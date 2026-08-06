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Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Emeklilik Formülü: SGK'dan Çalışmadan Emekli Olma Yolları

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Emeklilik Formülü: SGK'dan Çalışmadan Emekli Olma Yolları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.08.2026 - 07:27
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Emeklilik yaşı gelmesine rağmen prim gün sayısını dolduramayan milyonlarca vatandaş için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli avantajlar sunuyor. Aktif olarak çalışma imkanı bulamayanlar; askerlik, doğum borçlanması ve isteğe bağlı sigorta gibi yöntemlerle eksik primlerini tek seferde ödeyerek erken emeklilik hakkı kazanabiliyor.

Kaynak: Faruk Erdem / Sabah

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Emeklilik hayali kuran ancak yeterli prim gününe ulaşamayan vatandaşlar için çalışma zorunluluğu olmadan da emekli olmanın yasal yolları bulunuyor.

Emeklilik hayali kuran ancak yeterli prim gününe ulaşamayan vatandaşlar için çalışma zorunluluğu olmadan da emekli olmanın yasal yolları bulunuyor.

Mevzuata göre, normal şartlarda emekli aylığına hak kazanabilmek adına belirli bir süre sigortalı çalışmak, kendi işini yürütmek veya Bağ-Kur primi yatırmak zorunlu tutuluyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı hizmet borçlanması ve isteğe bağlı sigorta hakları sayesinde, eksik günleri bulunan kişiler bu süreleri toplu ödemelerle kapatabiliyor. Böylece bekleme süresi ortadan kalkarken, eksik günlerini satın alan sigortalılar emeklilik sürecini hızlandırma fırsatına kavuşuyor.

Söz konusu borçlanma imkanları, kadın ve erkek sigortalılar için kendi içlerinde farklı avantajları beraberinde getiriyor. Kadın çalışanlar, ilk sigortalılık tarihinden sonra dünyaya getirdikleri her bir çocuk için borçlanma hakkına sahip olup, en fazla üç çocuğa kadar bu sistemden yararlanabiliyor. Evlat edinen annelerin de faydalanabildiği bu düzenleme sayesinde, her bir çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2 bin 160 güne, yani tam altı yıla denk gelen bir prim süresi kazanılabiliyor. Hatta kadınların staj dönemi ile normal çalışma hayatı arasındaki süreçte doğum yapmış olması durumunda, sigorta başlangıç tarihini iki yıl geriye çekme avantajı da bulunuyor. Erkek sigortalılar ise vatani görevlerinde geçirdikleri askerlik sürelerini satın alarak eksik primlerini tamamlayabiliyor. Eğer askerlik hizmeti ilk defa sigortalı olunan tarihten önce yerine getirilmişse, işe giriş tarihi askerlik süresi kadar geriye gidiyor ve bu durum erkek sigortalılar için erken emekliliğin kapısını aralıyor.

Herhangi bir işte çalışma imkanı bulamamış veya yukarıdaki borçlanma şartlarını taşımayan vatandaşlar için ise sistem tamamen kapanmış değil. Bu noktada isteğe bağlı sigorta uygulaması devreye giriyor. Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş olan her vatandaş, SGK'ya başvuruda bulunarak kendi sigorta primlerini dışarıdan ödeme hakkına sahip. Eksik günlerini tamamlayacak askerlik veya doğum gibi geçmişe dönük bir borçlanma seçeneği bulunmayan kişiler, Bağ-Kur statüsünde değerlendirilen bu isteğe bağlı prim ödemeleri ile emeklilik şartlarını tamamlayabiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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