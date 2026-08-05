Sevgili Akrep, bugün Son Dördün tam karşı burcunda, ilişkiler alanında gerçekleşiyor ve artık yürümeyen bir bağı ya da bir ortaklığı gözden geçirmeni istiyor. İş hayatında bir iş birliğinin sana ne kazandırdığını sorguluyorsun. Akşam Venüs’ün gizli alanına geçmesiyle içe dönük bir döneme giriyorsun. Bugün karşındakine değil, kendi ihtiyacına odaklanmalısın.

Maddi konularda bir ortakla aranızdaki hesap kapanmak istiyor. Belirsiz kalan bir rakam bugün netleşebilir. Konuyu açıkça konuşman gerekiyor.

Aşk hayatında sessizlik dönemi başlıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle baş başa, kimseye anlatmadığınız bir yakınlık kurmak istiyorsun. Bekar bir Akrep burcu isen, hislerini kimseye söylemeden içinde taşıma eğilimin artıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…