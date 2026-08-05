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Akrep Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 6 Ağustos Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Son Dördün tam karşı burcunda, ilişkiler alanında gerçekleşiyor ve artık yürümeyen bir bağı ya da bir ortaklığı gözden geçirmeni istiyor. İş hayatında bir iş birliğinin sana ne kazandırdığını sorguluyorsun. Akşam Venüs’ün gizli alanına geçmesiyle içe dönük bir döneme giriyorsun. Bugün karşındakine değil, kendi ihtiyacına odaklanmalısın.

Maddi konularda bir ortakla aranızdaki hesap kapanmak istiyor. Belirsiz kalan bir rakam bugün netleşebilir. Konuyu açıkça konuşman gerekiyor.

Aşk hayatında sessizlik dönemi başlıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle baş başa, kimseye anlatmadığınız bir yakınlık kurmak istiyorsun. Bekar bir Akrep burcu isen, hislerini kimseye söylemeden içinde taşıma eğilimin artıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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