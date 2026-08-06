Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Emeklilik Formülü: SGK'dan Çalışmadan Emekli Olma Yolları
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Emeklilik yaşı gelmesine rağmen prim gün sayısını dolduramayan milyonlarca vatandaş için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli avantajlar sunuyor. Aktif olarak çalışma imkanı bulamayanlar; askerlik, doğum borçlanması ve isteğe bağlı sigorta gibi yöntemlerle eksik primlerini tek seferde ödeyerek erken emeklilik hakkı kazanabiliyor.
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Emeklilik hayali kuran ancak yeterli prim gününe ulaşamayan vatandaşlar için çalışma zorunluluğu olmadan da emekli olmanın yasal yolları bulunuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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