde etkili olduğunu açıklayarak, bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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