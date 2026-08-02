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Akrep Burcu right-white
3 Ağustos 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ağustos Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Chiron’un derinlerdeki etkisiyle bugün bedeninin sessiz bağışıklık merkezinde, dalağında hafif bir yorgunluk hissedebilirsin; kendini alışılmadık biçimde bitkin bulabilirsin. Erken dinlenmen bu organını toparlanmaya davet edecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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