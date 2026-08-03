Sevgili Akrep, bugün Ay günlük düzen alanında ilerliyor ve temponu yükseltiyor. İlişkin varsa, partnerine göstereceğin küçük bir yardım bugün büyük bir jestten çok daha değerli olacak. Bir işini üstlenmen, bir yükünü hafifletmen ya da ona sadece “yardım edeyim mi” diye sorman yeterli. Sen sevgiyi zaten sözlerle değil eylemlerle göstermeyi seversin; bugün bu dilin tam karşılığını buluyor.

Bekarsan, iş ortamında ya da her gün gittiğin bir yerde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Bu kişiyle aranızdaki yakınlık ani bir kıvılcımla değil, tekrar eden karşılaşmalarla kuruluyor. Acele etmene gerek yok; zaten yavaş büyüyen bağlar senin en iyi yaşadığın türden. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…