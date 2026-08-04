Sevgili Akrep, bugün Ay tam karşı burcuna geçiyor ve odağı senden alıp karşındaki kişiye çeviriyor. İlişkin varsa, partnerinin bugün senden bir şeye ihtiyacı var; belki söylemedi, belki söyleyemedi. Sen genellikle kendi duygularını yönetmekle meşgul olursun, ama bugün onun ne hissettiğini sormalısın. Bu basit soru, aranızda uzun süredir kurulamayan bir köprüyü kurabilir.

Bekarsan, sakin, dengeli ve tahmin edilebilir davranan biri bugün ilgini çekebilir. Yoğun ve fırtınalı bağlara alışkın olduğun için bu sakinlik sana ilk anda sıradan gelebilir. Ancak Chiron’un etkisiyle geçmişte yaşadığın yıpranmayı hatırladığında, bu huzurun ne kadar değerli olduğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…