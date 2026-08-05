Emekli Promosyonunda Rekabeti Kızıştıracak Yeni Formül: Bankalara Sürpriz Çağrı

İsa Karakaş, 'maaş kadar promosyon' önerisinde bulunurken şu ifadeleri kullandı:

'Benim önerim çok açık: Kimin maaşı ne kadarsa, alacağı promosyonun taban tutarı da en az o kadar olmalıdır. Bunun üzerine bankalar isterlerse rekabet ederek daha yüksek teklifler verebilir. Örneğin 50 bin lira maaş alan bir emeklinin promosyonu 50 bin liranın altında olmamalıdır. 23 bin 500 lira maaş alanın promosyonu da en az 23 bin 500 lira olmalıdır. Bu hem adil hem de uygulanması son derece kolay bir sistemdir. Biz de bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.'