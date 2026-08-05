Emekli Promosyonunda Rekabeti Kızıştıracak Yeni Formül: Bankalara Sürpriz Çağrı
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Türkiye genelinde milyonlarca emekli ve kamu çalışanının gözü kulağı maaş düzenlemeleri ile bankaların sunduğu promosyon ödemelerine çevrilmiş durumda. Sosyal Güvenlik Müşaviri İsa Karakaş, katıldığı canlı yayın programında hem Meclis gündemindeki yeni torba kanun teklifini değerlendirdi hem de emeklilerin gelirini doğrudan artıracak dikkat çekici bir promosyon modelini kamuoyuyla paylaştı.
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Torba Kanun'da yer alan düzenlemeler.
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"Banka promosyonları güncellensin" çağrısı.
Emekli promosyonunda rekabeti kızıştıracak formül: "Maaş kadar promosyon verilsin."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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