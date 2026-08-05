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Emekli Promosyonunda Rekabeti Kızıştıracak Yeni Formül: Bankalara Sürpriz Çağrı

Emekli Promosyonunda Rekabeti Kızıştıracak Yeni Formül: Bankalara Sürpriz Çağrı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.08.2026 - 17:39
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Türkiye genelinde milyonlarca emekli ve kamu çalışanının gözü kulağı maaş düzenlemeleri ile bankaların sunduğu promosyon ödemelerine çevrilmiş durumda.  Sosyal Güvenlik Müşaviri İsa Karakaş, katıldığı canlı yayın programında hem Meclis gündemindeki yeni torba kanun teklifini değerlendirdi hem de emeklilerin gelirini doğrudan artıracak dikkat çekici bir promosyon modelini kamuoyuyla paylaştı.

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Torba Kanun'da yer alan düzenlemeler.

Torba Kanun'da yer alan düzenlemeler.

Dokuz maddelik yeni torba kanun teklifi, sosyal haklar ve aylık ödemelerde önemli iyileştirmeleri beraberinde getiriyor. Hazırlanan teklif kapsamında; şehit ve vazife malulü anne ile babalarına bağlanan aylıkların net asgari ücret seviyesine çekilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte, bakıma muhtaç gazilere ödenen iki asgari ücret tutarındaki desteğin iki buçuk asgari ücrete çıkarılması ve terörle mücadele malulleri ile gazilerin derece düzenlemelerinin güncellenmesi öngörülüyor.

"Banka promosyonları güncellensin" çağrısı.

"Banka promosyonları güncellensin" çağrısı.

Emekliler en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Özel bankaların kârlılık oranları doğrultusunda tutarları 35 bin lira seviyesine kadar çıkarmasına rağmen, kamu bankalarının rekabete tam anlamıyla katılamaması taban fiyatların sabit kalmasına yol açıyor.

Banka promosyonlarında bir adaletsizlik olduğunu dile getiren SGK uzmanı İsa Karakaş, mevcut tabloda düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.  Bütçeye ilave bir yük getirmeden promosyon ödemelerini yükseltmenin mümkün olduğunu belirten Karakaş, mevcut protokolün güncellenmesi gerektiğini savundu.

Emekli promosyonunda rekabeti kızıştıracak formül: "Maaş kadar promosyon verilsin."

Emekli promosyonunda rekabeti kızıştıracak formül: "Maaş kadar promosyon verilsin."

İsa Karakaş, 'maaş kadar promosyon' önerisinde bulunurken şu ifadeleri kullandı:

'Benim önerim çok açık: Kimin maaşı ne kadarsa, alacağı promosyonun taban tutarı da en az o kadar olmalıdır. Bunun üzerine bankalar isterlerse rekabet ederek daha yüksek teklifler verebilir. Örneğin 50 bin lira maaş alan bir emeklinin promosyonu 50 bin liranın altında olmamalıdır. 23 bin 500 lira maaş alanın promosyonu da en az 23 bin 500 lira olmalıdır. Bu hem adil hem de uygulanması son derece kolay bir sistemdir. Biz de bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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